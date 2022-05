. Před tebou dvě cvika a jedna přednáška, a tak pozvolna otevíráš své slepené oči, natahuješ kalhoty, do ruky bereš plechovku pro trochu vzpruhy a utíkáš do školy.

” Pokračuješ v cestě a říkáš si „wtf”, ale ihned, co vstoupíš do areálu školy, začne ti vše zapadat do sebe. Dnes na tvoji univerzitu nalítlo kvalifikační kolo

, na kterém se utkali výherci z obou kvalifikačních kol. Zúčastnit se mohl kdokoliv starší 18 let. Stačilo přijít k registraci, vyplnit formulář a s vervou se pustit do skládání vítězné vlaštovky.

Nějak takhle mohl vypadat tvůj den 20. dubna na Univerzitě Hradec Králové nebo o týden později na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . V Praze následně proběhlo národní finále , na kterém se utkali výherci z obou kvalifikačních kol. Zúčastnit se mohl kdokoliv starší 18 let. Stačilo přijít k registraci, vyplnit formulář a s vervou se pustit do skládání vítězné vlaštovky.

Co to bude? Raketa?

Zvolit správný tvar vlaštovky bylo klíčové. Někteří machři už měli konstrukci v malíku a se svojí vlaštovkou se bez tréninku vrhli na „hod na ostro”. Jiní vsadili na kvalitní přípravu a před samotným tréninkem věnovali čas sledování tutoriálů a průzkumu výherních vlaštovek z minulých let. „Inspirovali jsme se vítěznou vlaštovkou v hodu do dálky z roku 2019,” prozrazují svoji strategii kámoši Richard Samohel a Dominik Resl , kteří hodil dvě nejlepší vzdálenosti v Hradci.

