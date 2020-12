Zajímají tě detaily? Prohlédni si Jakubův sporťák pořádně zblízka díky videorozhovoru:

Věřte nebo ne, ale je to auto. Je to zároveň i ten nejoblíbenější. Pokud tedy člověk nemusí zrovna do centra.

Věřte nebo ne, ale je to auto. Je to zároveň i ten nejoblíbenější. Pokud tedy člověk nemusí zrovna do centra.

Věřte nebo ne, ale je to auto. Je to zároveň i ten nejoblíbenější. Pokud tedy člověk nemusí zrovna do centra.

Ve Felicii, ale to už je teda sakra dávno. Bylo to v roce 2002. Popravdě mám ale více než vzpomínky na auto uchované vzpomínky z autoškoly na instruktora. Většinou byl zrovna po opici, takže jezdit s ním bylo opravdu výživné.

Ve Felicii, ale to už je teda sakra dávno. Bylo to v roce 2002. Popravdě mám ale více než vzpomínky na auto uchované vzpomínky z autoškoly na instruktora. Většinou byl zrovna po opici, takže jezdit s ním bylo opravdu výživné.

Ve Felicii, ale to už je teda sakra dávno. Bylo to v roce 2002. Popravdě mám ale více než vzpomínky na auto uchované vzpomínky z autoškoly na instruktora. Většinou byl zrovna po opici, takže jezdit s ním bylo opravdu výživné.

Jsem přesvědčený, že jsme jako národ řidičů poměrně ukáznění. A řekl bych, že tak akorát. Na jednu stranu nejezdíme punkově jako v Asii a ve Středomoří, ale na druhou stranu se zase nechováme tak příliš předpisově, jako v některých severských zemích. A myslím, že takhle to v Česku máme s mnoha věcmi a mimo jiné to ukazuje, že si umíme poradit.

Jsem přesvědčený, že jsme jako národ řidičů poměrně ukáznění. A řekl bych, že tak akorát. Na jednu stranu nejezdíme punkově jako v Asii a ve Středomoří, ale na druhou stranu se zase nechováme tak příliš předpisově, jako v některých severských zemích. A myslím, že takhle to v Česku máme s mnoha věcmi a mimo jiné to ukazuje, že si umíme poradit.

Jsem přesvědčený, že jsme jako národ řidičů poměrně ukáznění. A řekl bych, že tak akorát. Na jednu stranu nejezdíme punkově jako v Asii a ve Středomoří, ale na druhou stranu se zase nechováme tak příliš předpisově, jako v některých severských zemích. A myslím, že takhle to v Česku máme s mnoha věcmi a mimo jiné to ukazuje, že si umíme poradit.

To jen kdyby někdo zapomněl, co je to za auto

V tomhle třeba nejsem vůbec vyhraněný. Na jednu stranu jsem docela technokrat a miluju věci, které jsou „cutting edge“ jako elektroauta. Stejně tak ale ocením klasické spalovací motory, které jsou zase větší srdcovka. To ale nemění nic na faktu, že se z elektromotorů stává mainstream a dost možná to už brzy bude budoucnost veškerého ježdění. Popravdě se už docela těším na dobu, až budou mít elektroauta reálný dojezd nad 1 000 kilometrů a infrastruktura zvládne vyřešit otázku rychlosti a dostupnosti dobíjení.

V tomhle třeba nejsem vůbec vyhraněný. Na jednu stranu jsem docela technokrat a miluju věci, které jsou „cutting edge“ jako elektroauta. Stejně tak ale ocením klasické spalovací motory, které jsou zase větší srdcovka. To ale nemění nic na faktu, že se z elektromotorů stává mainstream a dost možná to už brzy bude budoucnost veškerého ježdění. Popravdě se už docela těším na dobu, až budou mít elektroauta reálný dojezd nad 1 000 kilometrů a infrastruktura zvládne vyřešit otázku rychlosti a dostupnosti dobíjení.

V tomhle třeba nejsem vůbec vyhraněný. Na jednu stranu jsem docela technokrat a miluju věci, které jsou „cutting edge“ jako elektroauta. Stejně tak ale ocením klasické spalovací motory, které jsou zase větší srdcovka. To ale nemění nic na faktu, že se z elektromotorů stává mainstream a dost možná to už brzy bude budoucnost veškerého ježdění. Popravdě se už docela těším na dobu, až budou mít elektroauta reálný dojezd nad 1 000 kilometrů a infrastruktura zvládne vyřešit otázku rychlosti a dostupnosti dobíjení.