Part of this story

. Kraj si zamiloval, postavil tady dům a taky fourcrossovou trať světové kvality. Po oblíbených místech a trasách tě provede, jak jinak, než ze sedla kola. Jinak by to vlastně ani nešlo.

Po pohodičce na přehradě je čas do toho pořádně šlápnout. Nebudeme ti nic nalhávat, čeká tě šlapání do táhlého kopce, ale vršek stojí za to.