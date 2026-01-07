Scotty James vystupuje na turnaji Laax Open ve švýcarském Laaxu 18. ledna 2025.
Snowboard

Vše, co potřebuješ vědět o Laax Open 2026!

Největší a nejprestižnější snowboardová a freeski akce v Evropě je zpět. Laax Open se vrací už pojedenácté. Tady máš všechno, co potřebuješ vědět, než to ve Švýcarsku odstartuje.
Autor: Abigail Winkler
3 min čteníPublished on

Součástí tohoto článku je

Laax Open

Startovka je nabitá. Zhruba 250 top snowboardových a freeski jezdců a jezdkyň jde předvést svoje nejlepší triky na jednu z nejprestižnějších zastávek Světového poháru FIS.

Švýcarsko

Su Yiming

The snowboarder and former child actor was the first Chinese athlete to win gold in the big air event, creating history at the 2022 Games in Beijing.

ChinaChina

Mathilde Gremaud

One of the world's very best freeskiers, Switzerland's Mathilde Gremaud was the first-ever female athlete to successfully land a Switch Double Cork 1440.

ŠvýcarskoŠvýcarsko

Mark McMorris

Canada's snowboarding champion Mark McMorris is one of the most decorated and successful athletes in the sport’s competitive history.

CanadaCanada

Scotty James

The youngest Australian to ever compete at the Winter Games, Australian snowboarder Scotty James has dominated the halfpipe event for more than a decade.

AustraliaAustralia

Přehled

  1. 1
    Program Laax Open 2026
  2. 2
    Sleduj Laax Open 2026 živě
  3. 3
    Na koho se na Laax Open 2026 můžeš těšit?
  4. 4
    FAQs
  5. 5
    Nenech si ujít Red Bull Rail Riot
Zhruba 250 nejlepších snowboardistů a freeski jezdců z celého světa dorazí do švýcarského Graubündenu, aby se poprali o prestižní tituly a poslední šanci kvalifikovat se na největší zimní akci této sezony, která se letos koná v Itálii. Připrav se. Program Laax Open 2026 je tady.
Od středy 14. ledna, kdy to celé odstartují první tréninky, až po neděli 18. ledna, kdy se pojedou finále snowboard slopestyle žen i mužů, se Laax znovu promění v epicentrum freestylu.
Nebude to ale jen o závodění. Laax Open je i plnohodnotný festival: inspirativní talks a filmové projekce, živé koncerty a DJ sety, legendární parties a hromada doprovodných akcí, které promění hory v pětidenní oslavu sněhu, kultury a kreativity.
Eileen Guová vystupuje na Laax Open ve švýcarském Laaxu 17. ledna 2025.

Ve slopestylu na Laax Open se pořádné lítá

01

Program Laax Open 2026

Níže najdeš rychlý přehled oficiálního programu Laax Open 2026. Během pěti nabitých dnů se do něj vejde všechno: závody, tréninky, koncerty i akce ve vesnici.
Středa, 14. ledna

Čas

Program

8:30-12:00

Trénink Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)

10:00-13:30

Trénink Halfpipe (Ženy/Muži)

12:15-15:30

Trénink Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)

15:30-18:00

Aktivity ve vesnici

18:00-23:55

Umělecká exhibice (Riders Hotel Art Space)

20:15-22:30

Clubbing @ rocksresort

Čtrvrtek, 15. ledna

Čas

Program

8:30-10:45

Semifinále Halfpipe Snowboard (Ženy)

9:00-12:30

Kvalifikace Slopestyle Freeski (Muži)

11:00-15:00

Semifinále Halfpipe Snowboard (Muži)

12:45-15:15

Semifinále Slopestyle Freeski (Ženy)

15:30-20:15

Aktivity ve vesnici

20:45-23:55

Party v Riders Clubu

Pátek, 16. ledna

Čas

Program

8:30-12:00

Kvalifikace Slopestyle (Ženy/Muži)

