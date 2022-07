Part of this story

Pod mostem jsem létal mnohokrát, v Česku to ale bylo poprvé. Věděl jsem, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit.

Pod mostem jsem létal mnohokrát, v Česku to ale bylo poprvé. Věděl jsem, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit.

Pod mostem jsem létal mnohokrát, v Česku to ale bylo poprvé. Věděl jsem, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit.