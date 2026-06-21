Verbuňk vs. battle: Proč má Brno rytmus v krvi?

Možná si myslíte, že pouliční battly vznikly v drsných čtvrtích New Yorku, ale pravda je taková, že na Moravě se v kruhu bojovalo o respekt, ego a přežití už před dvěma sty lety. Vítejte na místě, kde se potkává moderní street dance a prapůvodní český battle – slovácký verbuňk, který pro svou jedinečnost chrání i samotné UNESCO.
Naverbovat ty nejlepší
Zatímco americký hip hop vznikal jako kreativní a bezpečné útočiště pro vyjádření názoru na ulici, moravský verbuňk má za sebou neméně zajímavou historii. Vznikl totiž jako přirozený způsob, jak otestovat fyzickou zdatnost a šikovnost.
Verbuňk by se určitě v některých ohledech dal vnímat jako prapůvod dnešního battlu.
„Samotný tanec verbuňk byl způsob, kterým se vybíralo, který z kluků bude muset narukovat,“ Kapitán potřeboval pouze ty nejšikovnejší, ale nechtěl z vesnice odvést úplně všechny. Proto museli tancovat verbířský tanec, kterým ukázali, kdo je nejlepší, nejsilnější nebo nejpružnější. Většinou se tento tanec tančí ve skupině, ale každý tanečník tančí za sebe a má za úkol být lepší než ostatní,“ vysvětluje Martin Matocha, vítěz Soutěže verbířů Hanáckého Slovácka a přímý postupující do celostátního finále ve Strážnici.
Princip zůstává stejný jako u dnešních battlů. Vstoupit do kruhu, strhnout na sebe všechny pohledy a během pár desítek vteřin ukázat maximum. Zatímco v minulosti byl verbuňk vrcholem osobní zdatnosti, dnes je ve hře letenka na světové finále. Touha předvést to nejlepší ze sebe a okamžitě ovládnout celou stage však zůstává identická.
Chasy vs. Crews
Většinou má každý tanečník svou crew, partu, za kterou dýchá a se kterou reprezentuje své město. Ve folklóru je to dost podobné, jen se tomu říká trochu jinak.
Dnes mezi vesnicemi panuje zdravá rivalita. Ty tvoří vlastní jednotné celky – chasy, které lze chápat jako obdobu streetových crews.
„Existuje několik subregionů Slovácka a každý má svůj specifický styl verbuňku. A každý si samozřejmě myslí, že ten jeho styl je ten nejhezčí,“ dodává Martin.
Zatímco ve folklóru se přou regiony o to, čí „cifry“ (taneční prvky) jsou propracovanější, dát dohromady elitní šestnáctku tanečníků pro Red Bull Dance Your Style vyžaduje od kurátorů mravenčí práci a skvělý přehled o scéně. Battle je v podstatě nekontaktní výměna tanečních názorů a čistá neverbální komunikace.
Celoročně sledujeme scénu a hledáme ty, kteří vyčnívají. Tento rok se nám povedlo vybrat moc dobrou partu.
„Hledáme kombinaci technického umu, charismatu a nebojácnosti. Nesmí se tam dostat mozek,“ popisuje proces výběru top 16 tanečníků legendární OG Vahe, ambasador a kurátor projektu Red Bull Dance Your Style. „Občas dostaneš skladbu, která tě vůbec nebaví, je to komerční věc, na kterou bys normálně netancoval. Potřebuješ tenhle moment překonat a nechat se vést čistě uchem. Když se to propojí a tanečník dokáže být teď a tady, vezme těch deset tisíc lidí v publiku na výlet. Vtáhne je do svého světa a oni pak reagují na každý milimetr jeho pohybu.“ Prvně jsme zvolili dvanáctku zralých i mladých talentů a zbylí čtyři tanečníci vzešli z preselekcí. Vznikla tak sestava, která ukáže, co se na české scéně upeklo nového.
