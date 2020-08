. Možná se to nezdá, ale dokáže ti, jak právě v Nymburce můžeš strávit ideální den. Začít ho pořádnou dávkou kilometrů na kole (samozřejmě podél vody), nasát klid u loděnice, zjistit kde to žije a dát si dobré jídlo u jeho kamarádů. Vytáhni kolo a pojď se inspirovat na další výlet podle našich sportovců.

je prostě nymburský každým coulem. Možná by se nabízelo, že za klidem a zastavením bude odjíždět někam mimo rodné město, ale opak je pravdou. Právě

Nymburk tě okouzlí, pohodová vyjížďka k soutoku dvou řek, malebné hradby a dobré jídlo. Vše co člověk ke kvalitnímu výletu potřebuje.

NYMBURSKÁ LODĚNICE