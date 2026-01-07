Vše, co potřebuješ vědět o Laax Open 2026!
Program Laax Open 2026
Čas
Program
8:30-12:00
Trénink Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)
10:00-13:30
Trénink Halfpipe (Ženy/Muži)
12:15-15:30
Trénink Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)
15:30-18:00
Aktivity ve vesnici
18:00-23:55
Umělecká exhibice (Riders Hotel Art Space)
20:15-22:30
Clubbing @ rocksresort
Čas
Program
8:30-10:45
Semifinále Halfpipe Snowboard (Ženy)
9:00-12:30
Kvalifikace Slopestyle Freeski (Muži)
11:00-15:00
Semifinále Halfpipe Snowboard (Muži)
12:45-15:15
Semifinále Slopestyle Freeski (Ženy)
15:30-20:15
Aktivity ve vesnici
20:45-23:55
Party v Riders Clubu
Čas
Program
8:30-12:00
Kvalifikace Slopestyle (Ženy/Muži)
9:00-16:00
Kvalifikace Red Bull Rail Riot Freeski & Snowboard
10:00-13:30
Trénink Halfpipe (Ženy/Muži)
12:15-15:30
Semifinále Slopestyle Snowboard (Ženy)
15:30-20:30
Aktivity ve vesnici
17:00-19:30
Finále Red Bull Rail Riot Freeski & Snowboard @ rockresort Village
20:00-21:00
Live koncert – Dario Hess Band
20:30-23:55
Indoor & outdoor parties
22:00-23:00
Live koncert – Saint City Orchestra
Čas
Program
9:00-11:45
Semifinále Slopestyle Snowboard (Muži)
12:45-13:30
Trénink Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)
13:30-15:00
Finále Slopestyle Freeski (Ženy/Muži)
15:15-15:30
Vyhlášení: Slopestyle Freeski
15:30-22:00
Aktivity ve vesnici
18:00-18:45
Trénink Halfpipe Snowboard (Ženy/Muži)
19:00-20:30
Finále Halfpipe Snowboard (Ženy/Muži)
20:30-21:30
Live koncert – Phenomden @ rockresort Stage
20:45-21:00
Vyhlášení: Halfpipe Snowboard
22:00-23:55
Parties indoor & outdoor @ rocksresort Stage
22:00-23:55
After party @ Riders Club
22:30-23:30
Live koncert – Stereo Luchs @ rocksresort Stage
Čas
Program
12:30-13:15
Trénink Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)
13:15-15:00
Finále Slopestyle Snowboard (Ženy/Muži)
15:15-15:30
Vyhlášení: Slopestyle Snowboard
Sleduj Laax Open 2026 živě
- Freeski Slopestyle: 17. ledna, 14:30 až 16:00 SEČ
- Snowboard Half Pipe – 17. ledna, 20:00 až 21:30 SEČ
- Snowboard Slopestyle – 18. ledna, 14:15 až 16:00 SEČ
Na koho se na Laax Open 2026 můžeš těšit?
Jméno
Národnost
Disciplína
Zoi Sadowski Synnott
NZL
Snowboard
Ayumu Hirano
JPN
Snowboard Halfpipe
CHN
Snowboard
SUI
Freeski
CAN
Snowboard Slopestyle
AUS
Snowboard Halfpipe
Mia Brookes
GBR
Snowboard
