Po prvním díle jen těžko věřit tomu, že by další mohl být ještě masivnější, ale stalo se. Dagerfall vyšel o dva roky později a nabídl 160 milionů čtverečních kilometrů. To je 77 % plochy Velké Británie . Obsahuje 15 000 měst a následně nejrůznější vesnice a dungeony. Masivnější hru paradoxně Bethesda v sérii už nevytvořila. Jen NPC bylo ve hře přes 750 tisíc a k tomu nespočet vedlejších questů. Druhý díl nabídl pokročilejší systém levelování a odehrával se v provinciích High Rock a Hammerfell .

Po prvním díle jen těžko věřit tomu, že by další mohl být ještě masivnější, ale stalo se. Dagerfall vyšel o dva roky později a nabídl 160 milionů čtverečních kilometrů. To je 77 % plochy Velké Británie . Obsahuje 15 000 měst a následně nejrůznější vesnice a dungeony. Masivnější hru paradoxně Bethesda v sérii už nevytvořila. Jen NPC bylo ve hře přes 750 tisíc a k tomu nespočet vedlejších questů. Druhý díl nabídl pokročilejší systém levelování a odehrával se v provinciích High Rock a Hammerfell .

Teprve s třetím dílem ságy došlo k její masové oblibě . Ten vyšel až o 6 let po druhém díle - Morrowind nabídl stejně nazvanou provincii s otevřenou mapou a možností přepnout do pohledu třetí osoby . Veškeré prostředí bylo velice detailní a hráč dostal možnost vybírat v dialozích několik variant odpovědí. Příběh se zde odvíjel pro dnešní hry již typickým způsobem vyprávění. Třetího dílu se prodalo přes 4 miliony kusů .

Teprve s třetím dílem ságy došlo k její masové oblibě . Ten vyšel až o 6 let po druhém díle - Morrowind nabídl stejně nazvanou provincii s otevřenou mapou a možností přepnout do pohledu třetí osoby . Veškeré prostředí bylo velice detailní a hráč dostal možnost vybírat v dialozích několik variant odpovědí. Příběh se zde odvíjel pro dnešní hry již typickým způsobem vyprávění. Třetího dílu se prodalo přes 4 miliony kusů .

Čtvrtý díl zanesl hráče do provincie Cyrodiil , která je sužována pekelnými branami do světa Oblivionu . A je na tobě, aby ke zkáze nedošlo. Naprosto fenomenální zalesněná krajina a různorodá města vytvořily z Oblivionu na tehdejší dobu vizuální skvost . Ostatně tehdy nebylo vůbec snadné hru rozběhat na vyšší detaily . Mezi fanoušky si Oblivion získal čestné místo. Čtvrté pokračování série si legálně pořídilo přes 9,5 milionu fanoušků.

Čtvrtý díl zanesl hráče do provincie Cyrodiil , která je sužována pekelnými branami do světa Oblivionu . A je na tobě, aby ke zkáze nedošlo. Naprosto fenomenální zalesněná krajina a různorodá města vytvořily z Oblivionu na tehdejší dobu vizuální skvost . Ostatně tehdy nebylo vůbec snadné hru rozběhat na vyšší detaily . Mezi fanoušky si Oblivion získal čestné místo. Čtvrté pokračování série si legálně pořídilo přes 9,5 milionu fanoušků.

Skyrim je momentálně určitě nejznámějším titulem v sérii, neboť je zatím posledním. Severská země nás tehdy přivítala s otevřenou náručí a nutno uznat, že se autorům opět povedlo svět proměnit v živoucí simulaci . I tady hra nabídla nespočet questů a možností, jak hru celkově hrát. Přesně to máme na The Elder Scrolls rádi. Hra se dočkala vydání na další generaci konzolí a fanouškovská základna ji vylepšuje dodnes. Prodáno bylo již přes 30 milionů kopií.

Skyrim je momentálně určitě nejznámějším titulem v sérii, neboť je zatím posledním. Severská země nás tehdy přivítala s otevřenou náručí a nutno uznat, že se autorům opět povedlo svět proměnit v živoucí simulaci . I tady hra nabídla nespočet questů a možností, jak hru celkově hrát. Přesně to máme na The Elder Scrolls rádi. Hra se dočkala vydání na další generaci konzolí a fanouškovská základna ji vylepšuje dodnes. Prodáno bylo již přes 30 milionů kopií.

Bethesda nechtěla v rámci univerza zůstat pouze u singleplayerových záležitostí, a tak připravila i The Elder Scrolls Online , které jak název napovídá je ohromným MMORPG . Fanoušci série v tomto titulu rozhodně najdou a stráví v něm stovky hodin. Rozhodně tu ale nelze čekat výrazný příběh. Do dnešního dne se prodalo přes 15 milionů kopií. Titul byl obohacen v průběhu let o 4 velké expanze ( Morrowind , Summerset , Elsweyr , Greymoor ) a na cestě je nyní pátá ( Blackwood ), která dorazí v červnu.

Bethesda nechtěla v rámci univerza zůstat pouze u singleplayerových záležitostí, a tak připravila i The Elder Scrolls Online , které jak název napovídá je ohromným MMORPG . Fanoušci série v tomto titulu rozhodně najdou a stráví v něm stovky hodin. Rozhodně tu ale nelze čekat výrazný příběh. Do dnešního dne se prodalo přes 15 milionů kopií. Titul byl obohacen v průběhu let o 4 velké expanze ( Morrowind , Summerset , Elsweyr , Greymoor ) a na cestě je nyní pátá ( Blackwood ), která dorazí v červnu.