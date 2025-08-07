© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP
Vzrušující historie MotoGP
Naskoč do sedla! Prolétneme totiž spolu historií MotoGP, jedním ze základních stavebních kamenů dnešního motorsportu.
MotoGP znáš jako vrchol motocyklových závodů. Ale víš, kde to všechno začalo? Příběh této legendy sahá mnohem hlouběji než jen do roku 2002, kdy oficiálně vznikla současná podoba šampionátu. Mrkni na naše rychlé shrnutí historie MotoGP.
Závody v rychlostech přes 360 km/h, náklony motorky v úhlech až 65 stupňů, koleno, loket nebo rovnou rameno škrábající o asfalt, to je MotoGP. Tady se potkávají ti nejšikovnější jezdci planety v boji o titul mistra světa.
Na rozdíl od World Superbiků, které vycházejí ze sériových modelů, se v MotoGP jezdí na strojích postavených čistě pro závodní okruhy. A právě tato série je často první, kde se testují nové technologie, které pak mění budoucnost motocyklů.
01
Zrod mistrovství světa motocyklů
Stejně jako první auto i první sériově vyráběná motorka vznikla v Německu. V roce 1894 se na silnice vydala benzínová Hildebrand & Wolfmüller, která zvládla maximálku 50 km/h. To možná nezní jako moc, ale s přihlédnutím k tomu, že byla vybavena brzdami ze dřeva, je to až až.
A jak už to tak bývá, po první motorce přišla druhá... a hned na to první závod. Ještě téhož roku se experimentální stroje pustily do závodu z Paříže do Rouenu, po uzavřených silnicích a v rychlostech kolem 30 km/h.
O deset let později vznikla FIM (Féderation Internationale de Motocyclisme), která kladla důraz na větší bezpečnost, lepší silnice a větší závody. V roce 1907 se na britském ostrově Man jely první závody TT. Časovky na otevřených silnicích v okruhu dlouhém 25 kilometrů se rychle staly ultimátním testem jezdeckého umu a odvahy.
Po válce, v roce 1949, odstartovala FIM první oficiální Mistrovství světa silničních motocyklů. Šampionát měl šest závodů, včetně TT, Assenu nebo finále v Monze, a nabídl hned několik kategorií: 50cc, 80cc, 125cc, 250cc, 350cc a 500cc. Nechyběly ani závody se sajdkárou.
02
První světoví šampióni
Padesátá a šedesátá léta minulého století patřila Britům. 🇬🇧 Jména jako Geoff Duke, John Surtees nebo Mike Hailwood psala historii. I když to zpočátku vypadalo na dominanci nejen britských jezdců, ale i britských značek jako Norton, Velocette nebo AJS, skutečnými vítěznými stroji se staly italské mašinyGilera, Moto Guzzi a hlavně MV Agusta. 🏍️ 🇮🇹
V polovině 60. let přišel na scénu mladík z Brescie, Giacomo „Ago“ Agostini, a totálně ovládl motocyklový svět. Vyhrál neuvěřitelných 122 závodů a stal se osmkrát mistrem světa v královské třídě. K tomu přidal ještě sedm titulů ve třídě 350cc. Celkem 15 titulů z něj udělalo legendu, kterou dodnes nikdo nepřekonal.
V 80. letech se úspěšně přesunul do role týmového manažera a dodnes zůstává respektovanou ikonou MotoGP.
03
Japonské stroje na cestě na vrchol
Nadvláda MV Agusty v závodech Grand Prix působila neotřesitelně, ale na obzoru se objevil vytrvalý soupeř: Yamaha. Na začátku 70. let japonská značka vstoupila do třídy 350cc a s finskou hvězdou Jarnem Saarinenem se jí v roce 1972 podařilo jako první porazit Agostiniho i MV Agustu, a to ve Francii a Německu.
V roce 1974 Yamaha podepsala smlouvu přímo s Agostinim a ten jí přivezl titul ve třídě 350cc. O rok později pak i svůj poslední titul mistra světa v královské třídě 500cc.
