. Svoji úroveň a zároveň úroveň tohoto sportu posouvá každou sezonu o level výš. V letošním roce to ukázala rovnou dvakrát, když se zapsala do historie jako

Francouzská jezdkyně , která letos v Pekingu získala stříbrnou medaili v Big Air. Její parketou je i Slope Style , ve kterém je ve světě freeskiingu vnímaná za jednu z nejkonzistnějších žen . Svoji úroveň a zároveň úroveň tohoto sportu posouvá každou sezonu o level výš. V letošním roce to ukázala rovnou dvakrát, když se zapsala do historie jako první žena , která zajela trik double 1620. Na lednových X Games díky tomu obsadila první místo v kategorii Big Air. K tomuto úspěchu přidala další zlatou medaili ve Slope Stylu a první žena, která vyhrála obě tyto kategorie v jednom ročníku , byla na světě.

Francouzská jezdkyně , která letos v Pekingu získala stříbrnou medaili v Big Air. Její parketou je i Slope Style , ve kterém je ve světě freeskiingu vnímaná za jednu z nejkonzistnějších žen . Svoji úroveň a zároveň úroveň tohoto sportu posouvá každou sezonu o level výš. V letošním roce to ukázala rovnou dvakrát, když se zapsala do historie jako první žena , která zajela trik double 1620. Na lednových X Games díky tomu obsadila první místo v kategorii Big Air. K tomuto úspěchu přidala další zlatou medaili ve Slope Stylu a první žena, která vyhrála obě tyto kategorie v jednom ročníku , byla na světě.

. Sotva, co se Tess narodila, chodili společně v jejich rodném La Plagne ve Francii, lyžovat a do snowparku.

Nebylo to ale poprvé, kdy zazářila. Tess se stala doposud nejmladší světovou šampionkou ve freeskiingu , když ve svých 15 letech získala zlato ve Slope Stylu na FIS v Sierra Nevada 2017. Tess proudí v krvi talent a potřeba se neustále zlepšovat . Důkazem toho prvního je i její bratranec , legenda halfpipe freeskiingu, Kevin Rolland . Sotva, co se Tess narodila, chodili společně v jejich rodném La Plagne ve Francii, lyžovat a do snowparku.

Nebylo to ale poprvé, kdy zazářila. Tess se stala doposud nejmladší světovou šampionkou ve freeskiingu , když ve svých 15 letech získala zlato ve Slope Stylu na FIS v Sierra Nevada 2017. Tess proudí v krvi talent a potřeba se neustále zlepšovat . Důkazem toho prvního je i její bratranec , legenda halfpipe freeskiingu, Kevin Rolland . Sotva, co se Tess narodila, chodili společně v jejich rodném La Plagne ve Francii, lyžovat a do snowparku.

. Chvíli na to, když jí bylo 13 let, se stala