Přinášíme ti druhou část našeho historického průřezu závodní sérií Need for Speed . Jak seznam pokračuje, zjistíš o něco níže a můžeš se pustit i do našeho dalšího kvízu, který otestuje tvé virtuální závodnické a herní znalosti !

Need for Speed: Undercover (2008)

Hra Need for Speed: Undercover se pokusila přijít s něčím novým. Nabídla tak příběh, který se inspiroval sériemi Kurýr a Rychle a zběsile . Příběh byl však poměrně plytký a nepomohl tomu ani hlavní hrdina, který byl policistou v utajení , ani modelka Maggie Q . Oproti předchozím dílům se zde jezdilo výhradně během východu slunce. Undercover má na kontě přes 5.2 milionu prodaných kopií.

Need for Speed: Shift (2009)

Need for Speed: Shift překvapil tím, že hra se soustředila na legální okruhové závody. Chyběl tu jakýkoliv tuning a další úpravy . Hráči byl nabídnut naprosto autentický herní zážitek , který poměrně překvapil, ale přesto někteří volali po návratu typického pokračování. První Shift si pořídilo přes 4 miliony hráčů.

Need for Speed: Nitro (2009)

Společnost EA připravila speciální díl této série, který se objevil výhradně na konzolích od Nintenda . Nitro vyšlo pro tehdejší Nintendo DS a Nintendo Wii . Grafický styl byl podobný tomu, co známe u arkádových titulů a hratelnost se rovnala spíše jedinému odehrání . Titul toho nenabídl tolik, aby hráče dokázal oslnit.

Need for Speed: World Online (2010)

Need for Speed: World Online byl titul, který byl volně ke stažení pro každého. Úplně kdokoliv se tak mohl zapojit do online závodění. Hra fungovala skrze servery, kde spolu hráči mohli soupeřit a vylepšovat svá vozidla. Hra běžela po dobu pěti let . Následně byly servery vypnuty pro upadající zájem . Podobně, jako u jiných free-to-play titulů od EA .

Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

Hot Pursuit působil v roce 2010 jako zjevení. Série se vytáhla z průměrnosti, aby nám naservírovala skvělý díl, který obsahoval výborné honičky s policií, skvělé tratě a parádní hudební doprovod . Momentálně se dokonce nabízí remaster tohoto dílu na aktuálních konzolích! Hot Pursuit zaujal přes 5 milionů hráčů.

Shift 2: Unleashed (2011)

Jediný titul v sérii, který se vzdal tradičního názvu a pokračoval v tom, co nám naservíroval první Shift . Autoři se opět snažili o velmi propracované a realistické závody. Ačkoliv se jednalo o velmi věrné podání závodů , hráči stále čekali na jiný druh závodění.

Need for Speed: The Run (2011)

Need for Speed: The Run byl závodním titulem, který chtěl posunout sérii do akčnějších vod. Díky tomu vznikl příběh o závodníkovi, který se snaží dojet nebezpečný závod napříč USA a dojet první. Nechyběly také pasáže mimo vůz , které však narušovaly hratelnost a bylo jich poskrovnu. Hra byla příjemnou arkádou, kterou však bylo možné dohrát za jedno odpoledne .

Need for Speed: Most Wanted (2012)

Studiu Criterion se velmi povedl díl Hot Pursuit a i když se očekávalo pokračování, tak si studio vzalo na paškál svůj vlastní remake populárního Most Wanted . To však nabídlo odlišnou mapu a jiné pojetí, než hráči očekávali. Spíše se titul točil kolem neustálých bouraček a honiček s policií. Příběh tu byl naprosto nulový a nezáživný .

Need for Speed: Rivals (2013)

Need for Speed: Rivals nabídlo zápletku, kde proti sobě stojí dvě strany - závodníci a policisté . Ty si tak jako hráč projdeš obojím. Titul se snažil být co nejzajímavějším z pohledu vedlejších aktivit, což se podařilo. Rivals tedy patřil k těm populárnějším kouskům v sérii. Rivals si našlo cestu ke 4 milionům hráčů.

Need for Speed (2015)

Titul Need for Speed z roku 2015 byl dalším velkým restartem značky, který měl nastavit jasnou linku pro budoucí hry . Vyjma otravných hraných cut-scén se jednalo o velmi zajímavý závodní titul, který nabízel různé styly jízdy a měl zdařilé grafické zpracování. Jeho velkou nevýhodou však byla krátká herní doba.

Need for Speed: Payback (2017)

Payback vyšel dva roky po restartu série a fanoušci se nestačili divit. Jako by předchozí titul vůbec neexistoval a opět jsme usedli do vozidel za účelem toho, že je potřeba unikat všudypřítomné policii . Když máš za vzor Rychle a zběsile a nenabídneš zajímavou zápletku, tak se ze hry stává dost mělká arkáda.

Need for Speed: Heat (2019)

Need for Speed: Heat je zatím posledním nově vydaným dílem. Heat nabídl volbu závodění na legálních a ilegálních závodech, přičemž dle toho se přizpůsobuje i denní doba. Palm City se inspirovalo v Miami , takže vše doprovází slunce a neony a nechybí ani honičky s policií .

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (2020)

Need for Speed: Hot Pursuit v roce 2010 mnoho fanoušků překvapil svou skvělou hratelností a společnost EA dobře ví, že se jedná o skvělý titul a proto jsme se dočkali remasterované verze , která přináší textury ve vyšším rozlišení a kvalitnější zobrazení hry. Vydáš se znovu do boje s policejními vozy ?