Deset dní strávených na španělském pobřeží Costa Brava. Pro někoho by to mohlo znít jako perfektní odpočinková dovolená. Známe však jednu dvojku, která tuto romantickou představu dokáže přetvořil v adrenalinový zážitek v sedle. Tomáš Slavík a Adrien Leron přichází s novým projektem , u kterého zůstává jen hlava stát. Obnáší spoustu skoků, schodů, úzkých uliček, dechberoucích průjezdů a pár nechápavě hledících Španělů. Tohle je STAIR CHASE.

10 otázek na Tomáše Slavíka 🗣️

Tomáš Slavík a Adrien Loron. Čím je tahle dvojka výjimečná?

V první řadě je Adrien můj hodně dobrý kamarád a mimo to jeden z nejlepších závodníků a jezdců, co znám. Je šikovný, velmi technicky nadaný a před ničím se nezastaví. Což je přesně charakteristika jezdce, kterého člověk chce mít při takových projektech po svém boku.

STAIR CHASE: Foto před startem 🤜🤛 © archiv Tomáš Slavík

Některé překážky a gapy byly totální hrana našich možností a našich kol. Tomáš Slavík

Jaké pocity se v tobě mísily na startu?

Když člověk natáčí ve městě, je to docela náročný, protože je tam spoustu věcí, které se můžou pokazit. Může tam někdo vlézt, nebo do cesty může vjet auto. Samozřejmě jsme měli všechno podchycené, ale v některých částech byly třeba hned u tratě dveře a jestli se otevřou nebo ne, to už člověk neovlivní. V hlavě mi jen jelo, prosím ať někdo neotevře dveře, ať nám tam nevběhne kočka nebo pes. A mimo jiné jsem se snažil samozřejmě přežít ty schody.

Má vůbec člověk čas přemýšlet nad tím, co všechno by se mohlo stát, kdyby se nějaký skok nepovedl?

Při závodech nad tím nestíháš přemýšlet a vlastně ani nemůžeš. Chceš jet hlavně co nejrychleji a technicky správně. U natáčení je to trošku něco jinýho. Máme tam natáčecí crew, kteří nám to hlídají, ale trať není úplně pevně uzavřená, takže nám tam může někdo vběhnout. Čím těžší ale překážka byla, tím víc jsem tyto myšlenky musel vytlačovat a soustředit se jen na tu překážku, abych to ve finále dokázal přežít a odjet.

Kolikrát jste celou trasu museli odjet, než jste měli vše natočené?

Není to o tom, že by to člověk sjel jednou dvakrát a hned se perfektně všechno natočilo a odjelo. Jak kluci z INMOVE FILMS , tak i my na kolech jsme se snažili jednotlivé záběry vypilovat k dokonalosti, což chtělo třeba takových 15 pokusů, než jsme věděli, že jsme opravdu vydali maximální výkon. Ono se to nezdá, ale když jsem se pak na GPSku a sledoval jsem moji tepovku a denně jsme najezdili 30 km v totálním fullspeedu.

Backstage 🎥 © archiv Tomáš Slavík

Se kterým záběrem jste strávili nejvíce času?

Nejvíce času jsme strávili s mým skokem přes dvoje schody po 10 metrech. Nahoře to bylo lemované silnicí, dole to bylo lemované silnicí. Jezdily tam auta. Lezli tam lidi. Potom se na ty schody někdo posadil. Vběhla tam kočka, kterou jsem málem přejel. Takže tento záběr nám zabral opravdu dlouho.

Nejoblíbenější část celé trasy?

Mně se nejvíc líbí finální záběr, kde vjíždíme do džungle a za námi letí dron, nalepený na mých zádech, následně přijíždíme po schodech na pláž...

Dojeli jste do cílové destinace! 🏁 © archiv Tomáš Slavík

Nejtěžší část trasy?

V průběhu natáčení jsme na poslední chvíli našli s Adrienem schody, na kterých jsme se pro záběr museli pěkně sladit, abychom jeli vedle sebe a stejnou rychlostí. To je docela náročné, protože každý jezdíme jinak. Na konci nás čekal 13 metrový tripple set, který jsme odpalovali úplně poslepu. Jeli jsme tolikrát, dokud jsme nebyli úplně synchronní. Povedlo se to nakonec asi dvakrát, z čehož mám obrovskou radost, ale bylo to až strašidelné.

Máš nějakou zajímavost z natáčení?

Největší pikoškou je asi to, že jsme jeli natáčet do Španělska kvůli počasí, a i když tam v tuto dobu může být až krásných 18 stupňů, my jsme měli 1 stupeň přes den a v noci pod nulou. Dokonce nám zamrzly nějaký věci a ještě k tomu na hotelu přestala téct teplá voda. Topení jsme rozjeli až druhý den. Takže po celém dni, kdy jsme mrzli na kopci, jsme ještě došli do vymraženýho pokoje a tam řešili edity a ladili kola na další den. Největším svátkem vlastně bylo, když jsme se mohli jít ohřát někam ven na večeři.

Celé to vypadá jako super rozehřívačka na Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2023…

Nikdy jsem se na závod nepřipravoval takhle ve městě. Je to za normálního provozu hodně komplikovaný. Teď jsme za těch 10 dnů natáčení skvěle připraveni. Myslím si, že nám to do závodu hrozně moc dalo. Ta forma je fakt perfektní.

Španělská džungle a dva šílenci 🌴 © archiv Tomáš Slavík

Nejen že jsme natočili skvělý video, ale taky jsme si skvěle zatrénovali. Já i Adrien se cítíme připraveni jak nikdy. Tomáš Slavík

Tvůj snový parťák pro příští projekt?

To je těžká otázka. Level, který jsme ve videu nastavili, je poměrně vysoký, ať už co se týče rychlosti nebo obtížnosti. To nejde natočit úplně s každým. Adrien byl ideální parťák, tyhle věci hecuje, což se mi líbí. Určitě to nebyl poslední podobný projekt. Koho si ale vezmu jako wingmana na příště, je ještě pořád ve hvězdách.

