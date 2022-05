Zlín se na jednu stranu může tvářit jako centrum designu a Baťovské filozofie, ale zároveň je jednou z českých svatyň Rally. Budeš se divit, kolik upravených aut s bílými disky uvidíš za hranicí centra. Koncem léta probouzí město a okolí řev nadupaných motorů, které se přijíždí ukázat na uznávanou Barum Rally. „Pokud se zeptáš jakéhokoliv mladého zlínského kluka se zálibou v autech, jaký by chtěl dělat sport, nečekejte jinou odpověď než rally,” tvrdí závodník Erik Cais a zlínský rodák, který má jasnou misi – dostat se do WRC Rally1 a stát se mistrem světa.

01 🚗 Talent, podpora 👨‍👩‍👦 a vlohy 🚵‍♀️

Již od útlého věku byl Erik veden k závodění. Čtyřem kolům předcházela ale kola dvě. Mezinárodní soutěže v downhillu na kole pro něj definovaly svět až do osmnáctých narozenin. V ten den si z tréninku odnesl otevřenou zlomeninu klíční kosti . Tato nehoda nasměrovala kluka ze Zlína úplně jiným směrem. Společně s ostříleným Jarkem Orsákem a jeho tátou Mirou Caisem začali budovat sen, který spojil tyto 3 generace závodníků.

Špičkového pilota do týmu si můžeš buď koupit, nebo vychovat. Jarek Orsák

Nezávislý tým jako Orsák Rally Sport z Klobouk je ve světovém šampionátu skutečným Davidem mezi Goliáši. Ve své kategorii se perou s továrními týmy jako je Citroën, Škodovka, Hyundai či Ford. Malé výzvy ale tomuto týmu nic neříkají.

Erik splňoval podmínky ideálního kandidáta pro nástup za volant. „ Je třeba mít perfektní balanc, přesně číst trať a rozumět si s podmínkami terénu ,” vysvětluje Jarek svou volbu. „Erik je úplně jinak mentálně nastavený a je zvyklý úplně jinak bojovat. Na kole se musel vždy probojovat skrz 400 borců do top 60,” doplňuje popis Erikova odhodlání jeho táta Miro.

Erika chrání ochranná skořepina, pásy a celá jezdecká výstroj © Orsák Rally Sport / Martin Husár

Bylo to náročnější, protože jsem měl v klíční kosti šrouby a destičky. S přitáhnutými pásy a divokým vozem jsem jezdil první sezonu přes bolest. Erik Cais

Samotné odhodlání však nestačí. „Člověk z toho auta musí mít respekt , ty rychlosti nejsou malé a v momentě, kdy se to auto urve, tak je pilot už jen divák,” svěřuje se Erik. „Kdybych měl strach, tak do toho auta nesednu,” dodává. Jediným strachem je pro něj prý selhání .

Zahájení WRC Croatia Rally ovládly české barvy © Orsák Rally Sport Když auto nevytáhne z příkopu ani český fanoušek, tak už je opravdu po všem. Erik Cais

Selhání totiž není jen Erikovo, ale vždy se týká celého týmu. Tým jede nadoraz, energií i finančně. Rally není levný sport. „Vše jsme prostě vsadili na jednu kartu,” říká Jarek. „Nepochybuju o něm." Stejně jako všichni věří, že otázkou tedy není jen to, kdy se dostane Erik do Rally 1, ale také jak se mu v něm bude dařit. „Chtěl bych si v Rally1 udržet nějakou konstantu a to ne tak, že se v tom autě párkrát svezu, ale že v něm budu závodit pořád a co nejdéle," říká Erik.

Obrovskou důvěru v něj mají i fanoušci , kteří to dávají najevo, kdykoliv je příležitost. „Čeští fanoušci patří mezi ty nejpověstnější a třeba kulisa, kterou tvořili v Chorvatsku? To mne motivovalo jen k lepším výsledkům,” vzpomíná Erik.

02 S kočovným životem přichází i velká zodpovědnost 🗺

„Mechanik vydrží v rally 2 až 5 let maximálně . Jeho rodina víc většinou neunese,” odhaluje Jarek, šéf týmu Orsák Rally Sport. „Všechny rodinné oslavy se plánují podle Erikova kalendáře a zasahuje to do plánů všech. Cestování a testování v zahraničí může zabrat od 10 dní až tři týdny a takhle se jede celou sezonu. Proto se snažím chytat do týmu kluky už od školy, aby je jejich přítelkyně poznaly už takto zaměstnané a sžily se s jejich kočovným životem .”

