„Neznala jsem to místo moc dobře, byla jsem tam jen jednou, když mi bylo nějakých 13 let a odnesla jsem si odtamtud hezké vzpomínky. Bohužel mám ale samotnou lokaci trochu v mlze. Když jsem se tam v loňském roce vrátila, uvědomila jsem si, jak krásný ten kaňon doopravdy je. Navíc jsem zjistila, že ho nikdo nikdy nenatočil zevnitř,“ říká Nouria.

„Neznala jsem to místo moc dobře, byla jsem tam jen jednou, když mi bylo nějakých 13 let a odnesla jsem si odtamtud hezké vzpomínky. Bohužel mám ale samotnou lokaci trochu v mlze. Když jsem se tam v loňském roce vrátila, uvědomila jsem si, jak krásný ten kaňon doopravdy je. Navíc jsem zjistila, že ho nikdo nikdy nenatočil zevnitř,“ říká Nouria.

„Neznala jsem to místo moc dobře, byla jsem tam jen jednou, když mi bylo nějakých 13 let a odnesla jsem si odtamtud hezké vzpomínky. Bohužel mám ale samotnou lokaci trochu v mlze. Když jsem se tam v loňském roce vrátila, uvědomila jsem si, jak krásný ten kaňon doopravdy je. Navíc jsem zjistila, že ho nikdo nikdy nenatočil zevnitř,“ říká Nouria.

„Podle mě je to jedna z nejkrásnějších sjezdných tras ve Francii. Byl to zážitek a skvělá příležitost užít si nejen samotnou jízdu v kajaku, ale i přírodu, která mě obklopovala,“ dodává Nouria.

„Podle mě je to jedna z nejkrásnějších sjezdných tras ve Francii. Byl to zážitek a skvělá příležitost užít si nejen samotnou jízdu v kajaku, ale i přírodu, která mě obklopovala,“ dodává Nouria.

„Podle mě je to jedna z nejkrásnějších sjezdných tras ve Francii. Byl to zážitek a skvělá příležitost užít si nejen samotnou jízdu v kajaku, ale i přírodu, která mě obklopovala,“ dodává Nouria.