Australská lezkyně, Angie Scarth-Johnson se narodila v roce 2004, začala stejně jako většina z nás - lezením po stromech. Rozdíl akorát je, že většina z nás jsme zůstali u stromů a Angie má dnes ve svých devatenácti letech na kontě přelomové úspěchy světové úrovně. A leze si pro další.

Cesty, které se jí podařilo zdolat dosahují takové obtížnosti, že se jí v lezeckém světě začíná přezdívat nový Adam Ondra. A přirovnání k mužskému lezci je namístě. Angie totiž působí revoluci i tím, že zcela bourá hranice mezi mužským a ženským lezením.

V současné době tráví šest měsíců v roce v pohoří Blue Mountains, které je ohniskem australského lezení. Dalších šest měsíců cestuje po světě a navštěvuje hlavní lezecké destinace ve Španělsku, Francii a USA.

Čti dál a zjisti, co utváří její cestu...

01 Brzké začátky 🌱

Angie Scarth-Johnson ve své rodné Austrálii © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

„Když jsem byla malá lezla jsem po domě, stromech, vlastně po všem, co mi přišlo do cesty," říká Angie. Od roku 2021 sice žila v Barceloně, ale když vzpomíná na své dětství, mluví o australském hlavním městě Canbeře.

„Legrační bylo, že normálně, když rodiče chtějí před dítětem něco schovat, dají to hodně vysoko. Moji rodiče to museli dělat obráceně, věci schovávali hodně nízko, protože první, kde jsem hledala, bylo ve výšce."

02 Pády 🤕

V sedmi letech zažila Angie první větší nehodu, když spadla ze stromu a poranila si záda. „Nevím, jak vysoko to bylo, ale dostatečně na to, aby to vyděsilo mé rodiče," směje se. Aby její rodiče předešli podobným situacím, vymysleli řešení: lezeckou stěnu!

„Byla jsem velmi odhodlaná," vzpomíná Angie na své začátky na stěně, kde všichni lezci byli v podstatě jen dospělí. „Nikdy jsem neměla ráda týmové sporty, líbí mít naprostou kontrolu nad tím, jak věci dělám. Asi to zní sobecky, ale když mám kontrolu, vím, že záleží jen na mně, jestli se posunu na další úroveň. Možná proto nemám ráda závodní lezení, tlak od ostatních mě nemotivuje. Jediný s kým ráda závodím, jsem já sama. Takže lezení pro mě je ideálním sportem, protože se mi opravdu líbí myšlenka soupeření sama se sebou ."

03 Parta na skalách 🤝

Ten pocit, když si uvědomíš, že jsi našel své prostředí © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Už když ji bylo osm let, lezla na místní stěně jen s dospělými. A byla mezi nimi nejlepší. „Dařilo se mi lézt velmi dobře a řekla jsem si, že bych se možná mohla zkusit trénovat sama. Jsem hodně tvrdohlavá a nemám moc ráda, když mi někdo říká, jak mám věci dělat. Teď už je to mnohem lepší, ale v té době jsem potřebovala svůj prostor, abych mohla sama sebe hecovat."

„Začala jsem lézt sama a velmi brzy jsem potkala partu, která jezdila lézt na skály. Vůbec jsem nevěděla, že něco takového existuje. Myslela jsem si, že se leze jen na stěně," říká Angie se smíchem. „A tak to začalo, řekli mému tátovi, že by mě chtěli vzít s sebou, že mám talent a mohlo by mi to na skále jít. Tak jsem šla poprvé lézt na skály s tátou a touhle partou lidí a okamžitě jsem cítila, že tohle je to místo, kde chci být . Od té doby jsem nevynechala jediný víkend."

04 Stanovování rekordů 🥇

Nikdo z rodiny Scarth-Johnsnových nebyl lezec, ale její otec rozpoznal její talent a naučil se jistit, což Angie umožnilo se zlepšovat. Stejně jako fakt, že mohla mít domácí výuku, protože její matka byla učitelkou.

„Hodně jsem s rodiči cestovala," vysvětluje, „a všude jsem lezla." Na jedné z cest si Angie ve svých devíti letech švihla rovnou obtížnost 8b na cestě "Swingline" v Red River Gorge v USA. Stala se tak nejmladší osobou, která přelezla cestu v klasifikaci 8b.

„Byl to rodinný výlet do Disneylandu. Rodiče mě vzali do Red River Gorge v Kentucky," vzpomíná. „Viděla jsem cestu, která se mi líbila. Nešlo o obtížnost, prostě mi sedla a náhodou to bylo 8b. Věděla jsem, že to ještě nikdo nedokončil, ale zkusila jsem to a podařilo se mi to."

A to byl teprve začátek. O několik dní později se na místo vrátila a vylezla své první 8c+, cestu s názvem "Lucifer" . „Můj běžný postup je: najdu si cestu, líbí se mi, rozhodnu se jí lézt. Někdy to znamená, že se vrátím domů a začnu na ní trénovat, jindy, že zůstanu a zkouším různé techniky dokud nejsem připravená a dostatečně silná na to, ji zvládnout. Myslím si, že to je důvod, proč je pro mě každý jeden pokus tak důležitý. Ten proces je tak náročný, že si pamatuju každý detail."

"Lucifer" je pořádná výzva, krkolomná cesta s malými chyty a pořádným převisem. „Nepamatuju si, jak dlouho mi to trvalo. Možná tři týdny? Vždy to vyžaduje tolik námahy, že si nejde jen tak říct, za jak dlouho daný výstup zvládnu. Prostě to zkouším každý den a věřím, že se to jednoho dne povede," říká k tomu Angie.

