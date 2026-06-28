Sebastian porazil loňského vítěze a vyhrál Red Bull Dance Your Style

Představ si to: rozpálené Brno, open-air stage před Janáčkovým divadlem, 8 000 lidí s rukama nahoře a k tomu 16 top tanečníků, kteří vůbec netuší, co jim DJ zrovna pustí. Národní finále se do Brna přesunulo úplně poprvé a o tom, kdo nakonec po napínavé repríze loňského finálového battlu urve vítězství, rozhodli sami diváci. Novým šampionem pro rok 2026 je domácí Sebastian!
01
Tropický rekord a skvělé načasování
Letošní jubilejní pátý ročník v Česku provázelo extrémní počasí, kdy v Česku padl absolutní teplotní rekord 40,6 stupně. Sobotní horko sice program kvůli bezpečí všech na stagi i pod ní trochu posunulo, ale moravskou krev v publiku to spíš ještě víc rozproudilo. Nejen, že se tančilo, ale často i hromadně zpívalo. Brno má navíc z celého Česka nejvíc tanečních crews, takže atmosféra byla od začátku neuvěřitelná.
Posun startu byl nakonec skvěle načasovaný – s prvním battlem už slunce pomalu zapadalo a dav před stagi okamžitě ožil. O tenhle neskutečný kotel se navíc po celou dobu starala ostřílená moderátorská dvojice Albi a Brian, která držela diváky ve varu od úvodního programu až do posledního battlu.
Celý letošní ročník se nesl v duchu kontrastů. Spojení tradiční cimbálovky a streetové hudby skvěle zafungovalo a promítlo se do celého programu – od kostýmů moderátorů přes doprovodné show a výzdobu až po samotnou hudbu v battlech. O tu se postaral DJ Josef Baierl, který si dal na výběru tracků hodně záležet. Pro tanečníky si připravil i pořádné špeky, od rapu přes metal až po klasickou hudbu od Mozarta. Jeden song byl dokonce live, a to Vysoký Jalovec, který na místě připravila živá cimbálovka. Do moravského konceptu skvěle zapadlo hlasování pozvednutím šátku od partnera Visa v designu od Lukáše Macháčka. Byl to krásný vizuální moment, kdy se po každém duelu celé publikum naráz kompletně zabarvilo do červené a modré.
Obě města měla super vibe, ale tady v Brně jsem cítil obrovskou podporu, protože tu mám celou svou crew.
02
Bratrský duel a největší nasazení
Skvělé momenty přicházely s každým dalším kolem. Diváci v Brně viděli neskutečný koktejl, kdy se na stagi se potkávaly nejrůznější styly od poppingu přes hip hop až po afro, takže rozhodování bylo chvílemi extrémně těžké a někdy se musel přidávat další song, aby bylo o vítězi battlu jasno.
To se stalo i v případě bratrů Lil-H a Lil-T, kteří se potkali ve čtvrtfinále a po neskutečně vyrovnaném duelu z něj nakonec odešel vítězně Lil-H.
Všechno to pak vyvrcholilo v semifinále, kam se probojovala nabitá čtyřka Lil-H, Sebastian, Adamson a Hony. Právě Hony sice těsně před branami finále skončil, ale za své shows si z Brna odnesl Cenu Visa za největší nasazení a doručenou energii.
03
Všichni šampioni na jednom místě
Letošní národní finále bylo výjimečné i tím, že se během programu potkali všichni čtyři dosavadní vítězové české edice Red Bull Dance Your Style. Mr. Kriss za Mensa Brothers, Adamson, který došel až do semifinále, Julienko se postaral o moderování backstage stories na Instagramu a Lil-H, který dotáhl svou jízdu znovu až do finále.
