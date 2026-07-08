Florian Lipowitz závodí za tým Red Bull – BORA – hansgrohe během 7. etapy Tour de France 2025 ve Francii a rozpaluje diváky na trase z SAINT-MALO do MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Silniční kola

Kompletní průvodce trasou Tour de France 2026: Kde se láme chleba?

113. ročník Staré dámy jede na plné obrátky. Peloton má za sebou start v Barceloně a právě teď míří vstříc těm nejnáročnějším zkouškám. Které kritické etapy rozhodnou o žlutém dresu?
Autor: Martina Fridrichová
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Součástí tohoto článku je

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BelgiumBelgium

Tom Pidcock

A talented multi-threat of a cyclist, British rider Tom Pidcock is equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

United KingdomUnited Kingdom

Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Přehled

  1. 1
    První blok: Pyrenejský křest ohněm
  2. 2
    🚨 KRITICKÁ ETAPA: 6. etapa – Čtvrtek 9. července
  3. 3
    Druhý týden: Massif Central, Vogézy a velká premiéra
  4. 4
    🚨 KRITICKÁ ETAPA: 15. etapa – Neděle 19. července
  5. 5
    Třetí týden: Rozhodující časovka a alpské finále
  6. 6
    🚨 KRITICKÁ ETAPA: 16. etapa – Úterý 21. července
  7. 7
    🚨 KRITICKÁ ETAPA: 19. etapa – Pátek 24. července
  8. 8
    🚨 KRITICKÁ ETAPA: 20. etapa – Sobota 25. července
  9. 9
    Grand Finále v Paříži: Novinka inspirovaná olympiádou
Tour de France je největší sportovní svátek planety, který každoročně sleduje přes 3,5 miliardy lidí. Letošní maraton měří celkem 3 333 km rozdělených do 21 etap. Sestava Red Bull – BORA – hansgrohe jede svou třetí Tour pod křídly Red Bullu a v boji o celkové pořadí sází na silné duo Remco Evenepoel a Florian Lipowitz.
Danny Van Poppel a Jordi Meeus z týmu Red Bull – BORA – hansgrohe projíždějí Francií v 8. etapě Tour de France 2025 a zachycují energickou atmosféru této epické cyklistické události

Je čas na 113. ročník Tour de France

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

V cestě jim stojí obhájce titulu Tadej Pogačar, dvojnásobný vítěz Jonas Vingegaard nebo Tom Pidcock. Pojďme se podívat, co jezdce v jednotlivých týdnech ještě čeká a které dny budou pro celkové pořadí klíčové.

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01

První blok: Pyrenejský křest ohněm

🚴‍♂️ Etapy 1 až 9 (4. července – 12. července)
Letošní Grand Départ hostila španělská Barcelona, která peloton na úvod otestovala týmovou časovkou a klasikářskými okruhy. Přes náročný průsmyk Col de Toses se jezdci přesunuli na francouzské území a právě dnes (ve středu 8. července) se peloton řítí do cíle páté etapy v Pau, která je ideální příležitostí pro spurtery.
Florian Lipowitz a Primož Roglič z týmu Red Bull – BORA – hansgrohe se v roce 2025 v rámci Tour de France ve Francii vydávají na 14. etapu z Pau do Luchon-SUPERBAGNÈRES za bouřlivého povzbuzování davů

Závodníci bojují v zamračené pyrenejské etapě v roce 2025

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Hned ve čtvrtek ale přichází první ze zásadních dnů celé Tour. Po dvou rovinatých etapách (7. a 8. etapa) zakončí první blok závodu zvlněný profil do Usselu, po kterém bude následovat zasloužený den volna.
02

🚨 KRITICKÁ ETAPA: 6. etapa – Čtvrtek 9. července

🚴‍♂️ Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km; horská etapa)
Cyklisté sjíždějí legendární průsmyk Col du Tourmalet v Pyrenejích.

Slavný průsmyk Col du Tourmalet

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

První opravdová zkouška pro lídry týmů. Pět hodnocených stoupání má gradující tendenci. Po známém Col d’Aspin (12 km, 6,5 %) přijde na řadu ikonický Col du Tourmalet (17,1 km, 7,3 %). Na jeho vrcholu zbude jen elitní skupinka a v následném dlouhém sjezdu může své technické dovednosti ukázat někdo jako Tom Pidcock. Závěrečné stoupání na Gavarnie-Gèdre pak prověří, co ve favoritech po 160 kilometrech v nohách zbylo.o 160 kilometrech v nohách zbylo.
03

Druhý týden: Massif Central, Vogézy a velká premiéra

🚴‍♂️ Etapy 10 až 15 (14. července – 19. července)
Francouzské hory, to nejsou jen Pyreneje a Alpy. Hned po dni volna odpálí desátá etapa druhý týden závodu ve velkém stylu – na jezdce čeká sedm náročných stoupání v Centrálním masivu. Následují dva klidnější tranzitní dny pro spurtery, ale jakmile se trasa přiblíží ke švýcarským hranicím, profil začne opět stoupat.
Maxim Van Gils z týmu Red Bull – BORA – hansgrohe během focení dresů pro Tour de France ve španělské Sierra Nevadě, 24. května 2026.