1 min
Red Bull Dance Your Style na Majálesech 2026
Když tón udává DJ nebo cimbál
Největší strašák i kouzlo konceptu Red Bull Dance Your Style je moment překvapení. Tanečníci dopředu netuší, jakou písničku jim DJ pustí. Klidně tam hodí rockovou klasiku od AC/DC nebo popový banger od Britney Spears. Musíš okamžitě reagovat. Improvizace je král.
A přesně tady nacházejí street dance a verbuňk absolutní shodu.
Verbuňk má být ve své podstatě čistě improvizovaný tanec. Měl by jít rovnou od srdíčka do nohou.
U verbuňku sice nehraje DJ, ale živá cimbálová muzika, se kterou je potřeba splynout vteřinu od vteřiny. „Tancem i zpěvem vyprávíme příběh. Aby ho mohl správně ukázat, musí se mnou ta píseň rezonovat melodií i textem,“ říká Martin.
Podle Vaheho Akopjana je právě tohle vystoupení z komfortní zóny tím největším zážitkem pro diváky i tanečníky, kteří se v ten moment mění ve virtuózy.
„Zkušený tanečník dokáže následovat hudbu stejně jako jazzový muzikant, který improvizuje do tempa bubeníka. V našem případě je tou skladbou bubeník a tanečník je jazzový virtuóz. Musí se dostat do určitého klidu, což trénujeme tak, že jim pouštíme skladby, které vůbec nejsou z jejich běžného repertoáru. Čím víc je pak tanečník na stagi upřímný sám k sobě, tím intenzivnější je vnitřní prožitek a tím líp to působí na diváky,“ dodává Vahe.
O vítězi rozhoduje dav
Na klasických battlech sedí za porotcovským stolem odborníci, kteří měří čistotu provedení. Na Red Bull Dance Your Style je to ale úplně jinak. Tanečník může mít dokonale zvládnutou techniku, ale pokud soupeřící strana strhne publikum nekompromisní energií, body můžou jít spíše za ní. Rozhodují totiž samotní diváci.
Přesun do Brna slibuje nevídanou show
Vždycky se říká, že Morava umí slavit. Já osobně čekám, že to bude obrovská oslava tance.
„Tím, že to propojujeme s tématem folklóru a slovanství, to bude neuvěřitelná zábava. Prostor před Janáčkovým divadlem je krásný, notoricky známý a umožní, aby dorazilo obrovské množství lidí. Vím, že Morava umí podržet a bude neuvěřitelně supportivní. Pro místní to bude poprvé a mají se opravdu na co těšit. Ta letošní sestava tanečníků je extrémně silná,“ uzavírá Vahe.
Tradice battlování se tak vrací tam, kam historicky patří – na Moravu.
Průvodce tanečními styly: Co na stagi v Brně vlastně uvidíš?
Rychlý průvodce divokým mixem, který se chystá na stage před Janáčkovo divadlo. Každý styl má totiž svou vlastní historii, specifický vibe a hlavně jedinečné prvky, kterými se snaží strhnout publikum. Který z nich získá největší sympatie?
Hip Hop
Prorazil v 70. letech v Bronxu, kde breaking, DJing, MCing a graffiti tvořily základní 4 elementy kultury a každodenní součást latinskoamerických komunit. Tehdejší block parties stály na tanci v cypherech (v kruhu, kde se tanečníci střídali), kde nedostatek peněz paradoxně vybičoval kreativitu k vymýšlení originálních moves. V tanci se mísí bojové triky inspirované Capoeirou, oldschoolové kroky jako boogaloo, hustle či shuffle i slavný running man. Projev reaguje čistě na text, rytmické zlomy a syrové beaty.
