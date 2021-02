. Vloni nám po optání doporučil jít na turnaj 1v1 s pestrou pěticí championů a nešetřil ani radami, kterými by se hráč měl řídit. Letos jsme se ho zeptali znovu a, světe div se, jeho rady se velmi proměnily.

Co v článku XnapyCZ přiblíží?

Malé změny, velké následky

XnapyCZ radí: „Uvedu menší příklad. Pokud si někdy večer ARAM s kamarády zahraješ, tak sám víš, že hodně záleží na picku, který dostaneš. Logicky je v tomto herním módu, kde se kouzlům nedá skoro vyhnout a na jejich sesílání máš téměř vždy dost many, lepší vyfasovat například Lux nebo něco s healem (jako je Sona), než třeba Udyra, který musí bojovat z bezprostřední blízkosti. Opak je ale pravdou, Riot se rozhodl tyto hrdiny zvlášť upravovat právě proto, aby i takový Udyr mohl v tomto specifickém módu uspět, proto má tento druh hrdinů například procentuálně zvýšené udělené poškození a naopak snížené to inkasované.“