Jezdci Red Bull – BORA – hansgrohe absolvovali tréninkový kemp ve Španělsku

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Třináctá etapa z Dole do Belfortu (205,8 km) je nejdelším dnem celé letošní Tour a skvěle rozehřeje nohy před náročným horským víkendem. Čtrnáctá etapa sice měří jen 155,3 km, ale organizátoři do ní dokázali napěchovat 3 800 výškových metrů a čtyři jedničkové kopce (včetně 11kilometrového Col du Haag). Celý týden pak zakončí zbrusu nová horská zkouška.
04

🚨 KRITICKÁ ETAPA: 15. etapa – Neděle 19. července

🚴‍♂️ Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km; horská etapa)
Tour de France: Tým Red Bull – BORA – hansgrohe byl vyfotografován během 18. etapy Tour de France dne 24. července 2025.

Závodníci se letos poprvé vydají na Plateau de Solaison

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Po dvou týdnech nonstop závodění v nohách může tahle etapa výrazně zamíchat průběžným pořadím. Stoupání nejvyšší kategorie (hors catégorie) Plateau de Solaison (11,3 km, 9 %) zažívá na Tour velkou premiéru. V přípravném závodě tu sice v roce 2026 vyhrál Isaac Del Toro a v roce 2022 tu slavil Jonas Vingegaard, ale Tour je jiná liga. Pokud bude mít Pogačar svůj den, může tady soupeřům výrazně odskočit.
05

Třetí týden: Rozhodující časovka a alpské finále

🚴‍♂️ Etapy 16 až 21 (21. července – 26. července)
Do závěrečného bloku jezdci vletí hned po druhém dni volna a hned na úvod je čeká zásadní zkouška proti chronometru. Sedmnáctá etapa pak nabídne poslední šanci spurterům a hned poté odstartuje třídenní alpské finále. Osmnáctá etapa s dojezdem na Orcières-Merlette (3 900 metrů převýšení) bude jen lehkým předkrmem před dvěma dny, které se zapíšou do historie.
06

🚨 KRITICKÁ ETAPA: 16. etapa – Úterý 21. července

🚴‍♂️ Évian-Les-Bains – Thonon-Les-Bains (26,1 km; individuální časovka)
Pro čistokrevné vrchaře je to náročný den, kde jde hlavně o to minimalizovat ztráty. Pro specialisty a jezdce typu Remca Evenepoela je to naopak perfektní šance, jak získat na soupeře cenné sekundy před nástupem do Alp. Trať kolem Ženevského jezera obsahuje stoupání druhé kategorie, což znamená, že profil nebude nahrávat čistě jen těžkým rovinářům. Všestrannost a skvělé tempo Remca Evenepoela z něj dělají jasného favorita.
Remco Evenepoel z týmu Red Bull – BORA – hansgrohe oslavuje vítězství v cíli závodu Amstel Gold Race 2026 ve Valkenburgu v Nizozemsku a dává tak najevo soutěživého ducha Red Bull

Remco Evenepoel je favoritem na vítězství v 16. etapě

© Getty Images/Red Bull Content Pool

07

🚨 KRITICKÁ ETAPA: 19. etapa – Pátek 24. července

🚴‍♂️ Gap – Alpe d’Huez (127,9 km; horská etapa)
Wout van Aert stoupá po nechvalně proslulém úseku „Dutch Corner“ na Alpe d’Huez (HC) během 12. etapy z Briançonu do L'Alpe d'Huez (166 km) v rámci Tour de France 2022

Wout van Aert se pouští do slavné „Dutch Corner“ na Alpe d'Huez

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Předposlední den v Alpách a slavné Alpe d’Huez. V jednadvaceti legendárních zatáčkách nepůjde jen o sekundy do celkového pořadí, ale o prestižní zápis do historie závodu. Tom Pidcock tu předvedl nezapomenutelné sólo při poslední návštěvě v roce 2022. Davy fanoušků kolem úzké silnice udělají z téhle etapy skvělou podívanou a přenos se vyplatí sledovat od začátku až do konce.naprosto epický korporační závěr.
08

🚨 KRITICKÁ ETAPA: 20. etapa – Sobota 25. července

🚴‍♂️ Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez (170,9 km; horská etapa)
Marco Haller během 140 km dlouhé 4. etapy z Pinerola (ITA) do Valloire (FRA) v rámci 111. ročníku Tour de France 2024 dne 2. července.

Průsmyk Col du Galibier bude představovat náročnou zkoušku

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Den zúčtování. Tady se definitivně rozhodne o majiteli žlutého trikotu pro rok 2026. Peloton musí překonat tři stoupání nejvyšší kategorie v čele s obávaným Col du Galibier (17,7 km, 6,9 %), který je nejvyšším bodem celé Tour. Druhá návštěva Alpe d’Huez během dvou dnů – byť tentokrát jen závěrečných pět serpentin přes Col de Sarenne – pak zajistí novému vítězi Tour de France velkolepý dojezd do cíle.
09

Grand Finále v Paříži: Novinka inspirovaná olympiádou

Jakmile je o žlutém dresu rozhodnuto, čeká peloton v neděli 26. července slavnostní 21. etapa (Thoiry – Paříž, 133 km). Letos se vrací rozšířený městský okruh v Paříži, který loni sklidil velký úspěch. Místo klasického kroužení po Champs-Élysées vytáhne jezdce až na Montmartre a prověří nohy spurterů krátkým stoupáním čtvrté kategorie Côte de la Butte Montmartre. Cesta pro nového krále Paříže je otevřená.
Tým Red Bull – BORA – hansgrohe si suverénně poradil s 21. etapou v Paříži a během Tour de France 2025 projel kolem Vítězného oblouku na Champs-Élysées

Ještě jeden poslední úsek po Champs-Élysées

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

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Součástí tohoto článku je

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BelgiumBelgium

Tom Pidcock

A talented multi-threat of a cyclist, British rider Tom Pidcock is equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

United KingdomUnited Kingdom

Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Silniční kola

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