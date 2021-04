Univerzum Star Wars je rozsáhlé nejen ve filmovém, ale také ve videoherním světě. My jsme se tedy vydali na průzkum do minulosti a připomeneme ti nejen ty nejlepší, ale také nejpopulárnější videohry z daleké galaxie!

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999 – PC a PlayStation)

Jak už název napovídá, tak tento titul ze světa Star Wars kopíroval události z první filmové epizody. Šlo o akční adventuru z pohledu třetí osoby a bylo možné se vtělit do několika důležitých postav ( Qui-Gon Jinn , Obi-Wan Kenobi , Princezna Amidala , Kapitán Panaka a další). Nechyběly tak klíčové momenty první epizody včetně skvělého souboje s Darth Maulem .

Star Wars Episode I: Racer (1999 – PC, Dreamcast, Nintendo 64 a Game Boy Color)

Ve stejném roce dorazil také titul, který tentokrát nabídl závodní tematiku. Racer se totiž zaměřil na oblíbené závody kluzáků a nabídl tak různé arény v nichž se můžeš utkat s ostatními závodníky a pokusit se zvítězit napříč celou galaxií. Titul byl celá léta fanoušky považován za skvělou závodní záležitost , až došlo na jeho remaster v roce 2020 pro PC , PlayStation 4 a Nintendo Switch . Později se objevil i na konzoli Xbox One . Závody kluzáků oslnily více než 3 miliony hráčů .

Jak na nulté roky vzpomínají čeští herní matadoři? GENERACE GAMER (FULL VIDEO) 65:02 min Přehrát video

Star Wars: The Clone Wars (2002 - GameCube, PlayStation 2 a Xbox)

Star Wars: The Clone Wars nenavázal na předchozí první epizodu přímo. Ačkoliv se hra zaobírala událostmi z druhé filmové epizody , tak celá hratelnost byla pojata formou řízení některého ze strojů či lodí . Ačkoliv má titul různé filmečky, kde vystupují i Jediové , tak hráč si za ně přímo nezahraje a tím se vytratily i souboje světelných mečů .

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003 – PC a Xbox)

Mezi velmi oblíbené díly patří také Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy , které nabídlo příběhovou adventuru plnou akce. Tentokrát bylo potřeba zatočit s příznivci Marky Ragnose , což je už tisíce let mrtvý Sith . Ty se ujmeš role Jaden Korr (ať už jako muž nebo žena) a pokusíš se všemu přijít na kloub. Hra má rozsáhlou základnu fanoušků, díky čemuž byla vydána na PlayStation 4 a Nintendo Switch v roce 2020 .

Příznivci Hvězdných válek v ní najdou zase nový kousek svého světa; všichni ostatní pak dobrou střílečku. Podle mého názoru je škoda, že došlo k určitému zjednodušení hraní zkrácením misí a možností přezbrojit, na druhou stranu vítám, bylo odstřihnuto několik prvních misí bez světelného meče, které se objevovaly ve starších dílech. Mirek Zeman - Games.cz

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003 – PC a Xbox)

Jednou z nejpopulárnějších sérií ze Star Wars je jednoznačně Knights of the Old Rebublic , známější jako KOTOR . První díl vyšel v roce 2003 a na svou dobu nabídl vynikající grafické zpracování, rozsáhlé možnosti volby a větvení příběhu a skvělé souboje. První KOTOR vypráví příběh Jediů Revana a Malaka , kteří však sešli z cesty a vrátili se do republiky v zastoupení císaře, který ji chce zničit. Právě příběh je to, co hráče udržovalo u obrazovky od začátku až do konce. Tvůrci z Bioware zde měli volné pole pro kreativitu, neboť se vše odehrává 4000 let před prvním filmem. Tuto singleplayerovou pecku podpořilo téměř 7 milionů hráčů .

Knights of the Old Republic nedostane rovnou stovku. I tak je ale hodnocení 97 jedno z nejvyšších, které jsme u nás kdy udělili. Zkrátka řečeno, KOTOR si ho zaslouží! Jenom škoda, že u titulů jako tento nebo Max Payne 2, kde se kvůli hernímu principu někdy zastavuje čas, se nejspíš nikdy nedočkáme multiplayeru, ale s tím už se asi nedá nic dělat. Levis - Games.cz

Mohlo by tě zajímat Vítězem turnaje Red Bull Ultimátní Hráč 2021 je Škuty! Čti report 🏆 Přečíst článek

Star Wars: Battlefront (2004 – PC, PlayStation 2 a Xbox)

Battlefront se řadí mezi jedny z nejlepších stříleček vůbec. Tato akční sci-fi střílečka kombinovala to nejlepší ze světa Star Wars a přetvářela to v kvalitní zážitek ve více hráčích. Popularita hry byla obrovská o čemž svědčí i fakt, že se dočkala série dalších dílů, a to že titul vyšel v roce 2019 na Steamu a mnoho hráčů je zde stále aktivních. Hru si pořídilo více než 4 miliony hráčů .

