Ať už jsi fanouškem dunících motorek, horských kol nebo tance , jedno je jisté – loňský rok tě 100% ochudil o obrovské množství sportovního i kulturního obsahu, který by nasytil tvé hladové oči. Není ale proč zoufat! Ten nový s sebou totiž přináší spoustu nových příležitostí. Nechme tak 2020 minulosti, kam patří, a pojďme se podívat, jakými live eventy tě letos potěší Red Bull TV . Ať už jsi fanouškem čehokoli, kryjeme ti záda! Na ochutnávku ti rovnou servírujeme 6 nejlepších akcí letošní sezóny , na které tě přeneseme přímo z tvého obýváku.

1. Užij si závod v zaprášené poušti

Jen těžko najdeš lepší způsob, jak ze sebe setřepat klasický novoroční shon, než sledováním stovek burácejících motorek, aut, kamionů a bugin na cestě skrze písečné duny v jednom z nejnáročnějších motoringových závodů – Rallye Dakar .

Po loňské premiérové etapě v Saúdské Arábii někteří závodníci možná ještě ani nevymetli prach a písek ze všech zákoutí svých vozů a už přišel čas se opět vrátit do pouště. Přesně 2. ledna totiž začala další dvoutýdenní honička za prvenstvím , která se rozhodně neobejde bez spousty napínavých a vyhrocených momentů. Jak o ně nepřijít? Jednoduše sleduj Dakar Daily show , každé odpoledne.

2. Rallye kolem světa

Jestli Dakar není tvým motoringovým šálkem čaje, co říkáš na světovou WRC tour plnou jezdců, kteří se nebojí vytáčet ty nejstrmější zatáčky na hranách útesů v rychlosti, ze které se zatočí hlava nejednomu řidiči v běžném provozu. A co teprve etapy v deštných pralesích, borovicových hájích nebo s mexickými mariachi v pozadí ? Pořád to není ono?

Pokud tě podobné dobrodružství dokáže uspokojit, pak si s námi pusť dvanáctikolový FIA World Rally Championship . Dobrou zprávou je, že do jeho začátku nemusíš čekat dlouho, startuje se totiž už 21. ledna v Monte Carlu .

Pokud tě ani tohle nenakopne, pak už asi nic © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ať už tě baví sledovat závoďáky na silnicích připomínajících klasické okruhy, nebo vyžaduješ akce, při kterých se i zkušení jezdci zapotí, tahle světová série tě zaručeně strhne. Desítky rozmanitých světových lokací a ještě větší spektrum vozovek otestuje závodníky ve všech směrech. Buď u toho díky denním sestřihům ve speciální WRC sérii na Red Bull TV . Celých 11 měsíců motoringové zábavy zaručeno.

3. Opravdoví králové levitace

Nejlepší momenty z Red Bull King of the Air 2020

Ačkoli je Rampage bikový závod, stráví během něj jezdci spoustu času ve vzduchu. Tak je tomu i během série Red Bull Cliff Diving, ale přesto jsou opravdovými šampiony levitace kitesurfaři . A právě ti tě ohromí svými kousky v závodě Red Bull King of the Air .

Pro nezasvěcené má Red Bull King of the Air poměrně jednoduchý koncept . Doprav nejlepší světové kitesurfery do Kapského Města, trpělivě si počkej na dobré povětrnostní podmínky, a pak už je jen vyšli na moře a sleduj s bradou u kolen jejich počínání.

Upřímně, na to s jakým vybavením surfaři pracují, dokáží vystoupat do neskutečných výšin, člověk by pomalu očekával, že budou pro své výkony potřebovat pilotní průkaz . Ostatně přesvědč se díky Red Bull TV na vlastní oči. Pokud tě doteď kitesurfing nezaujal, možná si po zhlédnutí Red Bull King of the Air zaslouží trochu tvého uznání. Startuje se 30. ledna .

4. Ponoř se do jednoho z nejvzhlednějších sportů světa

Jmenuj jeden sport nebo světový závod, který je vizuálně zajímavější než Red Bull Cliff Diving World Series . Napadá tě něco? Asi bude náročné hledat, protože tohle jedinečné kombo spojuje nádherné lokace a vysekané sportovce, kteří předvádějí dechberoucí a stěží uvěřitelné skoky do vody z naprosto závratných výšek .

To nejlepší z Red Bull Cliff Diving Mostar

Loňská edice závodu byla s těžkým srdcem zrušena, což ale nahrává tomu, že bude letošní comeback o to lepší . Jen samotné pomyšlení, kam se asi s rokem tréninků navíc závodníci museli posunout, je vzrušující. I proto už se jejich letošních výkonů nemůžeme dočkat. Pokud to cítíš stejně, laď Red Bull TV a očekávej neočekávané.

5. A co se vydovádět na kolech?

Pokud máš v plánu usadit se před Red Bull TV a sledovat bikové závody, schovej si to na tyhle, protože se jim skutečně nic obdobného nevyrovná. Zpocené ruce nervozitou zaručuje jedině přímý přenos Red Bull Rampage .

Ikonický freeridový závod se vrací do hry opět ze svého domova v pustých skalách Utahu a bude minimálně stejně tak dobrý, jako byl ten loňský. Na co se můžeš těšit? Minimálně na skvělou techniku a čiré hrdinství závodníků , kteří se nebojí sjíždět tak prudké tratě, že by si na ně nejeden vzal lezecké náčiní.

Red Bull Rampage 2019 a jeho nejlepší akce

☝ Podívej se na ty nejlepší momenty z roku 2019 a připomeň si s námi, na co se letos můžeš opět těšit. Pro víc informací o letošním ročníku Red Bull Rampage sleduj náš web . Závod už se totiž nezávratně blíží.

6. Utáhni si tkaničky, je čas tančit

Všichni jsme letos přišli o příležitost předvést kolegům z práce své nejlepší taneční pohyby na vánočních večírcích. Ani v klubu jsme moonwalkem nebo robotím tancem nemohli ohromovat své okolí, ale doufejme, že tomu brzy bude konec. Tančit se každopádně nepřestalo a ani se nepřestává . Důkazem toho je například nedávné světové finále Red Bull BC One , kde se utkalo 16 nejlepších b-boys a b-girls z celého světa.

Finální battle Red Bull BC One 2020: Shigekix vs Alkolil

Finalisté soutěže nás nikdy nepřestanou ohromovat a inspirovat svými jedinečnými pohyby, a tak už odpočítáváme dny do dalšího BC One. Kdy se akce plná tance a hudby znovu odehraje ti odhalíme brzy. Rozhodně si ji už teď můžeš zapsat do zápisníku, protože se v roce 2021 rozhodně zopakuje .