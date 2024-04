Kochat se krásami českých a slovenských měst, vesnic, hradů, zámků a přírody? To vše z kokpitu F1? 🏎 My říkáme ano! Teda... Už jsme řekli. 😎 A že to byl tehdy pořádný poprask! Otestuj, co si pamatuješ z projektu Castle to Castle. 🏰