Žádný sportovec se ale neproslaví zničehonic. Vždy je za tím dlouhá a trnitá cesta, přes kterou se následně dostávají na titulky novin a webových magazínů. Courtney začala dlouhou dobu před profesionálním závoděním v U23 a musela se rozhodnout, zda jízdu na kole, která pro ni byla od dětství koníčkem, přetaví v něco velkého. V něco, co by jí od základu změnilo život.

Dětství v rodišti horské jízdy na kole

„Marin County je místo stvořené pro to být venku. Máme tam široké otevřené prostory nabízející spoustu ikonických výhledů i velkou horu, kterou můžeme pěšky nebo na kole zdolávat. Pamatuji si, že když jsem vyrůstala, bývala jsem venku pořád a postupně se do tohoto prostředí zamilovala.“

Neméně důležitým aspektem byla rodina , která vždy držela pospolu a její členové se vzájemně podporovali. Díky takto dobrým vztahům si Courtney vytvořila pevné pouto s otcem, se kterým se v mladí vydávala na projížďky po okolí a prakticky trávila čas tím, co miluje, s těmi, co miluje.

„Pro mě se to vyvíjelo velmi pomalu. Začala jsem jezdit s tátou, když jsem byla mladá – dokonce máme i fotky, jak sedíme na starém tandemu. Zvykli jsme si na to poznávat Marin spolu.“

Nejen středoškolské hobby

Náhodný debut na Světovém poháru