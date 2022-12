Co je to ten Dakar? 🤔

Trasa přes africký kontinent se rok co rok měnila, až se v roce 2009 celá událost přemístila až do jižní Ameriky. Tam závodění pokračovalo v Argentině, Chile, Peru a v Bolívii, kde se jezdci šplhali přes Andy až do pouště Atacama. O jednu dekádu později se Dakar zahnízdil zase na Blízkém východě, kde vede trasa Saudskou Arábií .

I tak je to ale úžasná pouť plná dobrodružství, úžasu a prozkoumávání, což splňuje ty nejdůležitější atributy původní Rally Dakar. V roce 2023 budou účastníci startovat na plážích Rudého moře, odkud se vydají skrz údolí Dawasir až do hor a před jejich cílem v Dammámu u Arabského zálivu pak stráví 3 dny v písečných dunách tzv. „Písečné pustiny” . Bude to nejdelší trasa od roku 2014, která slibuje výzvu i pro ty nejzkušenější matadory.