Brook Macdonald: Se Stevie jsem se seznámil někdy v počátcích mý závodnický kariéry. Měl jsem štěstí, že jsem se k němu v sezóně 2010 připojil do rakouskýho týmu MS Evil. Hned od začátku jsme si sedli. Byl to chlap, co se držel při zemi a miloval jízdu na kole. Stejně jako já.

Brook Macdonald: Vybudovali jsme si pevné pouto. V roce 2011 Stevie přestoupil do jiného týmu, ale naše přátelství to nijak nezměnilo. V té době se i nejvíc rozjela jeho kariéra. Začal se pravidelně umisťovat na pódiu a stabilně se držel v první desítce Světového poháru. Byl namotivovaný neustále se posouvat a já to cítil úplně stejně. Měli jsme totožný cíl v tom, co chceme v našem sportu dokázat.