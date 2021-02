Právě jsem se vrátil z hor. Dnešek byl pořádně monumentální. Když jsme dokončili veškerou práci, kterou jsme měli na stole, přišla bouřka. Tři dny by teď mělo hustě sněžit. Jsme rádi, že to takhle vyšlo a že prostě jen můžeme nechat matku přírodu, ať dělá to, co jí jde nejlépe.

Pro první kategorii - myslím si, že krása dynamiky a plného spektra snowboardingu, o které se v Natural Selection snažíme, je mimořátně lákavá pro fanoušky backcountry ježdění a filmů. Když sleduješ filmový part, na kterém někdo strávil celou sezónu, vidíš to nejlepší z nejlepšího. Některým jezdcům trvá dlouho, aby něco natočili. Mnohokrát se jim to nedaří a potřebují spoustu pokusů. Vidět ale jezdce tváří v tvář, naživo... No, řekněme, že v ten moment už nemají na jeden trik vícero pokusů. Myslím si, že jeden z nejúžasnějších aspektů Natural Selection je možnost vidět některé z nejlepších backcountry jezdců v souboji kdo z koho.

