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Silniční kola
Kompletní průvodce trasou Tour de France 2026: Kde se láme chleba?
113. ročník Staré dámy jede na plné obrátky. Peloton má za sebou start v Barceloně a právě teď míří vstříc těm nejnáročnějším zkouškám. Které kritické etapy rozhodnou o žlutém dresu?
Tour de France je největší sportovní svátek planety, který každoročně sleduje přes 3,5 miliardy lidí. Letošní maraton měří celkem 3 333 km rozdělených do 21 etap. Sestava Red Bull – BORA – hansgrohe jede svou třetí Tour pod křídly Red Bullu a v boji o celkové pořadí sází na silné duo Remco Evenepoel a Florian Lipowitz.
V cestě jim stojí obhájce titulu Tadej Pogačar, dvojnásobný vítěz Jonas Vingegaard nebo Tom Pidcock. Pojďme se podívat, co jezdce v jednotlivých týdnech ještě čeká a které dny budou pro celkové pořadí klíčové.
01
První blok: Pyrenejský křest ohněm
🚴♂️ Etapy 1 až 9 (4. července – 12. července)
Letošní Grand Départ hostila španělská Barcelona, která peloton na úvod otestovala týmovou časovkou a klasikářskými okruhy. Přes náročný průsmyk Col de Toses se jezdci přesunuli na francouzské území a právě dnes (ve středu 8. července) se peloton řítí do cíle páté etapy v Pau, která je ideální příležitostí pro spurtery.
Hned ve čtvrtek ale přichází první ze zásadních dnů celé Tour. Po dvou rovinatých etapách (7. a 8. etapa) zakončí první blok závodu zvlněný profil do Usselu, po kterém bude následovat zasloužený den volna.
02
🚨 KRITICKÁ ETAPA: 6. etapa – Čtvrtek 9. července
🚴♂️ Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km; horská etapa)
První opravdová zkouška pro lídry týmů. Pět hodnocených stoupání má gradující tendenci. Po známém Col d’Aspin (12 km, 6,5 %) přijde na řadu ikonický Col du Tourmalet (17,1 km, 7,3 %). Na jeho vrcholu zbude jen elitní skupinka a v následném dlouhém sjezdu může své technické dovednosti ukázat někdo jako Tom Pidcock. Závěrečné stoupání na Gavarnie-Gèdre pak prověří, co ve favoritech po 160 kilometrech v nohách zbylo.o 160 kilometrech v nohách zbylo.
03
Druhý týden: Massif Central, Vogézy a velká premiéra
🚴♂️ Etapy 10 až 15 (14. července – 19. července)
Francouzské hory, to nejsou jen Pyreneje a Alpy. Hned po dni volna odpálí desátá etapa druhý týden závodu ve velkém stylu – na jezdce čeká sedm náročných stoupání v Centrálním masivu. Následují dva klidnější tranzitní dny pro spurtery, ale jakmile se trasa přiblíží ke švýcarským hranicím, profil začne opět stoupat.
Třináctá etapa z Dole do Belfortu (205,8 km) je nejdelším dnem celé letošní Tour a skvěle rozehřeje nohy před náročným horským víkendem. Čtrnáctá etapa sice měří jen 155,3 km, ale organizátoři do ní dokázali napěchovat 3 800 výškových metrů a čtyři jedničkové kopce (včetně 11kilometrového Col du Haag). Celý týden pak zakončí zbrusu nová horská zkouška.
04
🚨 KRITICKÁ ETAPA: 15. etapa – Neděle 19. července
🚴♂️ Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km; horská etapa)
Po dvou týdnech nonstop závodění v nohách může tahle etapa výrazně zamíchat průběžným pořadím. Stoupání nejvyšší kategorie (hors catégorie) Plateau de Solaison (11,3 km, 9 %) zažívá na Tour velkou premiéru. V přípravném závodě tu sice v roce 2026 vyhrál Isaac Del Toro a v roce 2022 tu slavil Jonas Vingegaard, ale Tour je jiná liga. Pokud bude mít Pogačar svůj den, může tady soupeřům výrazně odskočit.
05
Třetí týden: Rozhodující časovka a alpské finále
🚴♂️ Etapy 16 až 21 (21. července – 26. července)
Do závěrečného bloku jezdci vletí hned po druhém dni volna a hned na úvod je čeká zásadní zkouška proti chronometru. Sedmnáctá etapa pak nabídne poslední šanci spurterům a hned poté odstartuje třídenní alpské finále. Osmnáctá etapa s dojezdem na Orcières-Merlette (3 900 metrů převýšení) bude jen lehkým předkrmem před dvěma dny, které se zapíšou do historie.
06
🚨 KRITICKÁ ETAPA: 16. etapa – Úterý 21. července
🚴♂️ Évian-Les-Bains – Thonon-Les-Bains (26,1 km; individuální časovka)
Pro čistokrevné vrchaře je to náročný den, kde jde hlavně o to minimalizovat ztráty. Pro specialisty a jezdce typu Remca Evenepoela je to naopak perfektní šance, jak získat na soupeře cenné sekundy před nástupem do Alp. Trať kolem Ženevského jezera obsahuje stoupání druhé kategorie, což znamená, že profil nebude nahrávat čistě jen těžkým rovinářům. Všestrannost a skvělé tempo Remca Evenepoela z něj dělají jasného favorita.
07
🚨 KRITICKÁ ETAPA: 19. etapa – Pátek 24. července
🚴♂️ Gap – Alpe d’Huez (127,9 km; horská etapa)
Předposlední den v Alpách a slavné Alpe d’Huez. V jednadvaceti legendárních zatáčkách nepůjde jen o sekundy do celkového pořadí, ale o prestižní zápis do historie závodu. Tom Pidcock tu předvedl nezapomenutelné sólo při poslední návštěvě v roce 2022. Davy fanoušků kolem úzké silnice udělají z téhle etapy skvělou podívanou a přenos se vyplatí sledovat od začátku až do konce.naprosto epický korporační závěr.
08
🚨 KRITICKÁ ETAPA: 20. etapa – Sobota 25. července
🚴♂️ Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km; horská etapa)
Den zúčtování. Tady se definitivně rozhodne o majiteli žlutého trikotu pro rok 2026. Peloton musí překonat tři stoupání nejvyšší kategorie v čele s obávaným Col du Galibier (17,7 km, 6,9 %), který je nejvyšším bodem celé Tour. Druhá návštěva Alpe d’Huez během dvou dnů – byť tentokrát jen závěrečných pět serpentin přes Col de Sarenne – pak zajistí novému vítězi Tour de France velkolepý dojezd do cíle.
09
Grand Finále v Paříži: Novinka inspirovaná olympiádou
Jakmile je o žlutém dresu rozhodnuto, čeká peloton v neděli 26. července slavnostní 21. etapa (Thoiry – Paříž, 133 km). Letos se vrací rozšířený městský okruh v Paříži, který loni sklidil velký úspěch. Místo klasického kroužení po Champs-Élysées vytáhne jezdce až na Montmartre a prověří nohy spurterů krátkým stoupáním čtvrté kategorie Côte de la Butte Montmartre. Cesta pro nového krále Paříže je otevřená.
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