Domácí testování je pro Erika zábavou, ale i nezbytnou součástí příprav © Orsák Rally Sport Rally častokrát zavede posádky a diváky ke krásám hostujícího regionu © Orsák Rally Sport Erik předvedl na silnicích Monte Carla fenomenální výkon © Orsák Rally Sport

„ Mistrovství světa je nálož zodpovědnosti a snažím se to brát tedy spíš jako práci . Což si říkám hlavně proto, abych se uklidnil. Jak někdo chodí do práce do kanclu, tak moje kancelář je mé auto,” přemýšlí Erik. „Chci přinést ty nejlepší výsledky jak týmu, tak partnerům. Jako pilot musím navíc být reprezentativní a vystupovat dobře s médii. Dneska je to nedílná součást téměř každého sportovce.”

Mohli jsme brečet, ale my jsme další den seděli v autě a jeli dál. Erik Cais

Každý ale v práci zná i „ den blbec” a celý tým se s tím musí občas vypořádat. „Po poslední Barum Rally, kde jsem boural, jsem cítil, že šlo čistě o mé selhání, a před tým jsem šel se sklopenou hlavou. Tam se ale ukázala naprosto perfektní morálka týmu , kdy se všichni semkli.” chválí Erik.

Po návratu z erzety čeká Ford Fiesta Rally2 kompletní servis © Orsák Rally Sport

03 Tým je klíč k úspěchu 🔑🗣

Informace a data hrají zásadní roli v cestě za úspěchem a jejich distribuce mezi pilotem, spolujezdcem a zbytkem týmu značně ovlivňuje výsledkovou listinu. Hledání nuancí a zdokonalování nastavení auta patří k zásadním činnostem celého týmu.

Nejintenzivnější komunikace probíhá hlavně mezi Erikem a jeho šéf inženýrem Honzou Chovancem . „Honza je naprosto nezbytná postava v týmu. Stará se o to, aby auto na každé soutěži fungovalo s daným povrchem a pneumatikami dokonale,” zmiňuje Erik. „Komunikujeme během závodu spolu úplně nejvíc, pořádně probíráme a upravujeme celý set up auta ,“ dodává.

Mira a Jarek se díky zkušenostem snaží vést Erika tam, kam oni nemohli © Orsák Rallysport / Martin Husár

Strategie je v rally neskutečná alchymie. „Každý pilot potřebuje kolem sebe tým lidí , kteří mu zjišťují počasí, stav trati, vyhodnocují strategii a volbu pneumatik ,” vysvětluje Jarek. V závodní den létají servisní zónou ty nejrůznější typy informací včetně novinek ohledně ostatních pilotů na trati.

„Sledujeme onboardy i jiných jezdců. Koukáme, co udělali jinak než já, aby byli rychlejší ,” popisuje Erik. Celou rally pak shrnují na briefincích na dílně , kde si projdou kousek po kousku celý závod a přispívají svým pohledem na uběhlé události. „ Analyzujeme, co bylo špatně a proč, ” dodává Jarek, který poskytuje Erikovi při testování neustálou zpětnou vazbu. „ Komunikace posádky a týmu je nejdůležitější . Hledáme společně vždy řešení, která by nás mohla posunout dále.” Shrnuje Erik.

04 Efektivita chce plán a výdrž 🏋️‍♀️🗓

„Kde se vidíte za 5 let?” Otázka, která mnoha z nás dá dost zabrat, že? Erik a jeho tým nás všechny strčí do kapsy s plánem, kterému Mira Cais říká „systém”. Takovýto strategický plán se začal uplatňovat ve Francii jako odpověď dominantním seveřanům. Vše funguje na principu, který kombinuje podporu v tom projevit talent, smečku lidí s jasnými rolemi a přesně stanovené cíle v rámci jedné šestiletky.

„ Stejným systémem si prošel třeba Sebastién Loeb , který byl původně gymnasta. Společně s dalšími 40 kluky je posadili do malých autíček, nechali je jezdit, aby se vybili mezi sebou a ukázali se ti nejlepší. Ty pak poslali do zahraničí na tratě, kde nikdy nebyli a ukázali se,” vášnivě popisuje Mira. Potom, co se Erik naučil v Česku jezdecké řemeslo, ho jeho mentoři poslali na první pořádný závod do Belgie a na další zahraniční rally.

