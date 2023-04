Přes kousky jako jsou wall rides , heli-dropy či skate park z optických iluzí se Kriss Kyle konečně dostal k projektu, kterým opět posunuje hranice nemožného. Legendu BMX vždycky fascinovala pouhá myšlenka házet triky ve vzduchu, tak proč ji nevzít rovnou o level výš? S tímhle mindsetem se zrodil projekt Don't Look Down – Krissův největší projekt od jeho slavného Kaleidoscope .

Sen se stal skutečností v momentu, kdy se Kriss opravdu odhodlal vzletět se svým bikem do nebes enormním horkovzdušným balónem , který s sebou táhl do výšky 610 m celý skateparkový bowl. Když začal Kriss tento projekt plánovat, vůbec si nedokázal představit, kolik práce to vlastně bude. Vzlet byl velmi komplexním projektem, který se opíral o obrovské množství hodin práce a čistou sílu vůle, jež toto sci-fi dokázaly přeměnit v realitu.

Skočit na BMX z helikoptéry? Hotovo ✅ © Fred Murray

Na dalších řádcích prozkoumáš Krissovy myšlenky o tomto neskutečném projektu společně s pár ústřižky z jeho zákulisí.

01 Sen? Fantazie? Nemožné?

Zrovna jsem v horách vyjížděl na kole jeden šílený kopec za mým domem. Byl nádherný den. Prostě čiré nebe a sluníčko. Pak mě napadlo... Co kdybych jezdil ve skateparku v oblacích?

Nejdříve jsem si myslel, že ho budeme moct zavěsit velkou helikoptéru typu Chinook, ale když jsem naposledy skákal z mnohem menší helikoptéry v Dubaii, bylo to jako skákat do tornáda.

Krissovy brzké představy o projektu © Kriss Kyle

Dále jsem přemýšlel nad tím, co nás může dostat do vzduchu a nevytváří při tom nějaký další vítr... Musel to být horkovzdušný balón. Takhle jsem přemýšlel, zatímco jsem šlapal do kopce. Pak jsem si to rychle zapsal do telefonu. Když jsem dorazil domů, načrtnul jsem si horkovzdušný balón, bowl a panáčka pod nimi.

Co kdybych jezdil ve skateparku v oblacích? Kriss Kyle

02 Nejpovolanější parťák? Rozhodně Oracle Red Bull Racing 🏁

Svěřil jsem svůj život do rukou našich konstruktérů. Chtěl jsem do bowlu původně umístit co možná nejvíc běžných prvků ze skateparku. Rád sjíždím malé a divné věci. Postavili mi prototyp ze dřeva, který splňoval všechny mé požadavky, ale vážil 6 tun!

Potřebovali jsme něco, co bude dostatečně lehké na to, aby to uzvedl horkovzdušný balón – a tak jsem zavolali těm nejpovolanějším. V Oracle Red Bull Racing nás odkázali na jejich komerční větev Red Bull Advanced Technologies (RBAT). Inženýři z Formule 1 sice běžně tráví většinu svého času designováním dílů pro monopost Maxe Verstappena, ale i tak se pustili do navrhování něčeho, co by adekvátně reflektovalo dřevěný prototyp skateparku. Jen museli vymyslet, jak shodit pár kil.

Miniatura skateparkového bowlu © Eisa Bakos

Bylo úžasné vidět propojení světů Formule 1 a BMX. Byla to vlastně taková ta věc, která se ti stane jen jednou za život a bylo naprosto neuvěřitelné vidět, jak v jejich továrně v Milton Keynes všechno vzniká pod rukama těch nejlepších inženýrů na světě. Jaký to bude asi pocit, sjíždět karbon?

