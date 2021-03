Série, která před 30 lety definovala žánr FPS . Wolfenstein patří mezi nejzajímavější a nejzábavnější herní série, jaké jsme měli tu čest hrát a rozhodli jsme se shrnout všechny díly do jednoho článku . Kolik z vyjmenovaných titulů máš v rámci série za sebou?

Castle Wolfenstein (1981)

Mnoho hráčů se mylně domnívá, že série Wolfenstein začala titulem Wolfenstein 3D , ale ten měl své předchůdce. V roce 1981 pro Apple počítače vyšla hra Castle Wolfenstein , která byla plně 2D a graficky připomínala populární český Vlak (1993). Procházelo se skrze jednotlivé obrazovky, přičemž prim zde hrálo sbírání předmětů a střelba po protivnících. V hlavní roli je nejmenovaný americký voják, který prchá z nacistické pevnosti hradu Wolfenstein .

Beyond Castle Wolfenstein (1984)

Tři roky po první hře se studio Muse vytasilo s dalším dílem. Tentokrát šlo o Beyond Castle Wolfenstein . Hra zachovala základní principy z předchůdce, ale mírně zlepšila grafickou stránku. Tentokrát se děj točí kolem Operace Valkýra , kdy se Claus Schenk von Stauffenberg pokoušel zavraždit Hitlera společně s jeho věrnými pomocí bomby. Tvým úkolem ve hře je, aby se atentát podařil.

Wolfenstein 3D (1992)

Zásadní hra v sérii vychází na počátku 90. let. Tento titul doslova definoval žánr stříleček z první osoby (FPS). Wolfenstein 3D má na svědomí id Software . Titul vyšel pro systém DOS a poprvé představil ikonického Williama "B.J." Blazkowicze . Titul byl vyvinut plně ve 3D z pohledu první osoby. Poprvé se tak můžeš hýbat v různých směrech a lépe se zaměřuje na nepřátele. Byť titul nepodporoval hraní na myši. Blazkowicz měl za úkol utéct ze svého vězení na hradě Wolfenstein a odhalit pravdu o Operaci Eisenfaust .

Spear of Destiny (1992)

Ve stejném roce dokázal id Software připravit také separátní titul s názvem Spear of Destiny . Kopí osudu je ukořistěno z Versailles a Blazkowicz je jediný, kdo to může zastavit. Kopí totiž svému držiteli propůjčuje absolutní moc . Titul se odehrává před událostmi z Wolfenstein 3D.

Return to Castle Wolfenstein (2001)

Zřejmě nejpopulárnější díl v historii značky, což dokládají i různá fóra a fanouškovské ohlasy. Není třeba představovat, kdo si v tomto díle uzmul hlavní roli. Od vydání uběhlo neuvěřitelných 20 let . Heinrich Himmler má v plánu vytvořit jednotky supervojáků a nebojí se při tom použít i nejrůznější mocné artefakty . Blazkowicz se vydává na několik misí při nichž se snaží tento plán překazit. Jeho pátrání ho nakonec dovede až na hrad Wolfenstein . Naprosto brilantní kousek, který se nebál nabídnout také nemrtvé nepřátele a skvělou hratelnost.

Dodnes je titul opečováván starostlivou komunitou a některé z módů nabízí dokonce kompletně přepracované textury do vysokého rozlišení , což z původní hry dělá značně zmodernizovanou záležitost. Víš, že dokonce vznikl i amatérský český dabing ?

Je to zkrátka povedená hra, která šla s dobou a zestárla důstojně. Mise jsou navržené inteligentně, nepřátelé i herní náplň je pestrá a podceňovat nelze sílu nostalgie. Andrej Brabec - Bonusweb (2015)

Wolfenstein: Enemy Territory (2003)

Původní záměr Enemy Territory byl takový, že rozšíří titul Return to Castle Wolfenstein . Singleplayerová část však měla řadu problémů , a tak se nakonec uvolnila jen multiplayerová část, a to zcela zdarma . Enemy Territory nabídlo šest plnohodnotných map a mezi fanoušky série se jednalo o oblíbené rozšíření univerza .

Wolfenstein RPG (2008)

Věříme, že tento titul mnoho z hráčů ani nehrálo. Byl určen pro mobilní telefony a šlo o jakousi variaci na původní titul Wolfenstein 3D s tím rozdílem, že souboje neprobíhají úplně real-time, ale jsou tu ve formě tahových bojů . Blazkowicz tak reaguje na to, co dělá jeho soupeř. Hra nabídla poměrně slušné grafické zpracování, a ačkoliv nabídla odlišnou hratelnost, tak si odnášela od kritiky solidní známky .

Ačkoliv je Wolfenstein RPG ve 3D, autoři správně vsadili na kombinaci s kreslenou grafikou. K dobrému dojmy ze hry přispívá i bezproblémové ovládání. Ondřej Zach - Bonusweb (2009)

Wolfenstein (2009)

Wolfenstein si dal na pár let pauzu, aby jej v Bethesdě znovu vzkřísili. BJ Blazkowicz se vydal na další misi, ale tentokrát se o jeho pouť postaralo studio Raven . Pravdou je, že Wolfenstein z roku 2009 je poměrně zapomenutým titulem a rozhodně je to škoda. Tvůrci zachovali vše, co bylo na Wolfensteinu dobré a nabídli hráčům otevřenější mapu městečka Eisenstadtu . Hra se tak stala mnohem rozmanitější i z hlediska plnění dílčích úkolů .

