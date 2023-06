Maxim Habanec: Aktuálně se nejvíc učím předávat práci na ostatní. A nově jsem se naučil říkat člověku i to, jak dlouho očekávám, že mu to bude trvat. Podle této informace se dá i odhadnout kvalita, jakou od toho požaduji. Třeba když někomu předávám video na střih. Pokud řeknu, že by mu to mělo trvat 4 hodiny, tak oba víme, že to stačí dát za sebe a základně upravit. Naopak, když povím, že je to tak na dva dny, tak ten člověk pochopí, že si má vyhrát s efektama, dělat korekce barev a vypiplat to do nejlepší možné formy. Tato rada mi hodně pomohla.