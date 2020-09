Nejlepší brownies v CoCo Coffee

Brownies, které zmizí z talíře než napočítáš do tří

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ

a setkala se s trenérem Karlem Stloukalem, který na její směřování měl velký vliv. I teď, když závodí na Moravě je to místo, kam se jde rozcvičit, rozhýbat.

Stadion ASK Blansko je pro Míšu důležité místo.

Stadion ASK Blansko je pro Míšu důležité místo. Tady s atletikou začínala a setkala se s trenérem Karlem Stloukalem, který na její směřování měl velký vliv. I teď, když závodí na Moravě je to místo, kam se jde rozcvičit, rozhýbat. Vedle stadionu je skatepark, bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty. Takže pokuď miluješ pohyb, tady najdeš prostor pro svoje aktivity.

Stadion ASK Blansko je pro Míšu důležité místo. Tady s atletikou začínala a setkala se s trenérem Karlem Stloukalem, který na její směřování měl velký vliv. I teď, když závodí na Moravě je to místo, kam se jde rozcvičit, rozhýbat. Vedle stadionu je skatepark, bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty. Takže pokuď miluješ pohyb, tady najdeš prostor pro svoje aktivity.

DECHBEROUCÍ MACOCHA