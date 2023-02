Lindsey Vonn Lindsey Vonn, alpine skiing's poster girl, is as ruthless, brilliant and successful as they come in the competitive world of alpine racing.

„Celý tento projekt je pro mě velmi osobní. Poté, co jsem utrpěla několik zranění, pokořit Streif by pro mě znamenalo opravdu hodně. Nikdy jsem si nemyslela, že to bude vůbec znovu možné, ale dneska je to realita, která pro mě představuje splněný sen."

„Celý tento projekt je pro mě velmi osobní. Poté, co jsem utrpěla několik zranění, pokořit Streif by pro mě znamenalo opravdu hodně. Nikdy jsem si nemyslela, že to bude vůbec znovu možné, ale dneska je to realita, která pro mě představuje splněný sen."

„Celý tento projekt je pro mě velmi osobní. Poté, co jsem utrpěla několik zranění, pokořit Streif by pro mě znamenalo opravdu hodně. Nikdy jsem si nemyslela, že to bude vůbec znovu možné, ale dneska je to realita, která pro mě představuje splněný sen."

Je to něco, co už mi nikdo nevezme. Zajela jsem to jako první a v noci!

Je to něco, co už mi nikdo nevezme. Zajela jsem to jako první a v noci!

Je to něco, co už mi nikdo nevezme. Zajela jsem to jako první a v noci!