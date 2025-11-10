Pepa Šindel testuje stěnu doma
Síla, pokora a vášeň. Pepa Šindel je mladá lezecká superstar.

Poznej mladého následovníka Adama Ondry, který je ve svých osmnácti letech obrovskou nadějí v českém horolezení a chtěl by vylézt tu nejtěžší obtížnost na světě.
Autor: Kateřina Juřena
Josef Šindel

Vše začalo, když mu bylo deset let. To ve Španělsku zdolal svou první cestu s obtížností 7c. V tu chvíli věděl, že chce svůj život zasvětit lezení a neustále se v něm zdokonalovat.

Jméno Josef Šindel možná ještě veřejnosti není tolik známo, lezecká komunita však bude dobře vědět, o kom je řeč. Tento mladý lezec patří mezi největší talenty českého sportovního lezení. Na skály vyráží od dětství s celou rodinou a lezení se pro něj už dávno stalo životním stylem. V patnácti zvládl přelez cesty obtížnosti 9a+, což ho řadí mezi nejmladší lezce světa s takovým výkonem. V rozhovoru prozradil, co ho motivuje, jak vypadá jeho běžný den, jaký má vztah s Adamem Ondrou i proč nikdy nechodí do fast foodů.
Josef Šindel se chystá na cestu na Slovensku

Josef Šindel se chystá na cestu na Slovensku

Lezení pro mě není souboj s ostatními lezci. Je to čistý boj mezi mnou a přírodou.
Josef Šindel

Tak Pepo, jak ses dostal k lezení?

Josef Šindel: K lezení mě přivedli máma s tátou. Odmala nás brali s bráchou na skály a postupně jsme začali lézt s nimi. Celkově nás to jako rodinu hrozně baví a motivuje, lezeme prostě všichni společně.

Pamatuješ si moment, kdy ti došlo, že už to není jen koníček, ale mohlo by to být něco víc?

Josef Šindel: Jako začátek mé kariéry bych asi řekl moment, kdy jsem vylezl svou první těžší cestu. Bylo mi deset, byli jsme ve Španělsku a já tam dal první „7céčko“. V tu chvíli mě to hrozně nakoplo, začal jsem chtít víc trénovat a zlepšovat se.

Sportovec Red Bullu Josef Šindel zdolává 23. října 2025 náročnou skalní stěnu v Manínské Tiesňavě na Slovensku, kde předvádí nebojácné lezení a dobrodružného ducha Red Bullu

Na skalách v Manínské Tiešňavě

Můžeš nám popsat, jaké jsou tvé tři největší lezecké úspěchy?

Josef Šindel: Nejvíc jsem pyšný na svou první cestu v obtížnosti 9a+, kterou jsem vylezl, když mi bylo patnáct. Byla to Chiroptera na Slovensku. Myslím, že jsem dodnes nejmladší lezec, co má 9a+ přelez. Další moje oblíbené cesty jsou Modified v Německu (ta má taky 9a+) a určitě legendární Action Direct, první 9a na světě, taky v Německu. Tyhle tři pro mě momentálně znamenají nejvíc.

Chiropteru zkoušel i Adam Ondra, ale nezvládl to, je to tak? Lišilo se to technicky?

Josef Šindel: Adam tu cestu zkoušel už delší dobu, ale nakonec ji nevylezl, protože slovenský lezec Míšo Mikušinec tam v nejtěžší pasáži urval jeden chyt – jednoprstovou dírku na levačku. Když se ji pak snažil opravit lepidlem, tak ji omylem udělal o něco menší. Adamovi se tam pak nevešel prostředníček, což je nejsilnější prst, a musel tam dávat prsteníček, který je mnohem slabší a náchylnější ke zranění. Kvůli tomu tu cestu nakonec vzdal.

A měl jsi někdy nějaký pád nebo neúspěch, který tě naopak nejvíc posunul dopředu?

Josef Šindel: Jo, určitě. Nejvíc mě posunula cesta Hades. Tu jsem lezl strašně dlouho, skoro dva měsíce, při více výjezdech. Od začátku jsem věděl, že ji vylezu, protože to bylo hrozně blízko, ale pořád jsem padal v tom posledním těžkém kroku. Takhle se to táhlo několik pokusů a nakonec z toho byl spíš mentální boj než fyzický. A nejvíc mě posunulo to, že jsem to nevzdal.

Měl jsi někdy i nějaké zranění, které tě vyřadilo z lezení?

Josef Šindel: Jo, minulý podzim jsem měl únavové zlomeniny na prostředních prstech kvůli tomu, že se mi zvětšila růstová štěrbina. Musel jsem si dát nucenou pauzu na víc než dva měsíce a pak začínat se sílou v prstech úplně od nuly. Ale myslím, že mě to posílilo. Bylo to moje první vážnější zranění, ale díky fyzioterapii a posilování jsem to překonal.

A máš teď prsty silnější než dřív?

Josef Šindel: Jo, silnější a určitě i větší. Jsou trochu jak nateklé, hlavně prostřední články.

