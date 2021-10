Part of this story

Svatý Jan pod Skalou je právem označován jako jedno z nejkrásnějších míst středních Čech a že má konkurenci celkem velikou. Nedaleko se nachází známý hrad Karlštejn nebo třeba starodávná vesnice Tetín. Tohle poutní místo si tě získá svou klidnou atmosférou a vesničkou se 180 obyvateli, sevřenou v údolí. Vávra se sem rád vydává v brzkých ranních hodinách , protože to je jediná možnost, kdy tady nejsou zástupy lidí. Od kláštera benediktínů je to na vyhlídku sice výšlap do kopce, ale ty výhledy stojí za to . Na chvíli se zastaví svět a ty můžeš obhlídnout daleké okolí a chvíli si připadat, že jsi vysoko nad všemi starostmi.