Star Wars: Battlefront II (2005 – PC, PlayStation 2, Xbox a PlayStation Portable)

Battlefront II posunul zážitek ze střílení na další úroveň. Akční online střílečka nabídla i plnohodnotný singleplayerový režim . Kromě toho byly hráčům nabídnuty zcela nové mapy a postavy. Druhý díl byl mezi hráči ještě oblíbenější, což vedlo k jeho uvedení na Steamu už v roce 2009 . Tahle populární střílečka našla místo u šesti milionů spokojených hráčů.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (2005 – PC a Xbox)

Druhý díl nepřímo navazuje na události z první hry. Tentokrát za pokračováním stálo studio Obsidian Entertainment a přivedlo jej pouhé dva roky pro předchůdci. Fanouškům u pokračování poněkud vadil pomalý rozjezd díky absenci světelného meče a také fakt, že pokračování nepřineslo příliš novinek. I tak se jedná o jednu z nejpopulárnějších videoher ve světě Star Wars . Ačkoliv se pracovalo i na třetím díle, tak byly práce nakonec zastaveny a projekt byl zrušen . Druhý díl si našel cestu k necelým dvěma milionům hráčů .

KotOR II mě opět naprosto pohltil a nevstal jsem od něj, dokud jsem ho nedohrál a tak to má u hry vypadat bez ohledu na její grafiku nebo originalitu. Petr Kárník - Idnes.cz

Mohlo by tě zajímat Nostalgický čtvrtek: Jak šel čas se sérií Wolfenstein Přečíst článek

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005 – PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS, Game Boy Advance)

Poslední hra z novější filmové trilogie. Fanoušci ji milovali pro její akční styl, a hlavně možnost bojovat za rytíře Jedi . V tomto díle se totiž staneš Anakinem Skywalkerem a vydáváš se naplnit svůj osud. Hra nabízela velmi kvalitní gameplay na svou dobu, ale bohužel se její délka vyšplhala na pouhé tři hodiny hraní.

Star Wars: Empire at War (2006 – PC)

Empire at War byl titulem, který přišel jako blesk z čistého nebe. Zatímco se velmi dařilo strategiím s tématikou Pána Prstenů , tak EA připravilo vynikající strategii pro příznivce Star Wars . Válku bylo možné vést jak za Rebely , tak i za Impérium , přičemž hra nabízela velmi kvalitní scénáře s různými možnostmi alternativ. Velkolepé bitvy navíc neprobíhaly pouze na povrchu jednotlivých planet, ale i ve vesmíru.

Petroglyphu se konečně podařilo prolomit prokletí, které LucasArts sužovalo už od 90. let. Stvořili realtime strategii ze světa Hvězdných Válek, která nejenže se dá výborně hrát, ale navíc je to i zábava. Pro příznivce téhle pohádky jednoznačná volba. Jan Horčík - Hrej.cz

Star Wars: The Force Unleashed (2008 – PC, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo DS, Nintendo Wii, Xbox 360 a PlayStation Portable)

Star Wars: The Force Unleashed byla potěchou pro každého hráče, který má v oblibě vesmírné sci-fi univerzum a také souboje se světelnými meči. Ve hře se zhostíš role učedníka samotného Dartha Vadera těsně po třetí filmové epizodě. The Force Unleashed je vyloženě akční hrou, která vsází na příběh a perfektní akci, kdy je potřeba se vypořádat s veškerými povstalci a dalšími. První díl si pořídilo přes 7 milionů fanoušků .

Mohlo by tě zajímat Co víš o League of Legends? Otestuj se s naším kvízem! Přečíst článek

Star Wars: The Force Unleashed II (2010 – PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii a Nintendo DS)

The Force Unleashed 2 bylo mezi hráči rovněž velmi oblíbenou hrou, ale nedosáhla kvalit svého předchůdce. Scénář byl poněkud plytký a hra v podstatě nabídla jen vylepšenou grafickou stránku . Problémem byla pak zejména délka hry, která se šplhala maximálně k šesti hodinám , ale k dobru se daly přičíst velmi dobře zvládnuté QTE pasáže .

