V naší první části se podíváme na tituly ze série Need for Speed , které vyšly mezi roky 1994 - 2007 . Pro hráče jsou zde zastoupeny ty nejpamátnější tituly - Underground , Underground 2 a Most Wanted . Zavzpomínej s námi na doby minulé! Hned pod prvním dílem najdeš kvíz , který ukáže, jak dobře se v sérii vyznáš, tak neváhej a poděl se o výsledek !

The Need for Speed (1994)

Prvopočátek série , který dorazil už v roce 1994 . Tehdy bylo k dispozici 8 tratí a 8 vozů značek Ferrari , Lamborghini , Porsche , Chevrolet , Dodge , Mazda , Acura a Toyota . Začátek velké série se tedy začal psát. V roce 1996 vyšla vylepšená edice s mnoha zlepšeními v oblasti grafiky.

Cítíš se na kvíz? Pokud ano, střihni si ho hned, pokud ne, pokračuj dolů a přečti si o dalších dílech NFS!

Need for Speed II (1997)

Druhý díl tentokrát odstřihnul mód Hot Pursuit , ale přidal kompletní 3D krajinu, která umožňovala i vyletět z dráhy a jezdit kus mimo ni. Ve hře bylo opět 8 licencovaných vozidel , ale počet tratí se snížil na pouhých 6.

The Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

Hot Pursuit se ve třetím díle stal nezbytnou součástí série Need for Speed . Bylo rozhodnuto, že arkádová hratelnost musí zvítězit nad simulací, neboť v té době už bylo na trhu první Gran Turismo . Nechybělo 8 supersportů , celkem 10 různých tratí a velmi zdařilé honičky s policií.

Need for Speed: Porsche 2000 (2000)

Need for Speed se přehouplo do nového milénia a nabídlo poněkud unikátní záležitost. Po dohodě s automobilkou Porsche byly ve hře pouze vozy této značky. Do tohoto dílu tak bylo přidáno nevídaných 80 vozů této značky a byl povolen a umožněn destrukční model .

Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002)

První Hot Pursuit byly velmi oblíbené, a tak se EA rozhodla vydat novější variantu, kde šlo zejména o to unikat všudypřítomné policii. Hra nabídla přes 30 superrychlých vozů a zvýšila inteligenci nepřátel. Policie také mohla do akce nasadit vrtulník .

Need for Speed: Underground (2003)

Need for Sped: Underground bylo velké překvapení. Byly přidány nové typy závodů, jezdilo se výhradně v noci, ale zatím chyběla otevřená mapa . Oproti předchozím dílům se zde jezdilo spíše průměrnými vozy, než skutečnými supersporty .

Need for Speed: Underground 2 (2004)

Need for Speed: Underground 2 je dodnes považován za nejoblíbenější titul celé značky. Tehdy se podařilo skloubit hratelnost, perfektní mapu a dokonalý soundtrack v perfektní celek. Hráči stále doufají, že jednou dorazí očekávaný Underground 3 s plnohodnotným tuningem a neony . Zatím se tomu ale EA úporně brání.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Ačkoliv se tehdy očekával plnohodnotný návrat podsérie Underground , tak dorazil Most Wanted . Ten nabídl příjemnou změnu amerického venkova, který však byl doslova zamořený policejními hlídkami a tvým úkolem bylo postupovat takzvaným Blacklistem a stát se tím nejlepším závodníkem v okolí.

Need for Speed: Carbon (2006)

Need for Speed: Carbon byl snahou o návrat populárních neonů a šílených silnic s mnoha zatáčkami ve stylu Japonska . Vše se odehrává výhradně v noci a policie ti šla po krku na každém kroku. Titul vyčníval Canyon duely , kde byla snaha soupeře shodit do kaňonu. Děj hry navazoval na předchozí Most Wanted .

Need for Speed: Pro Street (2007)

Need for Speed: Pro Street je titulem, který chtěl sérii posunout jiným směrem. Dle mnoha hráčů se však tento pokus nevydařil. Zhostili jsme se role pouličního závodníka, který musí předvést své nejlepší dovednosti na nelegálních uzavřených okruzích .