Fakta o bowlu 👇 Bowl se skládá z 22 samostatných kusů. Každá z těchto částí nemohla být těžší víc jak 150 Kg, aby mohla být zvednuta holýma rukama. Každá z těchto částí nemohla být širší jak 3 metry, aby se věšla do vrat a bowl mohl být pak sestavěn venku. Tloušťka karbonu byla u každé části jiná, aby celý bowl vydržel rozložení váhy při závěsu. Bowl a jeho závěsný rám musel vážit pod 2,9 tuny. Použitý karbon je v podstatě ten samý, který se používá na vozy F1. Povrch bowlu musel mít jistou úrověň hrubosti, aby měl Kriss na svém kole dostatečný grip, ale zároveň se nepodřel, když by spadnul.

Jak se to všechno Red Bull Advanced Technologies povedlo? Koukni dolů, kde ti Kriss všechno vysvětlí. 👇

03 Ježdění jako na trampolíně 🤠

S 2,6 tunami byl karbonový bowl připraven vzlétnout s horkovzdušným balónem, ale ježdění v něm bylo trochu divné. Hodně se prohýbal a když jsem do něj poprvé skočil, připadal jsem si jako na trampolíně.

Šla na něm nabrat mnohem větší rychlost než v klasickém betonovém či dřevěném, což bylo pro mě super, protože jsem se pak mohl víc vystřelit do vzduchu. Bylo ale těžké si zvyknout na ten odraz. Strašně zvláštní pocit. Po pořádném testu na zemi byl čas zvýšit laťku. Ale nejdříve jsme museli překonat jednu další překážku.

Povrch karbonového bowlu byl potažen vinylem kvůli gripu © Eisa Bakos „Vydávalo to spoustu zvuků. Když jsi dopadl, věděl jsi o tom moc dobře." © Eisa Bakos

04 Váha navíc

Tým mi řekl, že budu muset nosit nouzový padák. 600 metrů je docela solidní výška, ze které nechceš spadnout. Byl jsem úplně v pohodě s ním jezdit do té doby, než mi ho připnuli na záda. Celý batoh byl tak strašně těžký, že jsem si myslel, že je naplněn několika kartony Red Bullů. Vážil víc jak 20 % mé vlastní váhy.

Zkoušet jezdit s tímhle báglem byla opravdu řehole. Musel jsem dávat do všeho mnohem víc energie. Kdyby byla váha alespoň nějak rozložena po celém mém těle a ne jen na zádech... Když jsem chtěl dělat otočky a salta, musel jsem se snažit mnohem víc, jen abych byl schopný se otočit. Celou dobu jsem s tím zápasil a padák se nechtěl poddat.

Kyle si musel na těžký padák zvyknout © Eisa Bakos

Trénoval jsem s ním ve skateparku Unit 23 a na dřevěném bowlu, ale nemohl jsem tomu přijít na kloub. Dokonce jsem se zeptal mého manažera, jestli s ním musím pak v den D jezdit, protože jsem měl strach, že nedokážu zajet všechny plánované triky. S přijetím této nečekané překážky byl čas poslat celý projekt do oblak. Doslova.

Zkoušet jezdit s tímhle báglem byla opravdu řehole. Musel jsem dávat do všeho mnohem víc energie. Kriss Kyle

05 Velký průšvih

Když jsme poprvé zvedli bowl do vzduchu, hýbal se všemi možnými směry. Naklápěl se, točil se dokola a různě rotoval. Musel jsem se naučit v něm jezdit a bylo dost náročně si na tyhle jeho pohyby zvyknout.

Po prvním dni tréninku ve vzduchu jsem byl psychicky úplně vyčepraný a bylo mi zle jen z toho neustálého pohybu, co bowl dělal. Byl to docela průšvih a taky první moment, kdy jsem váhal, zda je tenhle kousek vůbec proveditelný. A to jsme nebyli v plánovaných 600 metrech nad zemí. Čím víc času jsem tam ale trávil, tím jsem nabíral větší sebevědomí.

Při tomhle testování si Kyle myslel, že je celý projekt nemožný © Eisa Bakos

Když už jsme začínali vidět světlo na konci tunelu této šlamastyky, byl čas ho pověsit pod balón.

