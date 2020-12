Styl a lásku ke streetu prostě nezalžeš, říká Paulie Garand ke klipu Jay

Paulie Garand vydal v květnu 2020 spolu s DJ Wichem album MEZI PRSTY a od té doby sype jeden videoklip za druhým. Naposledy vytvořil spolu s Benjaminem Buttlerem sídlištní příběh o prknech, životních nesnázích a radikální proměně v podobě skladby Jay . Hlavní postavu ztvárnil rider Mikuláš Konrád, natáčelo se na film a to, co slyšíš v textu, uvidíš i v několikaminutovém klipu.

Jak Paulie na Jayův charakter shlíží, proč padla volba právě na Mikuláše a kde se tvůrci videa inspirovali? Přečti si následující rozhovor proložený BTS fotkami z natáčení. 👇

Je Jayův charakter inspirovaný skutečným člověkem?

Jay je smyšlená postava, ale může to být kdokoliv okolo nás. Hlavním vodítkem byl storytelling a na něj namontovaný charakter. Samozřejmě ale vycházím z hodnot dnešní generace, pohledu na sociální rozdíly a subkultury, která mě obklopuje.

Jay si oholí hlavu, čímž projde hodně silnou proměnou. Hodně mi to připomíná film Taxi Driver s De Nirem. Jde o záměr?

Super postřeh, ale záměr to není. Oholená hlava byla iniciativa režiséra až při samotném točení klipu, aby uvedl diváka do silného kontrastu proměny hlavního představitele.

Proč padla volba hlavní role na ridera Mikuláše Konráda?

Mikuláš nám zapadal do projektu a konceptu absolutně skvěle. Jak vizáží, tak přístupem ke skateboardingu, což pro mě bylo asi nejdůležitější. Styl a lásku ke streetu prostě nezalžeš. Nechtěl jsem dávat do role herce, který nemá absolutní vztah ke skejt kultuře.

Poster ke klipu Jay © Paulie Garand

Sídlák, skejt, šikana. Co pro tebe spojuje tyhle tři věci?

V tomhle pojetí tracku i klipu se tyto tři věci protínají v rámci sociálních poměrů na místě, kde má každý možnost stát se silným jedincem a osobností, nebo se zařadit do místních skupinek sígrů. S tím je spojená následná konfrontace, která se může přetavit v šikanu jakýchkoliv rozměrů. Skejt je pak jako útěk pryč do vlastního světa mimo bublinu paneláků a problémů.

Chorusem zní opakující se fráze „It’s all around us“. Jde jen o fajn sample, nebo to odkazuje na téma textu?

Ten chorus byl právě prvotní inspirací pro celé to téma, ze kterého vznikl Jay i samotný příběh. Sloužil v podstatě jako odrazový můstek.

Proč jste se rozhodli nechat konec „otevřený“?

Vpasovat do tří minut to, aby se lidi aspoň trošku namotali na charakter jedince a ztotožnili se s jeho světem, byl už oříšek, natož vystavět završení odpovídající krátkometrážnímu dílu, takže jsme zvolili otevřený konec, kdy je na divákovi, aby si ho domyslel.

Točili jste na 16mm film. Proč?

Kdybych mohl, tak točím na film všechny klipy, ale je to extrémně drahé a náročné na proces i výrobu. Tady však nešlo odolat. Chtěli jsme, aby ta story nesla i odpovídající vizuál, neztratila atmosféru, ale naopak jí posílila, což umí filmový materiál naprosto dokonale.

Režisérem klipu je Benjamin Buttler, tys měl ale k natáčení také co říct. Jak probíhala vaše spolupráce?

Zde jsem nechal Benjaminovi dost volnou ruku a natáčení jsem přijel jen jednou zkontrolovat, kde se dotočily spontánně i synchra rapu. Původně tam ani neměly být. Nad čím jsem chtěl mít absolutní dohled, byl střih, ke kterému jsem ve finále zasednul sám. Byl to v rámci klipů můj nejdelší proces. Na výsledek se čekalo přesně rok.

Natáčení klipu Jay © paulie garand

Režie se ujal Benjamin Buttler © paulie garand

Poster ke klipu JAY © paulie garand