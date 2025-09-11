4 momenty z Red Bull světa, při kterých se tají dech!

Luc Ackermann, Kriss Kyle, Sean MacCormac a Peter Salzmann předvedli v druhé půlce léta skoky a triky, o kterých se nám dřív ani nesnilo. Ackermann vyrazil s motorkou mezi dva jedoucí trucky, Kyle překonal rychlý monopost F1 na BMX, MacCormac skysurfoval nad mostem Bay Bridge a Salzmann lámal světový rekord ve wingsuitu. Každý z těchto výkonů je mistrovskou kombinací odvahy, precizního načasování a dokonalé přípravy. Připrav se na adrenalin, napětí a neuvěřitelné příběhy, které posouvají extrémní sporty na novou úroveň.
01
🏍️ 🇩🇪 Luc Ackermann a jeho backflip mezi dvěma jedoucími náklaďáky
Luc Ackermann, německý freestyle motokrosař, posunul hranice nemožného, když skočil z jednoho jedoucího kamionu na druhý a přitom provedl tsunami backflip. Ve vzduchu letěl čtyřicet metrů, překonal dálniční bariéru a na provedení triku měl sotva půl vteřiny. Vše muselo být dokonale načasované - jeho motorka šla do odrazu rychlostí přes 70 km/h a oba více než třicetimetrové trucky musely jet naprosto synchronně.
Na celém projektu „Bridge Traverse“ se podílel tým profíků: od bratra Hannese, který dal signál ke startu, přes dva řidiče kamionů až po odborníka na výpočty trajektorie. Ackermann nakonec přistál s minimální rezervou a hned po dopadu propukla oslava. „Bylo to šílené, ten pocit byl neskutečný,“ popsal svůj nejnovější kousek, který zapsal další velkou kapitolu do historie extrémních sportů.
02
🏎️🏴 Kriss Kyle a jeho skok přes rychle jedoucí monopost F1
Kriss Kyle, skotský BMX profík, předvedl naprosto bláznivý kousek: vyskočil se svým bikem přes jedoucí monopost F1 a to tak, aby pod ním projel monopost RB7 řízený legendárním Davidem Coulthardem, který se minulý rok ukázal i u nás v Praze na Red Bull Showrun. Timing musel sedět na milimetry, protože jen jediná chyba mohla mít fatální následky. Kyle to nazval „jedním z nejděsivějších momentů své kariéry“.
Kriss je známý svou kreativní vizí a technickou zdatností. S bikem začal už v deseti letech v rodném Stranraeru, ve světě je uznávaný pro své epické vizuální projekty a dobrodružství.
03
🪂🇺🇸 Sean MacCormac skysurfařil nad mostem San Francisco Bay Bridge
Sean MacCormac, klenot Red Bull Air Force a legenda skysurfingu, se 23. srpna 2025 vrhl z vrtulníku ve výšce 1 500 metrů a téměř tři minuty skysurfoval až na ikonické závěsné kabely mostu Bay Bridge v San Franciscu. Pak udělal tvrdý pravý obrat a elegantně „skočil“ na molo plovoucí pod mostem. Celý tento kousek byl plánovaný desetkrát pečlivěji než špionážní mise. Stovky hodin přesných příprav, tréninky na dokonalé simulaci kabelů, tým téměř sedmdesáti špičkových profesionálů a nepřeberné množství logistiky, natáčení a letových výpočtů a přesto se i on přiznal: „Tohle byl technicky nejnáročnější projekt, který jsem kdy udělal.“
Ten ranní okamžik stál za to. Dohromady se dal projektový tým, úřady zajišťovaly bezpečnost, převzali kontrolu nad provozem na mostě a dokonce se krátce uzavřel provoz směrem na západ. Obyvatelé, kteří se shromáždili pod mostem, sledovali zázrak v přímém přenosu, a pak explodovali nadšením, když MacCormac přistál v klidu na mole. On sám to zakončil slovy plnými úlevy a vděku: „Ten pocit, když jsem skončil na mole… Bylo to jako návrat domů.“
04
👐🇦🇹 Peter Salzmann předvedl BASE jump rychlostí 347 km/h
Peter Salzmann, rakouský kaskadér a inovátor wingsuitového BASE jumpingu, dosáhl 19. srpna 2025 historického úspěchu, když při seskoku z ledovcové římsy na severní stěně Eigeru dosáhl rychlosti 347 km/h. Tento výkon nejenže posunul světový rekord z předchozích 340 km/h, ale také překonal nejrychlejší kamerový dron na světě, který ho doprovázel ve vzduchu.
Během 35 sekund volného pádu, kdy pokryl vzdálenost 2 073 metrů, musel Salzmann udržet absolutní kontrolu nad tělem a wingsuitem, aby bezpečně zpomalil na přistání. Otevření padáku při takové rychlosti by bylo smrtelné, proto musel nejprve snížit rychlost na přibližně 100 km/h. Celý skok byl technickým mistrovským dílem, které posouvá hranice lidského letu a ukazuje, jak daleko lze zajít s precizní přípravou a odvahou.