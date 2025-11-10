Lezení pro mě není souboj s ostatními lezci. Je to čistý boj mezi mnou a přírodou.
Pamatuješ si moment, kdy ti došlo, že už to není jen koníček, ale mohlo by to být něco víc?
Můžeš nám popsat, jaké jsou tvé tři největší lezecké úspěchy?
Nejvíc jsem pyšný na svou první cestu v obtížnosti 9a+, kterou jsem vylezl, když mi bylo patnáct. Byla to Chiroptera na Slovensku. Myslím, že jsem dodnes nejmladší lezec, co má 9a+ přelez. Další moje oblíbené cesty jsou Modified v Německu (ta má taky 9a+) a určitě legendární Action Direct, první 9a na světě, taky v Německu. Tyhle tři pro mě momentálně znamenají nejvíc.
Chiropteru zkoušel i Adam Ondra, ale nezvládl to, je to tak? Lišilo se to technicky?
Adam tu cestu zkoušel už delší dobu, ale nakonec ji nevylezl, protože slovenský lezec Míšo Mikušinec tam v nejtěžší pasáži urval jeden chyt – jednoprstovou dírku na levačku. Když se ji pak snažil opravit lepidlem, tak ji omylem udělal o něco menší. Adamovi se tam pak nevešel prostředníček, což je nejsilnější prst, a musel tam dávat prsteníček, který je mnohem slabší a náchylnější ke zranění. Kvůli tomu tu cestu nakonec vzdal.
A měl jsi někdy nějaký pád nebo neúspěch, který tě naopak nejvíc posunul dopředu?
Jo, určitě. Nejvíc mě posunula cesta Hades. Tu jsem lezl strašně dlouho, skoro dva měsíce, při více výjezdech. Od začátku jsem věděl, že ji vylezu, protože to bylo hrozně blízko, ale pořád jsem padal v tom posledním těžkém kroku. Takhle se to táhlo několik pokusů a nakonec z toho byl spíš mentální boj než fyzický. A nejvíc mě posunulo to, že jsem to nevzdal.
Měl jsi někdy i nějaké zranění, které tě vyřadilo z lezení?
Jo, minulý podzim jsem měl únavové zlomeniny na prostředních prstech kvůli tomu, že se mi zvětšila růstová štěrbina. Musel jsem si dát nucenou pauzu na víc než dva měsíce a pak začínat se sílou v prstech úplně od nuly. Ale myslím, že mě to posílilo. Bylo to moje první vážnější zranění, ale díky fyzioterapii a posilování jsem to překonal.
Máš teď nějakou výzvu nebo ultimátní cíl, čeho bys chtěl dosáhnout? Něco, co kdyby se povedlo, tak by to byla pecka?
A když se podíváš do budoucna, máš nějaký velký sen nebo cíl, který tě žene dopředu? Třeba přelézt Adama Ondru?
Kdybys měl popsat svou aktuální motivaci při lezení, říkal jsi, že tě teď motivuje trénovat na tu nejtěžší cestu. Ale máš někdy dny, kdy se ti fakt nechce lézt, ale i tak se donutíš? Nebo si občas umíš dát i pohodu?
Jo, občas mám dny, kdy se mi fakt nechce. Ale většinou mě namotivuje brácha Venca, máma Kača nebo táta Pen. Protože oni taky pořád trénují. Když se mi nechce, prostě se jdu zeptat, jestli jsou na stěně a jestli se k nim můžu přidat. A to mě vždycky nakopne. Motivace se vrátí.
Táta je taky pro mě určitě největší inspirace a vzor. Když jsem byl malý, vždycky jsem k němu vzhlížel, jak leze těžké cesty, posouvá svoje hranice a jak ho ten sport hrozně baví. To se mi líbilo nejvíc a chtěl jsem ho jednou překonat.
„Když zrovna nelezu, jsem ve škole. A když mám volno, stejně skončím někde v přírodě a hledám nové skály, kam by se dalo lézt.“
Kdybys měl definovat, co dělá dobrého lezce, jak bys to popsal?
Určitě musí mít silné prsty, to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí. Při lezení bereš malé lišty a chyty, takže potřebuješ mít fakt sílu v prstech, aby ses na nich udržel. Jinak si myslím, že každý lezec je jiný. Lezci jsou různí – někdo je vysoký, někdo malý – a každý má své výhody. Takže neexistuje ideální typ.