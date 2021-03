Dnes je jí 27 let, a přesto je Letícia Bufoni mezi světovou komunitou skateboardingu stále za mladičkou jezdkyni. Mladý ale neznamená nezkušený a v jejím případě to platí obzvlášť. Brazilka má odtrénováno a odzávoděno víc, než kterákoliv jiná žena na světě a její přístup ke skejtu i k životu jasně značí, že je jednou z těch, které vědí, co chtějí. Zeptali jsme se jí, jaká ženská jména teď na scéně vnímá jako zásadní a jaké jsou podle ní výhledy do budoucna, co se týče ženského skateboardingu ale i její vlastní kariéry.

Letícia Bufoni před The Pink Motel © Atiba Jefferson

Co myslíš, že ženský skateboarding potřebuje, aby byl ještě nezávislejší?

Vnímám to tak, že se ženská scéna za posledních několik let opravdu rozrostla a proměnila. Je to až bizarní, o kolik je najednou větší. Když se podívám na celková hodnocení ženského streetu, tak z prvních čtyř příček drží tři Brazilky. Brazilský ženský skateboarding je opravdu silný, co se týče výkonu, ale mám pocit, že se mu nedostává dostatečné podpory. Nechci si stěžovat, moji sponzoři a partneři jsou úžasní, teď ale asi mluvím víc za ostatní. Často vidím tak talentované holky, za kterými nikdo nestojí a které se ani nemají kde ukázat, protože je stejně tak málo ženských eventů.

Jezdkyně máme opravdu skvělé. Nechybí jim kvalita, ale možnost zviditelnit se. Letícia Bufoni

Proč si myslíš, že se to děje?

Dnes existují sociální sítě a platformy jako YouTube, Instagram nebo Twitter, kde můžeš vidět to nejlepší v podstatě v reálném čase. Když jsem se ke skateboardingu dostala, nic takového nebylo. Dlouhé měsíce po tom, co jsem poprvé začala jezdit, se ke mně dostalo první DVD, na kterém byl zachycený ženský skateboarding. Teprve v tu chvíli jsem konečně viděla, čeho všeho jsou ženy schopné. Bylo to mnohem složitější, co se týče rešerše. Dnes, s neomezeným přístupem k sociálním sítím, se holky můžou posouvat kupředu mnohem rychleji než kdy dřív. Je krásné vidět, jak se brazilská scéna vypracovává a roste.

Sama máš za sebou úspěšnou závodní i streetovou historii, jaké poselství bys ráda předala dalším generacím závodnic?

Rozhodně jsem nebyla první sktejťačkou v Brazílii, přede mnou jich bylo hned několik. Každopádně, než odejdu do důchodu, což bude tak za 15 - 20 let, protože jsem samozřemě pořád mladice [smích], chtěla bych, aby ve mně mladé holky viděly obraz toho, že je možné jít si za svými sny a dosáhnout jich. To jsem vždy brala jako své poselství. Že se podíváš na holku a řekneš si: „Wow, to je cool, ona jezdí na skejtu, je profík a živí se tím a já přece můžu taky.“ Nejde jen o skateboarding ale o jakýkoli jiný sport.

Když jsem začínala, v mém okolí nebyla žádná jezdkyně, ke které bych mohla vzhlížet. Když máš nějaký vzor, jde to lépe, a tak je mým snem stát se motivací pro mladé dívky na celém světě. Letícia Bufoni

Vidíš teď ve světě nějaké holky na vzestupu, jejichž začátky se podobají těm tvým?

Napadá mě Rayssa Leal aka Fadinha. Její závodní průbojnost a způsob, jakým do soutěží nastoupila, mi připomíná můj vlastní nástup do X Games v roce 2007. Rayssa je navíc opravdu mladá, takže před sebou má určitě úspěšnou budoucnost. Je opravdu zarážející, v jak nízkém věku dnes kluci a holky začínají jezdit na neuvěřitelně pokročilých úrovních.

Letícia Bufoni © Atiba Jefferson/Red Bull Content Pool

Pro tebe tedy zatím nepřichází v úvahu, že bys se skateboardingem skončila?

Skateboardingu se věnuju už tolik let a je vlastně až nepopsatelné, co pro mě tenhle sport znamená. Je to vášeň, bez které nemůžu být. Když se zraním, je pro mě tak těžké být bez tréninku a bez soutěží. Jsem si jistá, že mě skateboarding už nikdy nepustí. I když budu stará bába, chci alespoň jezdit na longboardu někde podél pláže. Občas mě napadá, jak to asi budu dělat, když se rozhodnu otěhotnět. Jak asi tak zvládnu žít rok bez skejtu? Bude to určitě náročné období.

Mám v plánu závodit tak dlouho, dokud to jen půjde. Skateboarding je prostě můj život! Letícia Bufoni

Máš nějaká očekávání od roku 2021?

Doufám, že se věci konečně vrátí do normálu, že tohle všechno už konečně ustane. Opravdu bych si přála, aby se znovu rozjely závody a tréninky a já se mohla nominovat na hry do Tokia. Tolik let jsem těžce dřela, abych mohla reprezentovat Brazílii na té nejvyšší úrovni, a teď, když se skateboarding konečně dostal mezi ostatní olympijské sporty, to všechno přišlo vniveč. Mám trochu strach, přesto dostat se tam a mít možnost soutěžit za moji zemi je pro mě splněný sen. Chci domů přivézt medaili, ale nejdřív se samozřejmě musím soustředit na samotnou nominaci.