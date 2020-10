Cestování, málo spánku, nepravidelné jídlo, horko, prach a bláto. Za normálních okolností běžná rutina, které se občas přejí i fotograf Jiří Šimeček . Vzhledem k celosvětové situaci se letos zrušily téměř všechny závody , na které se měl společně s týmem MCH Photo vydat. Po letošním Dakaru, WRC Monte Carlo, závodech v Saudské Arábii a Qataru byl se vším konec. Jinými slovy, od března Jirka neměl skoro žádnou práci a byl z toho nesvůj. „První dny doma byly tragické, byl jsem nervózní, cítil jsem chvění v těle,“ říká k úvodu článku, ve kterém ti svými slovy přiblíží svůj nejnovější zářez.

Prostě mi chyběl adrenalin! Jiří Šimeček Organizátor zrušeného Rallye du Maroc dokázal poměrně narychlo zorganizovat plnohodnotný závod s účastí všech velkých týmů v doběla rozpálené, prašné španělské Andalusii . „Je to skvělý, znovu si uvědomit jak moc mě to baví, když jsem na čas z toho kolotoče vypadl a zase se vrátil,“ popisuje Jirka pocity, se kterými se do Španělska vydal. Dále už necháme vyprávění čistě na něm. První si dej ale akční video z jednoho z Jirkových spotů, ať nasaješ tu správnou prašnou atmosféru!

Rally Andalucía pohledem POV z perspektivy fotografa

V hlavní roli Andalusie

Rally Andalucía 2020 je cross country závod, v podstatě stejný koncept jako Dakar, jen trvá 4 dny a písečných dun na trati taky moc nenajdeš. Zase jsou tu ale prašné cesty a nekonečné olivové farmy . Do Španělské Malagy jsme přiletěli o nekolik dní dřív a vydali se okolo Gibraltaru do Portugalska. Měli jsme totiž ještě jednu zastávku, a to promo focení továrního týmu Hondy na Dakar 2021. O tom ale tenhle článek nebude...

Skokem se posouváme v čase a přijíždíme do haciendy u městečka Villamartin , kde je celé zázemí závodu, takzvaný bivak . Na příjezdu se prokazujeme platnými papíry o naší „covidové negativitě“ a ve chvilce už se zdravíme se známými tvářemi.

Místo podání rukou pěst a už se zabydlujeme v media centru. Jiří Šimeček

První dva dny byly rozehřívací, jel se shakedown a prolog a já cítil, že jsem zase ve své kůži ! Těšil jsem se na každou další kompozici, na každý další průjezd. První den zůstal Marian Chytka, hlava týmu MCH, v okolí bivaku, kde fotil portréty i akci na dojezdu. Já jel zhruba 50 kilometrů zpět na start. Šlo o takový menší těžební prostor - chvilku se rozkoukávám a závod začíná . Zatímco ostatní vozy startují, já startuju dron, u pasu dva foťáky a začínám běhat podél trati. Netrvá to dlouho a začne i hezky svítit a v pozadí za startem se objevují kopce a město. Poměrně netradiční pohled , kterého využívám, jelikož „normální akce“ budeme mít ještě dost. Po příjezdu do bivaku jdu dofotit ještě několik portrétů do Toyoty a rychle editovat!

Netradiční pohled na start rally © Jiří Šimeček

Olivy, prach a řev motorů © jiří šimeček

Dva foťáky, několik objektivů a dron navrch

Druhý den závodu jsme narazili na super flek s výhledem do krajiny a s horami v pozadí. Přicházející východ slunce sliboval dobrý snímky. Když už jsem u toho, snažím se z takové situace dostat maximum. Proto mám u sebe minimálně dvě těla s různými objektivy a ještě dron jako třetí možnost, jak zachytit jeden průjezd. V praxi to znamená, že máte 3-5 fotek z jednoho místa, což je praktické zejména ve dnech, kdy stíháš vidět závodníky jen jednou. Večer, po tom, co jsem vše zeditoval, jsem si střihnul ještě noční focení servisu, které má vždy skvělou atmosféru na fotkách.

Jiří Šimeček v plné výbavě © Jiří Šimeček

Andalusie pohledem z dronu © jiří šimeček

Třetí den byl divoký . Začali jsme s portréty všech motorkářů . Fotili jsme i jejich rozcvičení a oblékání, pak hned do auta a přejezd na spot, kde jsme motorky odfotili v akci . Jakmile bylo hotovo, zase do auta na focení portrétů aut před startem a už už mažeme, abychom je stihli. Velký stres od začátku do konce. Ale pak strčím čtečku do MacBooku a mám zase víc energie, když můžu udělat druhou polovinu práce tak, aby fotky vypadaly skvěle . Sleduj, jaký je ve fotkách rozdíl!

Edit fotek z rally - před úpravou a po ní

Poslední den je vždy různý. Je nutné být v cíli včas , abych měl fotky bezprostředních reakcí jezdců ihned po dojezdu a tím spíš, pokud jsou na stupních vítězů. Nezbývá proto už moc času na focení akce . Po těch všech polích a olivových plantážích už to začínalo být tak nějak všechno stejné. Tohle ráno jsme ale ještě před vyvrcholením závodu našli říčku, malý brod, který závodníci křižovali - stejné místo, jako můžeš vidět ve videu na začátku článku.

Detail z ,mokrého' spotu © Jiří Šimeček

Fotka z Jirkova spotu v Andalusii © Jiří Šimeček

Boj s časem

Všechny závody mají jedno společné. V lepším případě vypadneš z hotelu, v horším ze stanu okolo 4. až 7. hodiny ranní , jedeš po tmě někam na souřadnice nebo na místo, které sis vytipoval na Google Earth. Dojedeš na místo, projedeš kus po trati tam a zpět a vybereš si spot, kde strávíš následujících pár hodin. Pak podle charakteru tratě buď stíháš ještě druhý spot - hned po posledním závodníkovi musíš co nejrychleji vypadnout a doufat, že po silnici dojedeš rychleji než mistři sportu mimo ni.

Pokud druhý spot nestíháš, jedeš co nejrychleji do bivaku, abys stihl závodníky hned na dojezdu a zachytil emoce. Jiří Šimeček

Portrét závodnice na Rally Andalucía 2020 © jiří šimeček

Toby Price na Rally Andalucía 2020 © jiří šimeček

Jeden den si také vyhradíš na fotky před startem a přípravy. Nesmí chybět ani fotky ze servisu. V podstatě je to jen a jen boj s časem . Když tohle dokončíš, už tě čeká „jen“ editování fotek. Pokud je přes den čas na přejezdech nebo mezi kategoriemi, tak hned stahuješ a edituješ fotky v terénu. Málokdy se ale stává, že stihneš úplně vše. Často není po cestě signál, takže fotky řešíš až z bivaku . To všechno probíhá cca do devíti večer, pak je večeře (často první větší jídlo dne) a jedeš do hotelu. Dakar je trochu náročnější, ale o tom zase někdy jindy…

Fotografie z Rally Andalucía 2020 © jiří šimeček 01 / 10

Jiří Šimeček