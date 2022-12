Bike a přátelství. Tomáš Slavík a Michal Maroši🤘

Michal Maroši: Tak nad tím ani nemusím přemýšlet, jsou to dvě situace. Ta první, když jsem dostal tu možnost předat Tomášovi Red Bull branding. Událo se to na mojí Marosaně, mělo to úžasnou atmosféru a všechno to krásně zapadlo. Co se dělo potom, to bylo absolutně neskutečný. A podařilo se nám to zaznamenat do filmu, který se teď připravuje. Ta druhá vzpomínka bude z mistrovství světa v Quebecu. Tam se děly neskutečné věci. Byl to pro mě asi nejlepší závod v životě, který jsem nevyhrál já, ale můj nejlepší kámoš.

Tomáš Slavík: Je hezký, že ty říkáš ty historky, kde jsem byl šťastný já… Pro mě je to zase vzpomínka, kdy jsi byl šťastný ty. Taky nad tím nemusím moc přemýšlet a mám jasno. A jsem dojatý, jenom když to říkám. Pro mě je to Maribor, kde Michal vyhrál svůj jediný světový pohár. Byl to neskutečně bahnivý závod, který byl strašně našlápnutý. Ve finále jsem upadl, tím jsem zbrzdil největšího konkurenta a Michal si dojel pro zlato. On svoje emoce moc nevyjadřuje, ale tady byl šťastnej jako malej kluk. Bylo to krásný.