06 Vzlet (skoro)

Než jsme se vydali k oblakům, zkusili jsme to s tím balónem nanečisto v hangáru. Tam jsme mohli vzlétnout pouze 2 metry nad zem, když se balón dotýkal už střechy hangáru. Museli jsme přidat do kanystrů s horkým vzduchem trochu dusíku, protože balón nestoupal dostatečně rychle.

Bowl se pořád hýbal, ale nebylo to tak hrozné, jako když byl zavěšen na jeřábu. Tohle mě hodně uklidnilo a dokonce jsem říkal, jestli neotevřeme dveře hangáru a nevyletíme s tím rovnou ven.

Testování v hangáru s horkovzdušným balónem © Eisa Bakos

Pak jsme čekali jen na dobré počasí. A jak už to bývá, to nepřišlo hodně dlouhou dobu...

Fakta o horkovzdušném balónu 👇 33,5 m – maximální průměr 16,990 metrů krychlových objem 4,626kg – maximum celkové hmotnosti pro typické britské počasí Největší horkovzdušný balón na britské půdě Zabralo celkem 2 hodiny dostat balón z přívěsu ke vzletu s bowlem Balón měl palivo na 2 hodiny letu Podmínky počasí byly striktní: Žádný déšť, maximální rychlost větru 3 uzly ke vzletu a 5 uzlů k přistání

07 Jízda snů

Po 11 měsících čekání a mnoha zrušených vzletech přišel konečně den, kdy byly podmínky na jedničku. Konečně vzlet!

Čas jít na věc © Sam Dugon

Nahoře v 600 metrech to bylo klidné. Pamatuju si, jak jsem koukal dolů a říkal si „BMX mě fakt někam dostalo." Samotná jízda pak byla ale stejně strašná, protože bylo -12 stupnů Celsia, bowl se hýbal a hopsal jako nikdy předtím a padák ze mě vysál veškerou energii.

Když už jsem byl ale tam nahoře, musel jsem odvést svou práci. A nechtěl jsem v tom bowlu jen tak jezdit. Měl jsem seznam bangerů, který jsem si postupně potřeboval odškrtávat. Triky, které byly už tak dost náročné na zemi, byly v téhle výšce téměř nemožné.

Perfektní den na průlet horkovzdušným balónem... s neobvyklým nákladem © Eisa Bakos Nekoukej se dolů! © Eisa Bakos Čas to trochu rozjet. © Eisa Bakos

Sluníčko tomu všemu moc nepomáhalo. Zrovna když jsem udělal front flip, tak vertikální stěna vrhala takový stín, že jsem během něho viděl jako v úplně tmě. Nahoře v koši mohli cítit veškeré to hopsání.

Pilot dronu mi pak říkal, že nechápe, jak jsem v tom mohl jezdit, protože se bowl hýbal nahoru dolů vždy tak o metr a půl. Ve videu vypadá vše statické, ale hýbalo se to šíleně. Můj sen jezdit 600 metrů nad zemí se stal realitou.

Čekání 11 měsíců dělalo tenhle projekt ten nejtěžší v mém životě. Musel jsem být každý den připraven a minul jsem kvůli tomu tolik výletů a příležitostí. Byla to zkrátka jediná věc, kolek které se můj život točil.

Můj sen jezdit 600 metrů nad zemí se stal realitou. Kriss Kyle

08 Vše o konstrukci bowlu 👷

08 Vše o konstrukci bowlu 👷

Zkombinování ježdění na BMX a aeronautiky nebylo pro Krisse zas takovou novinkou. Tato 31 letá skotská hvězda už zažila drop z helikoptéry v jeho editu z Dubaje. Věděla také, že ježdění v rampě v oblacích bude potřebovat víc elegantní transport bez přitažlivé síly. Ale i ten největší horkovzdušný balón nebyl schopný zvednout náklad tvořen klasickým dřevěno-kovovým skateparkem.

No a tady nastupuje Red Bull Advanced Technologies, které mělo za cíl váhu bowlu srazit co nejníž.