Star Wars: The Old Republic (2011 – PC)

MMORPG ze světa Star Wars bylo v roce 2011 pro mnohé hráče splněným snem. Kdo by nechtěl zažívat galaktická dobrodružství na vlastní kůži s tím, že by bylo pouze na něm, jak se v galaxii vyprofiluje? The Old Republic bylo jakousi výjimkou v rámci MMORPG . Hra totiž dobře fungovala i jako singleplayerové tažení . Mnozí ji tak považují za jakýsi KOTOR 3 . Hru si za první tři dny zahrálo přes milion fanoušků a vyšlo do ní 7 rozšíření . Poslední je zatím z roku 2019 . Toto MMORPG stále hraje mnoho hráčů a komunita je velmi aktivní. The Old Republic si pořídilo více než 2 miliony hráčů , dnes už je hra dostupná ve formě free-to-play .

Velmi podařené MMORPG, které není bez chyb, ale žádný z jejích klíčových prvků není vadný či špatný. Naopak, to, oč se hra opírá, funguje skvěle. Výjimečnost jí ale zajišťuje „kampaňová“ část, která může úspěšně suplovat klasický singleplayer. Aleš Smutný - Games.cz

Star Wars Battlefront (2015 – PC, PlayStation 4 a Xbox One)

Pro fanoušky doslova vymodlená hra. Dlouhé roky si žádali nový Battlefront , až se nakonec dočkali. Studio DICE využilo svých zkušeností z tvorby série Battlefield a ty zužitkovaly při tvorbě nových Battlefrontů . Série díky tomu znovu ožila a fanoušci se hry nemohli nabažit. Vyšlo několik povedených DLC a tato FPS akce si našla cestu k více než 14 milionům majitelů.

Lidé se báli, aby Battlefront nebyl jen přeskinovaný Battlefield. Na nás je v něm ale paradoxně možná toho Battlefieldu trochu málo. A to, čím obě hry autoři odlišili, jde spíše v neprospěch novinky. Hrej.cz

Star Wars Battlefront 2 (2017 – PC, PlayStation 4 a Xbox One)

Star Wars Battlefront zaznamenal fenomenální úspěch , a tak není divu, že se tvůrci pustili ihned do pokračování. To kromě kvalitního multiplayeru nabídlo také singleplayerovou část a ta se rozhodně neměla za co stydět. Kampaň sice zabere odhadem jen 6 hodin , ale jedná se kvalitní zážitek. Oprávněně se tak tato střílečka řadí mezi nejoblíbenější vůbec. Nenechalo si ji ujít více než 9 milionů hráčů .

Ani pozlátko světa Star Wars nezvládne schovat přihlouplý příběh a nudnou hratelnost singleplayeru, natož nutnost hromadit kredity v honbě za bedýnkami v multiplayeru. Jako ryzí střílečka v nádherných kulisách Battlefront II obstojí, ale za šíleně nastavený systém progrese by v EA zasloužili dostat za uši. Šárka Tmějová - Games.cz

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019 – PC, PlayStation 4 a Xbox One)

Dlouhá léta se čekalo na kvalitní akční hru ze světa Star Wars , která by nabídla souboje se světelnými meči . V roce 2019 studio Respawn vydalo nový titul z daleké galaxie a rozhodně bylo o co stát. Několik let po třetí epizodě Star Wars se roztáčí příběh, který je čistě singleplayerovou záležitostí a dává hráčům to, na co už roky čekali. V hlavní roli je Cal Kestis , který se musí z vlastních pohnutek postavit Impériu a pokusit se získat tajemný odkaz Jara Tapala . Hra je prvotřídním RPG, které má výborný příběh, náročnější souboje a kvalitní prostředí. Nejnovější dobrodružství s Calem Kestisem si pořídilo přes 10 milionů hráčů !

Star Wars Jedi: Fallen Order je epickou jízdou v milovaném světě, která nabízí solidní výzvu, zábavné souboje i hádanky a nešetří na příběhové složce. Mixuje klíčové prvky těch nejlepších titulů v žánru a ačkoliv vlastně nepřichází s ničím, co by tu už nebylo, inspiruje se velmi důstojně a výsledná kombinace z toho jenom těží. Bezpochyby půjde o jeden z titulů, které budou soupeřit minimálně o akční titul roku a nesmí chybět ve sbírce žádnému fanouškovi ságy. Martin Havel - Doupe.cz

🕹️ Red Bull a gaming 🕹️

Pro esporty a gaming jako takový dýcháme, a proto mu věnujeme velkou pozornost! Sleduj nás na redbull.cz/hry , Facebooku Red Bull Gaming i Instagramu , ať ti nic neunikne.