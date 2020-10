Byl to Kojima? Nebyl to Kojima? Jak daleko dočůrá CliffyB? O svých zážitcích ze světa her vypráví zkušený herní novinář Jaromír Möwald v pořadu Láska na Gauči . Tentokrát si Naomi pozvala známý hlas, který řadu let přináší skvělé postřehy a názory ze světa videoher. Jaromíra Möwalda není třeba mezi hráči představovat. Naomi ale mimo jiné zajímalo, jak se prosadit mezi herními novináři , jaké jsou jeho názory na klasické výroky typu “ hry podporují násilí ” a kde vidí budoucnost herních veletrhů a VR. Poslouchej právě teď!