9:00-16:00

Kvalifikace Red Bull Rail Riot Freeski & Snowboard

10:00-13:30

Trénink Halfpipe (Ženy/Muži)

12:15-15:30

Semifinále Slopestyle Snowboard (Ženy)

15:30-20:30

Aktivity ve vesnici

17:00-19:30

Finále Red Bull Rail Riot Freeski & Snowboard @ rockresort Village

20:00-21:00

Live koncert – Dario Hess Band

20:30-23:55

Indoor & outdoor parties

22:00-23:00

Live koncert – Saint City Orchestra

Lee Chaeun vystupuje 17. ledna 2025 na turnaji Laax Open ve švýcarském Laaxu.

Několikasekundový airtime na Laax Open 2025

Sobota, 17. ledna

Čas

Program

9:00-11:45

Semifinále Slopestyle Snowboard (Muži)

12:45-13:30

Trénink Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)

13:30-15:00

Finále Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)

15:15-15:30

Vyhlášení: Slopestyle Freeski

15:30-22:00

Aktivity ve vesnici

18:00-18:45

Trénink Halfpipe Snowboard (Ženy/Muži)

19:00-20:30

Finále Halfpipe Snowboard (Ženy/Muži)

20:30-21:30

Live koncert – Phenomden @ rockresort Stage

20:45-21:00

Vyhlášení: Halfpipe Snowboard

22:00-23:55

Parties indoor & outdoor @ rocksresort Stage

22:00-23:55

After party @ Riders Club

22:30-23:30

Live koncert – Stereo Luchs @ rocksresort Stage

Neděle, 18. ledna

Čas

Program

12:30-13:15

Trénink Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)

13:15-15:00

Finále Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)

15:15-15:30

Vyhlášení: Slopestyle Snowboard

02

Sleduj Laax Open 2026 živě

Finále poběží na Red Bull TV vždy hodinu po skončení závodu.
  • Freeski Slopestyle: 17. ledna, 14:30 až 16:00 SEČ
  • Snowboard Half Pipe – 17. ledna, 20:00 až 21:30 SEČ
  • Snowboard Slopestyle – 18. ledna, 14:15 až 16:00 SEČ
03

Na koho se na Laax Open 2026 můžeš těšit?

Scotty James se na Laax Open 2025 předvedl a obhájil titul ve snowboardové halfpipe

Scotty James na Laax Open 2025 obhájil titul

I přesto, že se kompletní startovní listina uzavírá až těsně před závodem, mezi potvrzenými jmény pro Laax Open 2026 už teď najdeš:

Jméno

Národnost

Disciplína

Zoi Sadowski Synnott

NZL

Snowboard

Ayumu Hirano

JPN

Snowboard Halfpipe

Su Yiming

CHN

Snowboard

Mathilde Gremaud

SUI

Freeski

Mark McMorris

CAN

Snowboard Slopestyle

Scotty James

AUS

Snowboard Halfpipe

Mia Brookes

GBR

Snowboard

04

FAQs

Tady jsou podrobnosti ještě před startem akce

05

Nenech si ujít Red Bull Rail Riot

Závodník na Red Bull Rail Riot.

Přesvědč se o svých dovednostech na Red Bull Rail Riot

Dole v údolí přidává další dávku adrenalinu Red Bull Rail Riot. Otevřený street contest pro freeski i snowboard se jede během LAAX OPEN v rocksresort a může do něj naskočit kdokoliv starší 16 let.
Nepojede se na body, ale na takzvaný true ranking podle rozhodčích. V jam sessions máš v každém heatu neomezený počet jízd, jedeš, kolikrát chceš. Během dne probíhají kvalifikace ve třicetičlenných heatech, rozdělených podle kategorií. Do večerního finále postupuje osm nejlepších žen ve freeski i snowboardu a šestnáct nejlepších mužů. A kromě pódií se udělí i Best Amateur Award.
