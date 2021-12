Souboje titánů či co-op, to je multiplayer na PlayStation 5

Pokud tě naštvou červené karty, posuň se mimo týmové míčové sporty. Třeba do světa nejznámější bojovky světa Mortal Kombat 11 . Kromě starých známých objevíte s kamarády nová komba, díky SSD disku navíc plynule a bez čekání. Tady není co řešit.

V multiplayeru nejde jen o to dát na frak kámošovi. Kooperativní hry ti naopak pomohou naučit se lépe spolupráci a rozdat si to třeba s umělou inteligencí. Na PS5 je aktuálně nejpopulárnější hra Sackboy: A Big Adventure. V této 3D plošinovce budete s kamarády pomáhat kultovnímu hrdinovi Sackboyovi najeho cestě k záchraně spojenců a vlastně i celého světa, který ohrožuje padouch Vex.

It Takes Two

Jiná forma kooperace tě čeká ve hře It Takes Two . Ovládáte temperamentní manžele Cody a May, kteří se proměnili vevyšívané panáčky. V jednotlivých úrovních se pomocí speciálních schopností budete snažit překonat překážky. Hra ke konci roku i díky tomu, že se u ní hráči řežou smíchy, posbírala všemožná ocenění.

