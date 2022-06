Maxim Habanec: Snažím se vždycky najít balanc. Když se v něčem necítím dobře, ale je to funkční, tak to prostě nejde. Na druhou stranu, když se mi to líbí, ale není to funkční, tak to nějak zvládnu. Takže vlastně výsledek je, že volím fashion.

Aldana Bertran: Není to jednoznačný. Obojí je pro mě důležitý, ale nejvíc asi koukám na to, abych se cítila pohodlně. To je pro mě to, co rozumím pod pojmem funkčnost. Samozřejmě mám ráda, když vypadám dobře, ale v první řadě je vždy pohodlí.