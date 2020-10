Palec nahoru za misi Fair Play! Jaká je Mafia: Definitive Edition?

Po dlouhých letech marného čekání jsme se nakonec opravdu dočkali. Jen málokdo mohl tušit, že se uskuteční vydání plnohodnotného remaku českého klenotu od studia Illusion Softworks. Jaká tedy je Mafia: Definitive Edition ?

Novou Mafii už máme úspěšně za sebou a můžeme se tak pustit do srovnání s originálem. Podařilo se nám hru projít i na Klasickou obtížnost a rozhodně se ještě dostaneme k nepříliš populárnímu závodu.

Mafia: Definitive Edition je jiná hned na první pohled. Grafická stránka se značně posunula kupředu a ještě aby také ne, když obě verze dělí neuvěřitelných 18 let . Až s údivem jsme sledovali, jak se město Lost Heaven doslova proměnilo v živoucí kulisu skutečného města. Chodců i vozidel přibylo a vše se stalo mnohonásobně detailnějí, než tomu bylo dříve.

První, co se však bude srovnávat, je příběhová stránka hry . Ta samozřejmě zůstává zachována, tak jak ji známe, ale s mírnými obměnami. Velmi se nám líbilo, že autoři s předlohou zachází poměrně decentně a rozhodně si tam nevymýšlí žádné nápady, které by koncepčně nefungovaly nebo nezapadaly.

Mafia : Definitive Edition © 2K Games

Pravdou je, že ona rozšířená místa v rámci misí jsou opravdu jen sporadická a velmi krátká . Příběh se tedy v ničem neliší, jen v naprostých detailech a některých misích, kde se náplň trochu změnila. Někteří hráči se proti tomu ohrazují , ale není důvod. Některé mise, tak jak je známe z originálu, by zkrátka dnes neuspěly tím, jak byly na tehdejší dobu nadesignované .

Změn doznaly i modely jednotlivých postav. Ve všech pochopitelně poznáš, o koho se jedná, ale je dost možné, že ti nesedne, jak se rozhodli tvůrci jeho model upravit. Popravdě ani hlavní postava si není příliš podobná, ale její model v nové verzi je perfektní. Co se kupříkladu tolik nepovedlo, tak je model Paulieho , ale nutno uznat, že je to vzhledově vskutku netypická vedlejší postava.

S tím se snoubí otázka českého dabingu . Kolem něj se vedly před vydáním dlouhé diskuze a dlouho se spílalo nad tím, že by měli být původní dabéři nahrazeni. K náhradám došlo jen ve výjimečných případech. Ústřední trojice Tommy , Paulie a Sam jsou dabováni původními dabéry a to zcela nově.

Tady asi narazíme na určitý problém. Dabing je na poměry videoher kvalitní, ale i tak máme pocit, že jej občas dabéři jen odříkali bez většího prožitku . Některé momenty jsou skvělé a je tam lépe znát intonace herců, ale jsou zase místa, kde to působí, jako kdyby jen přečetli to co měli na papíru a bylo jim jedno v jaké situaci se to vlastně použije .

Skladba misí zůstává stejná a autoři ani nijak neupravují jejich počet, že by některé spojovali či podobně. Nostalgicky si tak můžeš zavzpomínat na jednotlivé příběhové momenty, tak jak si je pamatuješ z kdysi. Co je však určitou nevýhodou, tak fakt, že kromě hlavní mise tě hra do ničeho dalšího nenutí a vlastně ani nemá co nabídnout.

Mafia: Definitive Edition © 2K

Pokud si vzpomínáš, tak je možné během kampaně zajet po splnění hlavního úkolu za Lucasem Bertonem a ten ti zadá nějakou tu specialitku. Zde se toho bohužel nedočkáš. Mise zkrátka končí splněním a jede se dál.

Kvůli tomu byl přidán mód Jízdy , kde se dají plnit různé vedlejší výzvy a Lucas ti zadá speciální úkol , který však sestává pouze z toho, že musíš najít pětici ukrytých aut. Autoři sice hodně spoléhají na to, že se budeš snažit hledat ukryté lišky , pohlednice a časopisy , jenže to je spíš záležitost pro ty, kteří chtějí splnit úplně vše a není to něco, co by masivně prodloužilo hratelnost. V Jízdě se pak nachází i pár úkolů, které částečně suplují původní Extrémní jízdu .

