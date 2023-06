Proslýchá se, že Tomáš Slavík pověsil svou kariéru MTB jezdce na hřebík a dal se na rozvoz jídla. Minimálně tomu tak bylo v jeho posledním bikovém videu, kde si střihnul takovou malou brigádičku. Ve videu najdeš bohatou inspiraci, kam si v Praze jít zařádit na kole. Jsou v něm největší srdcovky tohoto mistra. My ti přinášíme rychlý vhled do backstage celého natáčení pomocí krátkého rozhovoru s Tomášem Slavíkem, backstage videa a fotoreportu. Jdeme na to!

Na co ses v rámci natáčení nejvíce těšil?

Nejvíc jsem se těšil z toho, že jsme se konečně dokopali k projektu, kde ukážeme lokální spoty, co fakt stojí za to. Dřív jsem na nich jezdíval jen s GoPročkem. Tentokrát jsme měli parádní crew, která věděla, co dělá. Létal tam FPV dron a měli jsme lidi, co hlídali, aby nám nikdo nevjel/nevkročil do trasy, takže jsme to mohli v klidu posílat tak, jak jsme si to vždycky představovali.

Kvalitně jsme zmapovali spoty v Praze, které lidi ještě v takovém formátu neviděli. Tomáš Slavík

Co tě při natáčení překvapilo? Něco, s čím jste ty ani produkce dopředu nepočítali?

Natáčení ve městě je takový choulostivý téma. Člověk musí být opatrnější než v lese. Je tam spoustu věcí, který může zničit. Včetně sebe. Dopředu jsme se snažili představit si opravdu ty nejhorší scénáře, připravit se na to, zabezpečit to. „Safety first“ bylo naše pravidlo. V tom nás naštěstí nic nepřekvapilo. Co mě naopak překvapilo bylo, když jsem zpětně zjistil, že jsem v plné rychlosti najezdil asi 32 km a pořád jsem chtěl víc a víc. Sám jsem byl ten, který chtěl každý skok, průjezd, gap, jet ještě jednou, aby to na dron nebo obyčejnou kameru bylo opravdu perfektní. Bylo to natáčení, které mě bavilo a bylo zábavné.

Práce na silnici? Žádný problém. © Jan Kasl Datel se prohání pražskými ulicemi © Jan Kasl Pauza při natáčení 😮‍💨 © Jan Kasl Průjezd Prahou 💨 © Jan Kasl Portrét Tomáše Slavíka při natáčení 😎 © Jan Kasl Něco se řítí ... 🙆🏽 © Jan Kasl Celá crew © Jan Kasl

Co tvoje zranění z Red Bull Valparaísa? Už jsi zpět na 100 %?

Musím říct, že moje zranění z Valparaísa bylo zastíněné těmi dalšími nemoci a poraněními. Třeba v Mexiku jsem si poranil záda i žebra. Zimní Cerro Abajo série mi dala hodně zabrat. Teď už se konečně začínám cítit fit a poslední týdny plnohodnotně trénuju. Řekl bych, že už jsem opravdu zpátky v plné síle a na další závody se můžu připravovat na 110 %.

Ve videu se objeví i známé tváře. Jaké byly jejich role a komu sedla nejvíce?

Ano, přišel se nám tam podívat třeba Max Habanec , to bylo super zpestření. Byl zrovna na takovém catchy spotu, kde to dost klouzalo a projížděl jsem hodně na těsno. Nezbylo mu nic jiného, než mi opravdu důvěřovat. Další člověk, ze kterého mám radost, že se tam objevil, je Martin Mikyska . Dost jsme se spolu nasmáli. No ale komu doopravdy sedla ta role nejvíc, byl Michal Maroš i jakožto kuchař v prvním záběru. Moc lidí neví, že Michal je výborný kuchař a že na závodech, na které jsme spolu jezdívali za rakouský tým RSP, se nám staral o jídlo a naučil mě spoustu věcí.

Portrét Tomáše Slavíka při natáčení 😎 © Jan Kasl

Máš tušení kolik kilometrů jsi za celý den najezdil nebo kolik schodů jsi sjel?

Bylo to necelých 32 km v plném nasazení, což je docela nářez. Většinou mně odchází nohy, ale ty byly teď vedlejší problém. Asi 3 hodiny před koncem mi tentokrát přestaly fungovat ruce. Sotva jsem zvedl prsty, abych mohl zabrzdit. A kdybych to měl přepočítat na schody, tak to jsou tisíce a tisíce schodů, což se rovná spoustě hodinám strávených se zbíječkou. Kluci do toho dávali obrovské nasazení, tak jsem je nechtěl zklamat a dělal jsem maximum, aby ty průlety byly opravdu perfektní. Co nejrychlejší a co nejpreciznější.

Nedávno jsi natočil projekt Stair Chase. V čem se tyto projekty lišily, v čem si byly podobné?

Stair Chase byl pro nás takový tréninkový kemp s Adrienem Loronem , se kterým jsme se společně připravovali na Cerro Abajo sérii (série ve městských sjezdech, které jsou pro nás takovým highlightem sezóny). Rozdíl byl v tom, že Stair Chase jsme natáčeli ve dvou jezdcích. Když jeden zrychlil, ten druhý musel jet stejnou rychlostí s ním. Andrien je zrovna takovej tréninkovej mega hecař, takže mě tam chvilkama úplně zaskočil a vytáhl to do extrému a já jsem musel v tu chvíli držet s ním.

Balancovali jsme spolu na takové hranici, jestli je to ještě bezpečný, nebo už ne. Většinou to spíš nebylo, což se nám párkrát vymstilo. Celé natáčení bylo divočejší, bez záborů, museli jsme mít hodně pomocníků, kteří nám pomáhali uzavírat silnice. Stair Chase byla asi čtyřdenní záležitost, takže toho ježdění bylo až až. Fyzicky to bylo strašně náročný. Ale byl to velmi povedený projekt, se kterým chci pracovat i nadále a měnit jezdce i lokality.

Než jsi se začal věnovat naplno bikování, neměl jsi náhodou nějakou podobnou brigádičku jako teenager?

Bikování jsem se od malička věnoval naplno a znamenalo to pro mě všechno, takže brigády moc neprobíhaly. Nebyl na to ve finále čas ani energie. Veškerou energii jsem věnoval do kola. To byla taková moje brigáda. Když mi bylo 15, měl jsem z toho ale míň peněz, než z nějaké brigády jako je umývání nádobí nebo roznášení letáků. Vše, co jsem si vydělal, tak jsem zase utratil za kolo. Pořád jsem ale věřil, že když tomu dám vše, tak se mi to vrátí. Když se na to podívám zpětně, byla to správná volba.

01 Kde v Praze jsou spoty, které najdeš na videu?

📍🚴🏼 Radnické schody 173, 118 00 Praha 1 – Hradčany

📍🚴🏼 Nuselské schody (Šafaříková 1, Vinohrady)

📍🚴🏼 S. K. Neumanna (Pod Vlachovkou 494/19, Zenklova)