Tím se otevřely stavidla a do čela světového šampionátu se postupně dostaly japonské závodní stroje od Yamahy, Suzuki a především Hondy, která se stala nejúspěšnější značkou v historii MotoGP.
04
Do čela se dostávájí Američané a Australané
V osmdesátých letech se mistrovství světa, které do té doby znělo převážně evropsky, dostalo pod taktovku Američanů a později i Australanů. Vyrůstali na šotolině, jezdili Flat Track a Motocross, kde si od mala brousili instinkty a cit pro rovnováhu.
Průkopníkem nové éry byl Kenny Roberts, který vyhrál tituly v letech 1978, 1979 a 1980. Pak přišel Fast Freddie Spencer a získal tituly v roce 1983 a 1985. Eddie Lawson přidal další čtyři – 1984, 1986, 1988 a 1989. Wayne Rainey pak ovládl tři sezóny za sebou, než štafetu převzal Kevin Schwantz a uzavřel americkou zlatou éru titulem v roce 1993.
Do americké dominance ale zasáhl Australan Wayne Gardner, který v roce 1987 ukořistil titul pro sebe. A pak přišel Mick Doohan, jeho krajan, který vládl královské třídě pět let v kuse, od roku 1994 do 1998.
05
The Doctor se na vás podívá: Éra MotoGP začíná
V polovině 90. let se Mistrovství světa silničních motocyklů zjednodušilo na tři hlavní třídy: 125cc, 250cc a 500cc. V roce 2002 se královská třída přejmenovala na MotoGP a otevřela dveře pro motory až do objemu 990cc (dnes je to 1000cc). V roce 2010 a 2012 pak došlo k přeměně nižších kategorií: ze 125cc vznikla Moto3 s objemem 250cc a z 250cc se stala Moto2 s motory o objemu 600cc.
Valentino Rossi mezitím stoupal vzhůru. Titul ve třídě 125cc získal v roce 1997, o dva roky později ovládl 250cc. První titul v nejvyšší třídě si připsal s Hondou v roce 2001 a dokázal ho obhájit i v letech 2002 a 2003.
V roce 2004 Valentino Rossi přestoupil k Yamaze a okamžitě s ní získal další tituly, a to v letech 2004, 2005, 2008 a 2009. Jeho sérii přerušili jen Nicky Hayden a Casey Stoner. Rossi tím prakticky sám přetočil pomyslné kormidlo zpět směrem k Evropě a vrátil svět motocyklových závodů do italské náruče. 🇮🇹
Se svým nebojácným stylem jízdy a typickým šibalským úsměvem si jezdec s číslem 46 získal srdce fanoušků po celém světě. V královské třídě drží rekord v počtu vítězství (89) i pódiových umístění (199).
Dnes jako manažer a mentor předává svoje zkušenosti dál, inspiruje mladé jezdce a pomáhá dostat na trať další špičkové talenty.
06
Léta zeštíhlování: MotoGP se stává nejnapínavějším sportem na dvou kolech
Lehčí motorky, silnější motory a kvalitnější tratě. To všechno pomohlo proměnit MotoGP v adrenalinový sport, jak ho známe dnes. Díky únikovým zónám, pokročilejší lékařské péči a airbagům přímo v kombinézách je zároveň mnohem bezpečnější než dřív.
Dnešní jezdci, v čele s osminásobným mistrem světa Marcem Márquezem, běžně pokládají motorky do náklonů přes 60 stupňů, což jim umožňuje projíždět zatáčky čím dál rychleji a agresivněji.
Pomáhají jim nejen lepší pneumatiky s vyšší mechanickou přilnavostí, ale i aerodynamické prvky, které vytvářejí přítlak. Díky chytrému řízení motoru se výkon rozkládá plynuleji a zařízení na úpravu výšky motorky, tzv. holeshoty, zajišťují lepší přenos síly při startu.
Časy na kolo se stále vylepšují, ale souboje zůstávají těsné. Jezdci si vyměňují pozice od prvního až do posledního kola.