Do psané verze takového systému nás zasvětil Jarek, který ukazuje, jaké závody Erik pojede a jaký bude jeho předpokládaný postup. „Už na začátku jsme si říkali, že pojedeme kategorii R5 (což je dnes Rally2 pozn.red.) a věděli jsme přesně, kde se budeme nacházet i dnes . No a tady je už prázdná stránka, protože tady by měl už sedět v továrním týmu! ” Ukazuje Jarek v orientačním plánku jejich „systému". „Vše vyžaduje velké investice a následující dva roky nás budou stát stejně jako ty čtyři předchozí," popisuje Erikův táta a doplňuje: „Jakmile ale Erik nasedne do továrny, vše by se mělo vrátit v jednom roce. A to je ten systém .”

Erik má stanovený jasný plán, aby se dostal do továrního týmu a špičky WRC © Michal Synovec

„Tovární týmy sledují mladé talenty dlouho a předtím, než je posadí do jejich Rally1 speciálu. Pozorují, jak jsou mentálně odolní, konzistentní a šikovní s médii. Za člověka v první řadě ale mluví výsledky,” vysvětluje Erik, který popisuje svou cestu k vysněné kategorii nijak jinak než „ extrémně náročnou ”.

Dennodenní fyzický trénink je povinností, kterou musí brát Erik velmi zodpovědně a striktně. Nedílnou součastí je ale i tzv. mentální trénink , který zajišťuje, aby oči a mozek spolupracovali špičkově . Se specialistou řeší Erik i z velké části třeba kvalitní spánek, se kterým přichází i mentální odolnost. „Není to jen o psychické stránce, kdy by si člověk zašel třeba ke sportovnímu psychologovi. Jedná se spíše o celkový život toho sportovce – aby byl odolný jak na trénincích, tak na závodech i mimo něj," popisuje rozmanitost své přípravy Erik.

Jedním z Erikových mentorů je jeho táta Mira, který byl také rally závodník © Orsák Rally Sport

05 Zkušenosti a improvizace jsou rally 🧠👑

V čem ale rally v porovnání s ostatními motorsporty vyniká? „Oproti ježdění na konzistentním okruhu, kde je zase enormní práce s daty, rally je neskutečně proměnná ,” vysvětluje mladý talent. „Každá RZ je nečím specifická a my navíc nevíme tak dobře, kam vlastně jedeme . Máme jen rozpis trati a improvizace přichází téměř v každé zatáčce ,” doplňuje.

Erik a Jarek tvoří dynamické duo od úplného začátku Erikovy kariéry © Martin Husár Závody do vrchu jezdí ten, kdo se bojí jezdit z kopce. Závody na okruhu jezdí ten, co se bojí jezdit v lese. Asi takto k rally. Jarek Orsák

Pneumatiky jsou další složkou rally, která je navzdory strategii naprosto nevyzpytatelná . „Někdo se před tebou vykostí na erzetě, ta se zruší a pneumatiky, které ti měli zrovna tam původně poskytnout výhodu jsou k ničemu. Všechno se furt mění a vždy to chce alespoň 20% freestyle ,” popisuje Jarek.

Znalost té trati a to, že na tamté hoře je jinačí přilnavost než na téhle, protože je z vápence či jiného kusu šutru je opravdu rozhodující. Jarek Orsák

Erik bojuje v Rally2 proti jezdcům, kteří tratě světového šampionátu znají lépe než on. Ostatní piloti v kategorii mají průměrně již 7 startů na každé zastávce. Znají většinu nástrah a charakter jednotlivých RZ je tak nezaskočí. Simulátor nepomáhá, ba dokonce deformuje jízdní styl. „Znalost té trati a to, že na tamté hoře je jinačí přilnavost než na téhle, protože je z vápence či jiného kusu šutru je opravdu rozhodující,” zdůrazňuje Jarek. Erik to tuto sezonu vidí jasně: „ Cílem je teď tyto zkušenosti nabrat a skončit na bedně v Rally2 Junior. Jedině takhle mám šanci docílit svého snu ."

