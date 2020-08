, který si zamilovala natolik, že brzy už nebude jenom místem na výlet, ale novým domovem. A tak je jasný, že ti dá i tipy na to, kam zajít na nejlepší odměnu nebo kde nakoupit ty nejlepší potraviny. Takže počítej s tím, že na tenhle výlet bude lepší vyrazit s batohem.

miluje trávit volný čas se svýma psíma holkama a tak jsou procházky jejím denním chlebem. Jenže nejde jenom o venčení, jde o skvělý důvod proč vyrazit do přírody a jen tak jít, házet klacky, dýchat a zpomalit. V další části série Moje místo tě

Ideální výlet se čtyřnohým kámošem. Pole, louky, lesy a koupačka. To je okolí Pelhřimova s Maki.

PO ŽLUTÉ NA STARÝ VIADUKT

Maki svou cestu většinou začíná v areálu Beachwell, kde tráví hodně času v rámci tréninků. Od něj jde po modré stezce a brzy se napojí na žlutou značku. Ta vede loukami, polemi a lesem . Psí holky tak mají spoustu prostoru pro to se pořádně proběhnout. Přibližně po 3 kilometrech chůze se nachází krásný starý kamenný viadukt. Místo, kde se Maki ráda zastaví , i když vlak tady snad nikdy projíždět neviděla. Počítej s tím, že to není vycházka pro slečinky, protože tu bývá dost bahna.

KOUPAČKA NA RYBNÍKU STRÁŽ