B. J. Blazkowicz je po tolika letech zpět, ale je vidět, že mu vlak moderních her ujíždí. Přináší totiž jen klasickou střílečku, kde moc myslet nemusíte a jen likvidujete hordy nacistů jak na běžícím páse. Martin Šmíd - Konzolista (2009)

Wolfenstein: The New Order (2014)

The New Order byl velkolepý návrat slavné série. Po dlouhých pěti letech byl vydán moderní titul, který se tentokrát zaměřil na plnohodnotný příběh. Za vývojem stálo studio Machine Games . Píše se rok 1946 a Blazkowicz z posledních sil bojuje s nacisty, kteří díky generálu Smrtihlavovi stále vyhrávají válku. Hlavní hrdina upadne na 14 let do kómatu a když se probere, tak zjistí, že ani na začátku 60. let se nic nezměnilo. Hratelnost i přes změny byla skvělá a perfektně otevřela novou trilogii .

Energií sršící střílečka, které je mimořádně snadné propadnout a užívat si jí zplna hrdla. Pokud se vyrovnáte s problémy, vycházejícími z kolísavé atmosféry, máte před sebou nominaci na nejlepší střílečku roku. Jaromír Möwald - Hrej (2014)

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

Poněkud nečekaně byl rok po vydání The New Order vydán The Old Blood . Ten se zaměřil na události, které předcházely těm z prvního dějství. Zde je tvým úkolem teprve vypátrat, kde se Smrtihlav nachází. Šlo o velmi solidní rozšíření původního příběhu, jen už tu nebyla tak silná příběhová konzistence , jako v případě předchůdce.

V záplavě všelijakých DLCček za pár stovek jde o docela zjevení, které potěší nejen fanoušky původní hry, protože nabízí nové lokace a hodiny dobré zábavy, ale také si může na svoji stranu získat nováčky. Martin Šmíd - Konzolista (2015)

Wolfenstein II: The New Colossus (2017)

Akční série nemohla skončit bez ukončení. V roce 2017 jsme se dočkali druhé části ve které Blazkowicz pokračuje v boji s nacisty. Nyní proti nim operuje celá jednotka hrdinů, která si říká Kreisau Circle . Hra opět velmi kladla důraz na příběh a jeho vyznění, což je velká změna oproti minulosti .

V případě, že jste ještě The New Order nehráli, tak to napravte, protože The New Colosuss je jen větší, šílenější a stále stejně zábavný jako jeho předchůdce. Daniel Jarocký - Czechgamer (2017)

Wolfenstein: Youngblood (2019)

V roce 2019 podnikli autoři riskantní krok. Namísto, aby nám představili plnohodnotný třetí díl , tak nám naservírovali pohled do budoucnosti, která je stále velmi nepříjemná pro většinu obyvatel. Tentokrát hraješ za dvě dospělé dcery Blazkowicze. Těmi jsou Jess a Soph . Titul poměrně dost tlačil na kooperaci a změna na pozici hlavního hrdiny byla pro dost hráčů těžce stravitelná . Nicméně už víme, že BJ nedokázal nacisty zastavit a obě dcery s nimi bojují v Paříži během 80. let 20. století . Dokonce by se tu měl skrývat právě jejich otec .

Dle mého je to šlápnutí vedle a mimo konceptu, který mi k Wolfensteinovi vůbec nesedí, má hra mnoho přešlapů v game designu. Možná si Youngblood s přáteli ještě párkrát zahraji, ale jinak budu dělat, že se slovo „Wolfenstein“ v názvu hry nevyskytuje Vojtěch Matušinský - Doupě (2019)

Wolfenstein: Cyberpilot (2019)

Posledním zářezem v sérii je Wolfenstein: Cyberpilot . Hra měla být důkazem, že i VR hry mohou být dobré v tradičním FPS žánru. Jenže už Youngblood ukázal, že tvůrci se trochu zbytečně rozptylují méně podstatnými tituly a Cyberpilot to jen umocnil. Nabídl poměrně nezajímavou hratelnost, kdy usedneš do kokpitu tří mechů a vyrazíš do boje. Titul šlo dohrát za pouhou hodinu a většina hráčů se přiklonila spíše k tomu, že měl být dodáván zdarma k Wolfenstein: Youngblood .

Za to, že to jde spustit a dohrát můžu dát dva body, ale mnohem šťastnějším mě udělalo, že to šlo v pohodě odinstalovat... Lukáš Lindner - Indian (2019)

Wolfenstein The New Colossus © Bethesda

Wolfenstein III?

Wolfenstein zatím nemá potvrzené žádné pokračování, ale studio Machine Games už dříve prohlásilo, že nové díly (vyjma spin-offů) koncipují jako trilogii. Pete Hines z Bethesdy už před 3 lety potvrdil, že Wolfenstein je pro ně klíčovou značkou a na Wolfenstein III se pracuje. Zdá se, že bychom se oznámení mohli dočkat nejpozději v příštím roce a titul určitě zamíří na next-gen konzole .