To přineslo dokonalé déjà vu z minulého roku. Do posledního battlu se totiž probojovali dva mates z brněnské crew Mõ GG – Sebastian a Lil-H. Právě tahle crew měla na místě suverénně největší zastoupení a domácí finále pro ni bylo obrovským triumfem. Zatímco minule bylo vítězství v kapse dancera Lil-H, tentokrát se karta obrátila. Po napínavém souboji moravské publikum rozhodlo o tom, že se novým králem české street dance scény stává Sebastian. Vítězstvím v Brně si navíc vybojoval letenku na světové finále, kde se utká s celosvětovou elitou.
04
Cimbálovka, b-boys a koncerty
Diváctvo ale nežilo jen samotnými batlly, doprovodný program byl velmi důležitou složkou dne. Velkým tahákem byl workshop a společná showcase, kterou doručil světový šampion Red Bull Dance Your Style ShinShan Salazar a Luciano Hiwat. Skvěle fungovaly všudypřítomné moravské kontrasty – na stagi hrála živá cimbálovka, na kterou dali battle b-boys s folklórními verbuňky. Super zážitkem bylo i vystoupení Angely Nwagbo se sborem Veselé chvíle, show Mensa Brothers, Sawsane & dancers by Česká Spořitelna, Folklórní soubor Limbora, Laris Diam nebo fusion od Vaheho a Zizoe s jejich Brwns Company a Sarah Salloum. Celé to pak skvěle doplnily koncerty od Annet X a Maniaka. Celý den zakončil DJ Fralaa & Viktor Highedition.
05
První rozhovor s novým šampionem Sebastianem
Jaké jsou tvé bezprostřední pocity z vítězství? V ten moment mi to vůbec nedocházelo. Měl jsem strašnou radost. Hned jsem se podíval na Honzíka, smáli jsme se na sebe a byl jsem hrozně rád za nás oba, že jsme to zase dotáhli až do finále. Masakr.
Jaké to bylo tančit proti kámošovi ze stejné crew? Čisté déjà vu. Crazy. I lidi v publiku byli neuvěřitelně crazy a urvaní, strašně moc jsem si to užil. Samozřejmě tam byla i nervozita, protože minulý rok jsem to ve finále proti Lil-H projel.
Jsi jeden z mála tanečníků, co zažil finále dvakrát za sebou. Jak hodnotíš letošní ročník oproti tomu loňskému? Minulý rok jsem byl o dost nervóznější. Letos jsem do toho šel s tím, že do toho musím šlápnout mnohem víc. Cítil jsem se na stagi daleko víc locked in.
Který ze všech battlů byl pro tebe dneska nejtěžší? Fyzicky stoprocentně finále. Soupeř byl hrozně těžký a upřímně už jsem pak fakt nemohl.
Jaké bylo finále v Brně ve srovnání s Prahou? Brno samozřejmě lepší! Ne, dělám si srandu, ale bylo to prostě jiné. Obě města měla super vibe, ale tady v Brně jsem cítil obrovskou podporu, protože tu mám celou svou crew. Publikum mě podporovalo, moc děkuju. Cítil jsem se taky mnohem víc v klidu.
Minulý rok jsi stál ve stejném finálovém battlu, ale tentokrát jsi vyhrál. Jak chutná tahle odveta? Během finále jsem si mnohem víc věřil než loni. Věděl jsem, že to musím pořád tlačit dopředu a pushovat to na maximum. Teď mám pocit, že jsem konečně sklidil ovoce za všechnu tu tvrdou práci.
Brno v sobotu ukázalo, že má rytmus v krvi, což si nenechaly ujít ani známé tváře v publiku jako Ben Cristovao, Lucie Minářová, Annie Camel nebo Esteriana.
Děkujeme všem tanečníkům, Albimu s Brianem za skvělou show za mikrofonem, partnerům Visa, Rossmann, BYD, Česká spořitelna, Evropa 2 a Prima COOL za podporu, a hlavně všem osmi tisícům diváků za to, že vytvořili atmosféru, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat.
Chceš si sobotní momenty připomenout? Dej si kompletní finalový playlist od DJ Josefa Baierla.
Sebastian tak letí na World Final do Švýcarska. Světové finále Red Bull Dance Your Style se uskuteční 24. října!
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