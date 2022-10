Part of this story

Co by sis s sebou vzala za výbavu? 🎒

„Představuju si něco Alpského. Po celé Evropě jsme ale postavili přehrady, takže tady toho není zas tak moc, co by bylo pro kajaking zajímavého. Takže bych spíš volila Himaláje . V nich můžeš najít technické i manévrovatelné řeky jako v Alpách, ale také nádherné příjemné proudy a toky - prostě od všeho trochu."

„V ideálním světě by nebylo ani moc horko či zima, ale to je nereálné. Častokrát se potýkáme s deštěm nebo s táním a většinu času trávíme mokří. Pokud bych si mohla vybrat, tak bych volila období tání na jaře ."

„ Chůze s těžkým kajakem je příšerná . Není to ideální pro tvoje tělo a ráda bych se bez toho obešla. Je to ale nezbytnost těch neskutečných zážitků, za které jsem vděčná a které kompenzují to mučení po cestě.

„Každá cesta je však trochu jiná díky tomu, co na ni potkám. Ať už to jsou farmáři s koňmi nebo rybáři s lodí, kteří vás můžou zavést na to správné místo. Pro ideální přístupovku nesmíte být tedy jen dobří na vodě, ale i v komunikaci a řešení problému za problémem."

„Ideální řeka pro expedici musí mít dobrý tok, silné, ale čisté peřeje a pár míst, kde se musí riskovat . Paráda by byla, kdy na ní nebyly vodní víry, polena či ledové drtě (nahromadění ledu, které brání toku vody). Představuji si, že takhle řeka proudí skrz kaňon . Chci to vše propádlovat skrz na skrz bez místa, kde musím zastavit a s kajakem sejít a něco obejít. Co se týče překážek - ráda bych se obešla bez takových těch míst, kde když špatně zaberu pádlem, tak se zabiju. Někteří to sice milují, ale já ne."