První Mafia nabídla krásný vozový park a poměrně střídmější arzenál. To vše se zachovalo i zde jen s tím rozdílem, že se do hry dostala například vozidla z Mafia 2 a Mafia 3 . Ty jsou však jen v rámci Tommyho garáže a nikde jinde po městě je nepotkáš.

Mafia: Definitive Edition - Tommy © Hangar 13

Největší kritika se v našem případě snáší na podivné stealth pasáže , které jsou poměrně nevyvážené a zejména na těžkou obtížnost (Klasickou) téměř nehratelné. Působí příšerně archaicky a do tempa hry ani moc nezapadají . V podstatě jsou tu jen proto, aby zachovaly věrnost originálu . Ještě hůře jsou na tom pěstní souboje , které stačí vyřešit tak, že uhneš a pak stále mačkáš jedno tlačítko, dokud protivník nepadne. Co se týká přestřelek , nejsou kdovíjaké, ale svůj účel dobře plní.

Co ale můžeme vyzdvihnout, tak je závod v misi Fair-Play . Dobře víme, že je trnem v oku mnoha hráčů už roky z původní verze. V té se totiž udržet 5 kol na dráze a doslova se nezabít je poměrně náročné. Nová Mafia má sice závod jen na 3 kola , ale dá solidně zabrat. Je to opravdová výzva na nejvyšší obtížnost. Atmosféra se solidním komentářem a výborně zpracované formule jen umocňují celkový dojem ze závodiště . Za to palec nahoru a velký hold autorům.

Grafickou stránku jsme už pochválili. Nejinak jsou na tom i zvuky, jen ozvučení v rádiu nevyvolá příjemnou nostalgickou vlnu , protože většina původních skladeb byla nahrazena jinými. A to je velká škoda. Pak je tu bohužel pár bugů , které znepříjemňují hraní. Nejčastěji se nám stávalo, že nefungovaly správně stíny a nasvícení scény . Bohužel hra trpí také na doskakování textur na poslední chvíli, což občas působí poněkud divně .

Suma sumárum to tvůrci z českého i amerického 2K a samozřejmě Hangar 13 zvládli na výbornou. Pochopitelně nelze vše zachytit 1:1 a ani jsme to neočekávali. Dostali jsme velice důstojný remake , který zaujme jak starší hráče, tak i zcela nové. Velkým plusem je také cena , která je velmi příjemná .

Jak jsou s Mafia: Definitive Edition spokojeni čeští recenzenti?

Remake Mafie je skvělým způsobem, jak si připomenout českou legendu, která je dnes už přeci jen poněkud krkolomná. Autoři s předlohou naložili citlivě, přesto dali příběhu dospělejší a uvěřitelnější punc. Pavel Makal - Games.cz

Jsme si naprosto jisti, že se najdou hráči, kteří budou nový výtvor hatit, ale v dnešní době holt není možné zavděčit se všem. My jsme spokojeni a rádi se vydáme do ulic Lost Heaven znovu. Michal Maliarov - Doupe.cz

Není to nejdokonalejší hra pod sluncem, ale má své kouzlo sama o sobě, a byť nás ukamenujete, dnes už bychom si všemi deseti raději zahráli tento remake než originál, na kterém se už silně podepsal zub času. Zahoďte předsudky a užijte si hru jako my. Emanuel Svoboda - Bonusweb.cz

Autoři remaku Mafie se pokusili o nemožné. Vydali se na sebevražednou misi vstříc dlouholetým fanouškům s vylepšenou verzí, na které je nesporně znát, že vznikla s dobrým úmyslem a vývojáři jí věnovali spoustu péče při vědomí toho, co by se stalo, kdyby selhali. Vystoupit ze stínu originálu se však novince nepovedlo. Zčásti protože mu není stoprocentně věrná a zčásti proto, že se předlohy drží až příliš těsně. Jiří Bigas - Vortex.cz