To máš z toho, jak je zatěžuješ, co?

Josef Šindel: Jo, přesně. Jak se mi tehdy staly ty únavové zlomeniny, tak se prsty přizpůsobily a prostě zesílily.

Máš teď nějakou výzvu nebo ultimátní cíl, čeho bys chtěl dosáhnout? Něco, co kdyby se povedlo, tak by to byla pecka?

Josef Šindel: Mám rozlezenou nejtěžší cestu, co jsem vždycky zkoušel: Clash of the Titans v Rakousku. Je to už obtížnost 9b, což je další, vyšší level v lezení. A 9b vylezlo jen přes 30 lidí na celé planetě. Mám to rozpracované, už jsem na tom byl dva výjezdy – a pokud by se to podařilo, tak by to byla paráda.

Maninská hvězda, 8c+

Maninská hvězda, 8c+

Maninská hvězda, 8c+

Maninská hvězda, 8c+

A když se podíváš do budoucna, máš nějaký velký sen nebo cíl, který tě žene dopředu? Třeba přelézt Adama Ondru?

Josef Šindel: Myslím, že spíš než přelézt Adama chci prostě lézt, co nejlépe můžu. Mým cílem je vylézt tu nejtěžší cestu, co kdy byla udělaná. Není to o tom porazit ostatní, je to spíš boj s přírodou a se samotnou skálou.

Kdybys měl popsat svou aktuální motivaci při lezení, říkal jsi, že tě teď motivuje trénovat na tu nejtěžší cestu. Ale máš někdy dny, kdy se ti fakt nechce lézt, ale i tak se donutíš? Nebo si občas umíš dát i pohodu?

Josef Šindel: Jo, občas mám dny, kdy se mi fakt nechce. Ale většinou mě namotivuje brácha Venca, máma Kača nebo táta Pen. Protože oni taky pořád trénují. Když se mi nechce, prostě se jdu zeptat, jestli jsou na stěně a jestli se k nim můžu přidat. A to mě vždycky nakopne. Motivace se vrátí.

Táta je taky pro mě určitě největší inspirace a vzor. Když jsem byl malý, vždycky jsem k němu vzhlížel, jak leze těžké cesty, posouvá svoje hranice a jak ho ten sport hrozně baví. To se mi líbilo nejvíc a chtěl jsem ho jednou překonat.

„Když zrovna nelezu, jsem ve škole. A když mám volno, stejně skončím někde v přírodě a hledám nové skály, kam by se dalo lézt.“
Josef Šindel

Kdybys měl definovat, co dělá dobrého lezce, jak bys to popsal?

Josef Šindel: Určitě musí mít silné prsty, to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. Při lezení bereš malé lišty a chyty, takže potřebuješ mít fakt sílu v prstech, aby ses na nich udržel. Jinak si myslím, že každý lezec je jiný. Lezci jsou různí – někdo je vysoký, někdo malý – a každý má své výhody. Takže neexistuje ideální typ.

Pepa Šindel na skalách na Slovensku

Pepa Šindel na skalách na Slovensku

Kdybys měl jmenovat tři jména z lezeckého světa, která tě nejvíc inspirují, nebo která sleduješ, jaká by to byla?

Josef Šindel: Určitě sleduju Adama Ondru, ten má skvělé filmy. Pak se dívám i na kanál Mellow, kde jsou těžké boulderové přelezy. A taky EpicTV, kde dávají různá videa o lezení: těžké cesty, nové sektory a tak.

A jaký máš vlastně vztah s Adamem Ondrou?

Josef Šindel: Poprvé jsme se potkali, když jsme spolu natáčeli film Lezci na Krpcově. Strávili jsme spolu dva dny lezením a natáčením. Bylo to super. Obrovská zkušenost a zážitek. Myslím si, že jsme kamarádi… Nebo aspoň v to doufám, haha.

Kolik vlastně měříš a vážíš?

Josef Šindel: Měřím okolo 175 až 176 centimetrů a vážím 53 až 54 kilo.

A je to tvoje ideální váha, nebo bys chtěl ještě trochu shodit? Potažmo nabrat?

Josef Šindel: Určitě bych chtěl ještě trochu zhubnout. Myslím, že to má tak každý lezec.

Jak to máš se stravou? Držíš nějaký speciální jídelníček?

Josef Šindel: Ne, žádnou speciální stravu nemám. Snažím se jíst vyváženě, ale nic striktního nedržím. Do fast foodů vůbec nechodím, vlastně jsem nikdy pořádně v žádném nebyl.

Fakt nikdy?

Josef Šindel: No, jednou jsem byl v KFC, když jsme se vraceli ze Slovinska a neměli jsme čas se někde pořádně najíst. Ale jinak vůbec.

A na závěr: kdybys měl sám sebe, Pepu Šindela, popsat jednou větou, co bys řekl?

Josef Šindel: Jednou větou? Hmm... Asi něco jako „lezec, kterého baví lézt po skalách a má trochu vymeteno v palici“, haha. Nic lepšího teď asi nevymyslím, ale sedí to!

