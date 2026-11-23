Když mu bylo patnáct nebo šestnáct, zlomil si holenní kost a zhruba půl roku strávil na invalidním vozíku. Fotbal, který miloval, mu najednou chyběl, proto si ho začal nahrazovat alespoň virtuálně. Z hraní se ale pro pětadvacetiletého rodáka z Českého Krumlova postupně stala vášeň – a za několik let i velmi slušně rozjetá kariéra.
Propracoval se až do e:Ligy, kde reprezentoval Bohemku, a před třemi lety získal ocenění eFotbalista roku. A přestože už teď nehraje profesionálně, v Brně na národním finále Red Bull Wings Cup ukázal, že ze svých dovedností nic neztratil. Odměnou se mu stala především letenkadoMiami, kde bude reprezentovat Česko v EA SPORTS FC™ 27.
Matěji, gratulujeme k vítězství! Co ti jako první proběhlo hlavou, když bylo jasné, že jsi ovládl národní finále Red Bull Wings Cupu?
Upřímně? Asi to, že zase budu muset do letadla. 😄 Nemám totiž létání moc rád. Už jsem letěl do Rijádu, teď mě čeká Miami v rámci World Final. Ale samozřejmě se těším a jsem zvědavý, jaké to tam bude.
Do národního finále jsi vstupoval jako jeden z favoritů. Jak moc sis věřil na celkové vítězství?
Určitě hodně. Myslím si, že jsem tady byl asi největším favoritem, takže jsem si věřil a chtěl celý turnaj vyhrát. Nicméně jsem věděl, že na místě bude spousta velmi kvalitních hráčů, se kterými to nebude snadné.
Udělám úplně všechno pro to, abych dosáhl na světovém finále co nejlepšího výsledku.
Nějaké dramatické momenty jsme během turnaje viděli...
Jojo, byly. A ten největší byl v semifinále proti Vojtovi Kuckovi, kdy jsem vedl už 3:1, ale on dokázal vyrovnat na 3:3. To bylo psychicky docela náročné. Naštěstí jsem v 82. minutě vstřelil gól, potom zvýšil na 5:3 a nakonec vyhrál 6:3. Ale zapotil jsem se!
Teď tě čeká globální finále v Miami, kde změříš síly s těmi nejlepšími z celého světa. S jakými ambicemi tam pojedeš?
Chci hlavně co nejlépe reprezentovat Českou republiku. Zatím nevím, jak budou vypadat skupiny a na koho narazím, takže nechci říkat žádné konkrétní umístění. Ale udělám úplně všechno pro to, abych dosáhl co nejlepšího výsledku.
Je mezi světovými hráči někdo, z koho máš obzvlášť respekt?
Určitě Werigang. Už jsem proti němu hrál v Manchesteru na Lize mistrů a dostal jsem od něj docela guláš. 😄 Takže moc dobře vím, jak kvalitní hráč to je. A předpokládám, že na světovém finále Red Bull Wings Cup bude hráčů podobného ražení hned několik.
A jak se budeš na světové finále připravovat? A na jaké své herní přednosti budeš v Miami nejvíc spoléhat?
Upřímně, žádnou speciální přípravu neplánuju. Už nejsem profesionální hráč, takže tomu nemůžu věnovat tolik času jako dřív. Když jsem hrál jako profík, trávil jsem u hry klidně 12 hodin denně. Teď hraju maximálně dvě, někdy ani to ne. Spoléhat nicméně budu hlavně na kličky a player locks – v tom jsem opravdu silný a jsou to moje největší přednosti.
Držíme ti palce!
Moc díky, bude to třeba!