Maximální rychlost motorek se aktuálně drží kolem 360 km/h, rekord ale drží Brad Binder, který v Mugellu při sprintu v roce 2023 dosáhl 366 km/h. O rok později se na stejném okruhu v tréninku na tuhle hodnotu dostal i Pol Espargaró.
07
Vzestup španělské jezdecké školy
V roce 1999 se Álex Crivillé stal prvním Španělem, který vyhrál titul mistra světa v královské třídě 500cc, a inspiroval tím celou generaci domácích jezdců. Díky stabilnímu počasí a kvalitním okruhům se Španělsko stalo líhní talentů, kteří se přes juniorský šampionát propracovali až do MotoGP.
Jména jako Dani Pedrosa, často označovaný za nejlepšího jezdce, který nikdy nezískal titul, Jorge Lorenzo nebo Marc Márquez se stala dominantními silami. Mezi lety 2012 a 2020 patřil titul mistrů světa výhradně Španělům: Lorenzo vyhrál v letech 2012 a 2015, Márquez kraloval v letech 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019, Joan Mir přidal titul v roce 2020. A v roce 2025 přidal další triumf Jorge Martin.
Továrna na talenty ale nezavřela. V MotoGP září i Álex Márquez, Pol a Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Álex Rins, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer nebo Raúl Fernández.
08
Nezastavitelný Marc Márquez
Marc Márquez se svým nebojácným stylem jízdy redefinoval pojem závodník MotoGP. Motorku dokáže položit do náklonu víc než kdokoliv před ním, projíždět zatáčky rychleji a neustále přepisovat rekordy.
Už dříve ovládl šampionáty 125cc a byl historicky prvním vítězem Moto2. V roce 2013 pak jako nováček šokoval svět, když se stal nejmladším mistrem světa v královské třídě a prvním od dob Kennyho Robertse, kdo vyhrál titul hned ve své debutové sezoně v MotoGP.
Mezi lety 2013 a 2019 získal šest titulů, než ho zastavilo vážné zranění, které ho na čas vyřadilo ze hry.
Když se v roce 2021 vrátil na trať a dojel si v Německu pro emotivní vítězství, bylo jasné, že Honda mezitím ztratila dech. Zato Ducati vytáhlo eso z rukávu: dokonale spojilo brutální sílu a špičkovou aerodynamiku.
V roce 2024 Márquez roztrhl dlouholeté pouto s Hondou a přešel do satelitního týmu Gresini pod křídly Ducati, kde hned vybojoval celkové třetí místo. A v roce 2025? „Mravenec z Cervery“ zažívá možná svou nejlepší sezónu. Jedno vítězství střídá druhé a míří nekompromisně za devátým titulem mistra světa.
09
Chceš se stát jezdcem MotoGP? Zapoj se do Red Bull MotoGP Rookies Cup!
10
Co nás čeká dál
V roce 1949 měl světový šampionát šest závodů. První sezóna MotoGP v roce 2002 jich nabídla šestnáct. Dnes jich je už 22, rozprostřených přes čtyři kontinenty.
Pět výrobců bude dál dodávat závodní speciály pro MotoGP – Ducati, KTM, Aprilia, Honda a Yamaha. Ve třídě Moto2 se jezdí na motorkách s tříválcem Triumph o objemu 765cc, Moto3 zůstává u 250cc strojů od Hondy a KTM.
Rok 2026 přinese premiéru nové série, International Bagger Series, s dvanácti závody na upravených Harley-Davidson strojích. Půjde zároveň o poslední sezónu s aktuální generací motorek MotoGP.
Od roku 2027 vstupuje MotoGP do nové éry. Motory se zmenší na 850cc, budou jezdit na 100% nefosilní palivo a obouvat pneumatiky Pirelli. Aerodynamika se zjednoduší, holeshoty zůstanou v garáži a do popředí se opět vrátí to nejdůležitější, tedy jezdecké umění.
Připrav se. Tohle bude jízda. 💨