V den, kdy se jí to podařilo, to po třech týdnech snažení zvládla za šest minut.

05 Více než kdy snila 💭

Angie leze Blue Mountains v rodné Austrálii © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Její další úspěch způsobil, že předešlé 8b a 8c+ cesty vypadají jako dětská hra. Zpátky doma v Austrálii vylezla 9a a stala se tak první Australankou, která to dokázala. „To byl můj životní cíl ,” říká. „Pamatuju si, jak jsem si snila o tom, že bych někdy mohla být dostatečně silná na to, abych vylezla 9a. A povedlo se. Byl to moment, kdy jsem si uvědomila, že můžu být ještě lepší."

V té době ji bylo 15 let.

Když člověk vidí tu přehídku cest, které Angie zvládla, řekl by si, že si musí stanonovat jeden cíl za druhým. Přesto říká, že si aktivně cíle nestanovuje, ale nechává nápady volně přicházet. „Nikdy si nic neplánuji. Jen si tak říkám, co bych chtěla vylézt jako další a pak hledám něco, co by tomu odpovídalo."

Od září 2021 se posunula na cesty v obtížnosti 9a: Víctimas del Futur ve Španělsku, Víctimas Pérez na stejném místě a Pornographie ve Francii.

„Těžko se to vysvětluje nelezci, ale 9a je úroveň, kterou když člověk dosáhne - a zvlášť jako žena - může se stát profesionálkou ," vysvětluje. „Všechno pod 9a už bylo mnohokrát překonáno. Fyzicky je to velmi, velmi, velmi intenzivní. Každá čast cesty může mít úplně jiný styl: technický, vytrvalostní, silový. Velkou část člověk visí v prstech a chyty jsou hodně malé a je občas velmi náročné se vytáhnout nahoru. Je prostě už potřeba mít určitou úroveň vytrvalosti a zkušeností."

06 Inspirací pro ženy 👱🏼‍♀️

Pro Angie to nebylo ale jen o tom připisovat si stále cesty větší obtížnosti, ale především o tom, že byla ženou, které se to povedlo . „Chci, aby si holky řekly, že to zvládnou taky,” říká. „Muži mají jinou strukturu těla, jsou fyzicky silnější. A mnohdy je těžké zjistit, zda stejnou cestu jako holka dáte. Je inspirující vidět, že konkrétně tuto cestu už nějaká holka předtím vylezla a je to tedy fyzický možné."

Její matka je Španělka a Angie říká, že vyrůst mezi španělskými ženami ji určitě ovlivnilo. „Myslím, že jsem opravdu psychicky silná . Pocházím z rodu španělských žen, takže jsem se naučila, jak být velmi nezávislá, jak mluvit nahlas a jak se ovládat a kontrolovat svou mysl," říká. „Upřímně mám pocit, že to pochází od mé 'abuela' [babičky]. Díky tomu jsem při lezení tak odhodlaná."

Mimo svou rodinu je pro ni inspirací americká lezkyně Lynn Hill. „Ona prostě do značné míry formovala lezení pro ženy v době, kdy ženy lézt nemohly," říká. „Pravděpodobně vždycky byla v prostředí, které se na ni dívalo hodně svrchu a nevěřili, že má právo tam být. Takže jsem k ní vzhlížela, protože mám pocit, že si vydobila své místo. A zaslouženě."

07 Síla a cit 🙌

Angie Scarth-Johnson čte svoji cestu © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Obě výše uvedené věci jsou pro lezce esenciální. Angie říká, že se při lezení cítí uvolněná a soustředěná. „Nemyslím na nic jiného. Lezení mě uvolňuje. Je to moje šťastné místo ."

Angie má opravdu silné prsty, což je pro cesty v obtížnosti 8a více zásadní. A protože se lezení věnuje od mala, umí skvěle číst trasy . „Vždycky jsem byla velmi dobrá ve čtení toho, jak se v cestě pohybovat," říká, „bylo to pro mě přirozené. A jsem dost dobrá v tom, že se dokážu silně přitáhnout a přečkat v nepříjemné pozici. Každý lezec má jiné kvality a silné stránky. A tohle je ta moje."

08 V roli průkopnice 👑

Stejně jako výše zmíněné cesty je podle Angie momentálním vrcholem její kariéry pocit, že se cítí silnější, než kdy předtím. Je připravena stát v čele a přijmout své místo vzoru v ženském lezení.

„Když jsem vyrůstala, měla jsem spoustu lezeckých vzorů," říká, „takže by bylo hezké si myslet, že bych jednou mohla být takovým vzorem i já. Třeba pro nějakou malou holčičku. Ukázat, že i když nepocházíš z rodiny plné lezců, můžeš se dostat kam jen chceš."

A na závěr něco pro ty, kdo začínají s lezením: „Moje rada by byla, že když máš pocit, že nemáš motivaci, nebo se ti už nechce tlačit na pilu, je fajn se vrátit k základům . Vzpomenout si, proč to děláš a co máš na tom rád/a. A to nejen v lezení, ale ve všem," říká. „Myslím, že někdy, když jde do tuhého, je velmi snadné to vzdát a prostě odejít. Je hezké vrátit se k základům a připomenout si, proč to tak strašně moc miluješ, to ti může opravdu pomoci znovu nabrat energii a vytrvat."

