Akční RPG série Diablo je tu s námi už dlouhé roky. Díky novému vydání hry Diablo II: Resurrected , které se blíží, jsme se ohlédli za všemi dosavadními i chystanými díly. Jak vzpomínáš na Diablo ty?

Diablo (1997)

První Diablo nás vzalo do města Tristram , které je hlavním městem v království Khanduras ze světa Sanctuary . Jak už víme, tak to není žádné milé městečko s báječnými sousedy, ale sužují ho mocnosti zla. Hlavním cílem je tak sestoupit pod samotné město, až do Pekla a zde se postavit Pánu teroru , kterým je Diablo . Titul se hrál v izometrickém pohledu, kdy si vybereš jednu ze tří postav a jdeš si to vyřídit s pekelníky.

Základními třídami ve hře byli válečník , zloděj a kouzelník . Zabíjením monster se zvyšuje úroveň postavy a postupně se dostáváš i k lepším zbraním. Aby toho tehdy nebylo málo, tak studio Synergistic Software k první hře vytvořilo datadisk s názvem Hellfire . Ten přidává do hry další tři postavy. Oficiálně byl přidán pouze mnich , ale díky šikovným modérům se podařilo odemknout i barbara a barda .

Hellfire se vydává cestou separátního děje k původní hře. Ve městě Tristam je vypuštěn démon Na-Krul , kterého je třeba najít a zlikvidovat. Kromě těchto vylepšení byly do hry přidány i nové předměty, zbraně a questy.

První Diablo má na kontě přes 2,5 milionu prodaných kopií.

Diablo II (2000)

Diablo II je naprostou legendou žánru. Hra navázala na předchozí díl a dala na výběr rovnou 5 typů postav. Nechybí tak amazonka , nekromant , barbar , paladin a čarodějka . Oproti prvnímu dílu jsme se podívali i do nových lokací, kterými byly například pouště, džungle, bažiny či Pandemonium.

O rok později přichází i rozšíření s názvem Diablo II: Lord of Destruction . Jde o přímé pokračování dosavadního příběhu a přináší dvě nové postavy, kterými jsou vražedkyně a druid . Nechybí zcela nové prostředí, které přináší speciálního bosse a pochopitelně i nové předměty.

Diablo II si pořídily na 4 miliony hráčů, přičemž polovina z nich si zahrála i rozšíření Lord of Destruction .

Diablo III (2012)

Dalo se předpokládat, že po velkém úspěchu a fenomenálním ohlasu se ihned začne pracovat na hře Diablo III . Tak se také stalo, ale nakonec byly s vývojem velké potíže, což vyústilo ve zrušení původního konceptu. V roce 2005 se vývoj rozběhl znovu a v roce 2008 byla hra představena veřejnosti. Třetí Diablo bylo mnohými kritizováno za velmi dlouhý vývoj a s tím spojené odklady finální verze hry.

Jak se dalo očekávat, tak Diablo neřekl poslední slovo v Novém Tristramu , který byl po událostech druhého dílu znovu vybudován se tak znovu objevuje zlo. Poté, co Deckard Cain zkoumá prastaré svitky sletí z nebe meteor a dopadne na klášter, čímž způsobí jeho propad a Deckard Cain zmizí. Rovněž se následně vynořují nemrtví, což přiláká hrdinu, který musí s tímto zlem bojovat. Ve hře Diablo 3 je možné si vybrat z postav barbar , mnich , čaroděj , lovkyně démonů a šaman .

V roce 2014 vyšel pro hru datadisk Diablo III: Reaper of Souls . Ten přidává nové prostředí ve Westmarch , kde se vydáme do starých známých lokací a utkáme se s finálním bossem celé hry. Novou postavou je zde křižák .

Diablo III udává souhrn prodaných kopií za veškeré platformy i s datadiskem, což činí neuvěřitelných 30 milionů prodaných kopií.

Diablo Immortal (2021)

Diablo Immortal vyvolalo až nečekanou vlnu nenávisti vůči vývojářům. Ti totiž v roce 2018 oznámili mobilní verzi hry Diablo a hráči natěšení na další díl jim to dali takzvaně naplno sežrat. Diablo Immortal chce být plnohodnotnou hrou, která nabídne srovnatelný zážitek se staršími díly série. Příběhově se vydáme do doby 5 let po událostech hry Diablo II . To znamená, že se dovysvětlení některých příběhových záležitostí mezi Diablo II a Diablo III .

Diablo Immortal má nabídnout kooperaci až 10 hráčů na jedné obrazovce, což bude vskutku zajímavé. Jelikož už první testy proběhly a hráči si hru vcelku pochvalují, tak se objevila prosba o žádost přidání podpory pro hraní na ovladači . Blizzard a čínská společnost NetEase tuto možnost aktivně zvažují. Titul by měl být free-to-play a zatím se s ním počítá na konec letošního roku.

Diablo II: Resurrected (23. září 2021)

Nejnovějším přírůstkem je remasterované Diablo II s podtitulem Resurrected . Titul vyšel 23. září a nabízí Diablo II v novém grafickém hávu a rovnou i datadiskem Lord of Destruction . Hra nabídne 7 hratelných tříd a multiplayer až pro 8 hráčů . Veškeré prvky hry budou přizpůsobeny aktuálnímu stylu hraní, aby nepůsobily tak archaicky , ale potěšily i veterány série .

Diablo IV (zatím neznámo)

Diablo IV je zatím posledním známým titulem z populární série. Hra byla oznámena v roce 2019 na Blizzconu a od té doby o ní máme určité informace. Datum vydání je zatím ve hvězdách, neboť by mělo přijít mezi lety 2023-2024 . Do detailů neznáme ani příběhovou linku. Ta by měla nabídnout nového hlavního záporáka, kterým by měla být démonka Lilith , která je dcerou Mephista , tedy jednoho z původních vládců pekla. Ale očekáváme, že Diablo určitě bude operovat někde v pozadí.

Zatím jsou potvrzeny 4 třídy hrdinů. Těmi mají být barbar , kouzelník , druid a zloděj . Podíváme se opět do světa Sanctuary , a to do hustých lesů, promzlých hor, vyprahlých pouští a odporných bažin. Tvůrci potvrdili, že po probarvené trojce nás čeká o něco temnější díl. Na další informace si zatím musíme počkat, až bude Blizzard opět sdílnější a snad vývoj neovlivní současné sexistické kauzy ve studiu.

Nezbývá než držet sérii Diablo palce, abychom se potenciálně v budoucnu dočkali například i hry Diablo V . Ostatně celá série má na kontě přes 50 milionů prodaných kopií a takových her není mnoho.