Na brněnském finále uvidíš tančit hip hop tyto dancers:
- 💎 Lil-T
- 💎 Adamson
- 💎 Maria
- 💎 Regina
- 💎 Hony
- 💎 Kai
- 💎 Lil-H
- 💎 Nela
- 💎 Don
- 💎 Lukas
11 min
Hiphopové finále
Finále Juste Debout 2017
House
Vznikl na přelomu 70. a 80. let v klubech v New Yorku a Chicagu, kde DJs jako Frankie Knuckles a Larry Levan začali mixovat disco s breaky, afro beats a elektrem. Houseová scéna byla tehdy symbolem rovnosti, svobody a bezpečným útočištěm pro outsidery z Afroamerické, Latinskoamerické a LGBTQ+ komunity. Tancuje se na elektronickou hudbu s výraznými basy. Základem je jacking – vlnovitý, až smyslný pohyb pánve nahoru a dolů – a složitá, rychlá práce nohou (footwork). Patří sem i lofting, což jsou ladné akrobatické prvky na zemi.
Na brněnském finále uvidíš tančit hip hop tyto dancers:
- 💎 Nela
- 💎 Don
- 💎 Hony
13 min
Houseové finále
Toyin & Frankie J vs Kwame & Serge na Juste Debout 2017. Jednom z největších světových battlů tehdejší doby.
Popping
Vznikal v 60. a 70. letech v chudých čtvrtích měst Fresno a Oakland. Vše odstartoval Boogaloo Sam, který styl naučil svého bratra (Popin' Pete) a bratrance (Skeeter Rabbit) – společně pak založili legendární crew Electric Boogaloos. Protančili se až do filmových klasik jako Beat Street a učili hvězdy jako Janet Jackson nebo Michaela Jacksona (Boogaloo Shrimp ho údajně naučil i slavný Moonwalk). Původně se tancoval na funk (Zapp, Gap Band), později na elektro (Kraftwerk) a hip hop. Je považován za technicky nejnáročnější styl: základem je hitting (bleskové zatínání a uvolňování svalů do rytmu), složité izolace těla a cit pro ten nejmenší detail.
Tančit popping budou tyto dancers:
- 💎 Ondra
- 💎 Lil-H
- 💎 Badu
12 min
Poppingové finále
Poppin C a Ness vs Hoan a Jaygee na pařížském finále Juste Debout 2017.
Locking
Úplně první funk styl, který se zrodil na přelomu 60. a 70. let v klubech v Los Angeles. Všechno odstartoval Don Campbell, když v klubu The Citadel zmatkoval při tanci, zapomněl krok a uprostřed pohybu ztuhl. Lidem se to líbilo a vznikl styl Campbellocking. Don pak založil legendární crew The Lockers, která styl proslavila v televizi. Locking provázela crazy image – pruhované ponožky, velké čepice a pestré barvy. Je to hravá, veselá technika plná energie. Mezi základní moves patří the lock (náhlé zmrazení pohybu), points (rychlé ukazování prstem na diváky nebo soupeře), scooby doos, wrist rolls (protáčení zápěstí) a tleskání, kterými tanečníci baví publikum.
Locking bude ve finále tančit:
- 💎 Císa
- 💎 Sebastian
- 💎 Ondra
11 min
Lockingové finále
Vovan a Funky-J (Paříž, Francie) jdou proti Black A a JP Black (Sorocaba, Brazílie) ina světoznámém battlu Juste Debout.
Afro Styles
Smršť rytmu vycházející z tradičních i moderních afrických tanců. Neuvěřitelně uzemněný, skákavý projev plný čisté radosti ze života.
Ve finále bude Afro Styles tančit:
- 💎 Vewa
High Heels
Tady jde veškerý underground stranou a nastupuje čistá dravá ženskost, sebevědomí a extravagance. Tancuje se na vysokých podpatcích a dominuje mu ladnost, flexibilita a nekompromisní sexappeal.
Ve finále bude High Heels tančit:
- 💎 Masha
5 min
Tanec na podpadcích
„Tanec má sílu posilovat sebeúctu a sebevědomí.“ Vini si obuje boty na 13 cm vysokém podpatku a dá nám lekci z posílení sebevědomí.
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