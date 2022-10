Part of this story

. Naopak byl dost náročný, chaotický a chvíli to vypadlo, že se ani neodehraje.

napovídal, že by nizozemský závodník mohl už na okruhu v Suzuce slavit vítězný titul. Ještě speciálnější byl fakt, že japonský závod vlastní Honda, která dodává motory do týmu Oracle Red Bull Racing. Takže jestli někde slavit, tak tady! Zní to jednoduše, ale

to chvíli vypadalo, že se ani startovat nebude

Neděle přivítala závodníky nehostiným počasím. Pršelo tak vydatně, že to chvíli vypadalo, že se ani startovat nebude . Nakonec se ale závod rozjel a spustil pořádný souboj na mokrém asfaltu.

Neděle přivítala závodníky nehostiným počasím. Pršelo tak vydatně, že to chvíli vypadalo, že se ani startovat nebude . Nakonec se ale závod rozjel a spustil pořádný souboj na mokrém asfaltu.