Pohoda, relax v centru Red Bull Advanced Technologies © Eisa Bakos

Dost lehké ke vzletu, ale dost silné k dopadu? 🤔

Kriss oslovil RBAT poprvé v únoru roku 2021. S již vyhotoveným návrhem bowlu v ruce potřeboval vyrobit něco, co by bylo sjízdné, ale zároveň dost lehké ke zdvihu balónem.

Kriss, Rob a Andy společně dokázali vytvořit tento šílený bowl © Eisa Bakos

„Váha byla jedna věc, ale dostat to pak celé zpátky dolů byla úplně jiná výzva," vysvětluje Rob Gray, Technický ředitel RBAT. Klasický bowl ze dřeva a železa váží něco přes 8 tun a pro tento projekt musel mít bowl i se svými kovovými překážkami pod 2,9 tun.

„Prostě nemohli zajistit balón dostatečně velký na to, aby to zdvihli," dodává. „Přišli za námi s prosbou, zda nemůžeme navrhnout bowl, který by byl dostatečně lehký, aby ho zvedli s tím, co mají. Samozřejmostí měla být síla a výdrž konstrukce, aby při skocích sna kole v bowlu nepropadl Kriss přímo skrz něj. Další věcí taky bylo, aby se celá ta věc neroztříštila při přistání na milion kousíčků."

Technologie z F1 byla použita u konstrukce tohoto bowlu © Eisa Bakos

Aby vyhověli požadavkům tohoto projektu, RBAT tým použil karbonové vlákno, aby postavili strukturu, kde každá jeho část má různou tloušťku, aby poskytli dostatečnou sílu, ale šetřili maximálně váhou.

Výsledkem byl bowl, který vážil něco přes 1,5 tuny a podpůrná konstrukce, která byla pod limitem 300 Kg.

Jako skládání puzzle.

Jako kdyby nebyly předchozí podmínku už dost na hraně, tento projekt měl před sebou ještě další výzvu. Každá část bowlu se musela vlézt skrz branku každé farmy v okolí. Možná se to na první pohled nezdá úplně jako velká komplikace, vše je trochu jasnější, když si vzpomeneme na to, že je bowl zavěšen zespodu. Balón sice vzlétne z jasně daného místa, ale jeho přistání není tak jednoduše kontrolovatelné.

Bowl se musel dát dobře složit i rozložit za pohybu © Eisa Bakos

„Jelikož se bude lítat na venkově, museli jsme vše navrhnout tak, aby se vše vešlo skrz jakoukoliv farmářskou branku, jako většina balónu, takže nic nemohlo být širší jak 3 metry," vysvštluje Andy Damerum z RBAT.

To znamenalo, že bowl se musel rozdělit do více fragmentů, které se pak musely skrz další hardware připevnit k sobě, což ovlivnilo dále váhu. Toto balancování váhy se ještě zkomplikovalo faktem, že každý fragment mohl mít maximální váhu 150 kg. „Potřebujete, aby každou z těchto částí jste spojili v poli venku," dodává Damerum.

Výsledkem byl tak 22-kouskové puzzle z ne víc jak 100kg karbonových částí.

Bowl je tvořen 22 samostatnými díly © Eisa Bakos Každý kus vyžadoval další součástky, které navyšovaly hmotnost © Eisa Bakos

Tenhle karbon patří mistrům světa 🏆

„V podstatě je toto karbonové vlákno to stejné, jako ve vozech F1," říká Gray. „Závodní vůz využívá celkem víc druhů karbonového vlákna. Například jednotlivé části zavěšení kol jsou tvořeny silným pramenem karbonu po jejich délce, ale pak slabým okolo z venku. To vytváří spojení, které je silné při tlaku a další kompresi. Šasi je spíše z matné tkaniny karbonového vlákna, která je spletena z kousků, které se navzájem překrývají, což přináší výdrž v obou směrech. Velká většina bowlu je z této matné karbonové tkaniny – takže je to takový ten klasický karbon."

Tento materiál však nečekejte na povrchu bowlu, kde najdeme vinylový potah. „Povrch musel být jisté hrubosti, aby kolo mělo grip, ale ne zas takový, aby to Krissovy při pádu servalo kůži z těla," doplňuje Gray.

