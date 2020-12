Vybrali jsme pro tebe tituly , které zásadně ovlivnily herní průmysl a nahlížení na něj. Najdeš tu ty největší průkopníky napříč posledními dvěmi dekádami . Vidíš to stejně, jako my?

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Jen málokterá hra dokázala natolik ovlivnit herní průmysl, jako se to podařilo dílu San Andreas z populární série Grand Theft Auto . Absolutní volnost hráči, obrovská mapa a skvělá akční složka udělala ze hry megahit na dlouhé měsíce, ba dokonce roky.

Prodalo se přes 21,5 milionu kopií z čehož přes 17 milionů tvořily prodeje na konzoli PlayStation 2. Titul se tak stal nejprodávanější hrou na PlayStation 2 za celou éru.

DOOM 3 (2004)

DOOM 3 byl naprostým přelomem v akčním žánru. Na pokračování kultovní série se čekalo dlouhé roky a vyplatilo se. Titul nasadil netradiční hororovou atmosféru , která by se tehdy dala doslova krájet.

Společnost UAC narazila na Marsu na něco, co mělo zůstat navždy skryto. Tvým úkolem je zahnat démony zpátky tam odkud přišli! Vynikající akční titul doslova šokoval grafickou stránkou a vynikající hratelností .

Half-Life 2 (2004)

Studio Valve je známé pro vynikající hry, které před lety tvořilo. Half-Life 2 bylo jejich mistrovské dílo. Přineslo totiž skvělou sci-fi zápletku , naprosto dokonalý model střelby a úchvatné fyzikální možnosti, díky čemuž byly ve hře využity netradiční zbraně .

Half-Life 2 je dodnes naprostým kultem a marně se čeká na třetí díl. Studio Valve na něm již několikrát pracovalo, ale tvůrci sami přiznávají, že zatím nebyli nikdy spokojení s tím, jaký titul by vzhledem k očekáváním hráčům nabídli .

Crysis (2007)

Už první Far Cry od studia Crytek byl naprostým zjevením. Ukázal totiž, že grafická stránka nemá ve videohrách žádné limity. Crysis vše posunul na mnohem vyšší úroveň . Příběh jednotky, která je vyslána na Lingshanův ostrov je dnes všeobecně znám.

Boje s mimozemšťany byly v roce 2007 velmi populární a Crysis dokonalou grafiku okořenil také solidní kampaní . Ačkoliv měl první díl velký ohlas a milionové prodeje, tak se další dva díly na trhu příliš nechytily a studiu v jednu dobu hrozil absolutní krach .

The Last of Us (2013)

The Last of Us všem ukázalo, že příběhové hry ještě zdaleka nejsou tak mrtvé, jak se všeobecně předpokládalo. Příběh pašeráka Joela a mladé Ellie dokázal vzít za srdce miliony hráčů po celém světě a stala se z něj rázem jedna z předních značek pro PlayStation .

Strašlivá pandemie zachvátila celý svět a většinu lidí přeměnila v podivná monstra . Přeživší tak dělají vše proto, aby neskončili jako jejich potrava. The Last of Us se v letošním roce dočkalo velkého pokračování a na příští rok se chystá seriálová adaptace ve spolupráci PlayStation a HBO .

Pokémon GO (2016)

Téměř ze dne na den se z Pokémon GO stal hit . Tento titul oslnil celý svět a propadly mu všechny generace hráčů. V červnu roku 2017 bylo během měsíce aktivních více jak 60 milionů hráčů z celého světa. Pokémoni spustili doslova mánii a v některých případech docházelo až k úrazům či blokaci dopravy , aby byl Pokémon lapen .

Hra se stala obrovským hitem díky tomu, že se každý hráč snažil pochytat co největší množství Pokémonů , kteří se objevovali na náhodných místech a bylo tak nutné vyrazit s mobilem i do ulic nebo do přírody .

Cyberpunk 2077 (2020)

Možná si budeš ťukat na čelo, proč jsme sem dali Cyberpunk 2077 , když se nám hra nelíbila. Inu, jedno se hře nedá upřít, a to je věhlas a humbuk, který kolem ní byl. Pokud se CD Projekt RED něco podařilo, tak to bylo upoutání pozornosti. Aktuálně si hru pořídilo více než 13 milionů hráčů po celém světě.

Cyberpunk 2077 je dokonalým příkladem toho, že dobrý marketing dokáže prodat i nepříliš kvalitní titul. Víš, že se o hře mluví více než 8 let ? Snad ji tedy CD Projekt v dohledné době vylepší do hratelného stavu , a to zejména na konzolích .