Urči co nejpřesněji svojí polohu a pokud je vás víc, vyšlete jednoho člověka na nejbližší přístupovou cestu, aby mohl navigovat záchranáře

Urči co nejpřesněji svojí polohu a pokud je vás víc, vyšlete jednoho člověka na nejbližší přístupovou cestu, aby mohl navigovat záchranáře

Urči co nejpřesněji svojí polohu a pokud je vás víc, vyšlete jednoho člověka na nejbližší přístupovou cestu, aby mohl navigovat záchranáře

Nepouštěj se do žádné záchrané akce. A už vůbec neběhej z/do prudkého a nepřehledného svahu

Nepouštěj se do žádné záchrané akce. A už vůbec neběhej z/do prudkého a nepřehledného svahu

Nepouštěj se do žádné záchrané akce. A už vůbec neběhej z/do prudkého a nepřehledného svahu